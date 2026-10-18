Top 10 destinații europene pentru un city break în 2027. Un oraș din Bulgaria a ajuns pe primul loc

Sofia, capitala Bulgariei, a fost desemnată cea mai bună destinație din Europa pentru un city break în 2027, potrivit unui nou clasament realizat de European Best Destinations. Lista cuprinde 10 orașe cu personalități diferite, printre care Lisabona, capitala Portugaliei, Bristol din Marea Britanie, Leuven din Belgia și Verona din Italia. Clasamentul evidențiază destinații care oferă experiențe variate, de la descoperiri culturale și gastronomie până la plimbări în natură și momente de relaxare.

Potrivit raportului European Best Destinations, Sofia a ocupat prima poziție datorită combinației dintre istoria sa îndelungată, cultura contemporană și apropierea de munți. Aceste elemente oferă vizitatorilor posibilitatea de a combina explorarea unui oraș cu activități în natură, fără a fi nevoie să parcurgă distanțe mari, conform Euronews.

Lisabona, desemnată recent cea mai fericită destinație turistică din lume, s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai bune destinații europene pentru city break în 2027. Copenhaga, Cannes și Basel completează primele cinci poziții. În a doua parte a clasamentului se află Bristol, Leuven, Milano, Calpe și Verona.

Clasamentul European Best Destinations a fost realizat în urma unui vot desfășurat pe parcursul a 33 de zile. La procesul de votare au participat 11.614 abonați la newsletterul organizației.

Fiecare participant a putut vota pentru maximum trei destinații dintr-o listă scurtă care cuprindea 64 de orașe și destinații europene. Selecția inițială a fost realizată de jurnaliști de turism independenți.

Cele 10 destinații incluse în clasamentul final au fost ordonate în funcție de numărul de voturi primite.

Potrivit European Best Destinations, un city break reușit trebuie să le ofere turiștilor suficiente activități, dar și timp pentru a se bucura de experiențele alese. Destinațiile din clasament pot fi potrivite pentru escapade romantice, weekenduri petrecute cu prietenii, câteva zile la mare sau ocazii speciale care merită sărbătorite într-un cadru deosebit.

Sofia a fost apreciată pentru varietatea experiențelor pe care le oferă într-o zonă relativ compactă. Turiștii pot combina descoperirile culturale cu gastronomia și ieșirile de seară, dar au și posibilitatea de a explora trasee forestiere și de a admira peisaje montane în timpul aceleiași călătorii.

Capitala Bulgariei era cunoscută în trecut sub numele de Serdica și s-a numărat printre cele mai importante orașe ale Imperiului Bizantin. Istoria sa este vizibilă în arhitectură și în obiectivele care pot fi vizitate în prezent, într-un oraș în care elementele vechi se îmbină cu cele moderne.

Printre principalele atracții turistice din Sofia se numără Rotonda Sfântul Gheorghe, Catedrala Sfântul Alexandru Nevski, Piața Toleranței și Biserica Boyana. Aceasta din urmă este singurul sit din Sofia inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Diversitatea obiectivelor culturale, posibilitatea de a petrece timp în aer liber și accesul la zone montane contribuie la poziția ocupată de Sofia în clasamentul pentru 2027.

Capitala Portugaliei s-a clasat pe locul al doilea, după ce fusese desemnată recent cea mai fericită destinație turistică din lume.

Potrivit raportului European Best Destinations, Lisabona este potrivită pentru călătorii care preferă să aibă o anumită structură a programului, dar și suficientă libertate pentru a descoperi orașul în ritmul propriu.

Recomandarea pentru cei care vizitează capitala portugheză este să aleagă un cartier pe care să îl exploreze, să facă o rezervare la restaurant pentru cină și să lase traseul să fie influențat de relieful orașului și de străzile sale în pantă.

Turiștii sunt sfătuiți să își rezerve timp pentru artă, pentru centrul istoric și pentru a se bucura pe îndelete de mesele luate în oraș. Astfel, experiența nu se limitează la vizitarea obiectivelor turistice, ci include și descoperirea atmosferei locale.

Capitala Danemarcei ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai bune destinații europene pentru city break în 2027.

Copenhaga este recomandată pentru un weekend dedicat descoperirii detaliilor cotidiene ale unui oraș. Destinația poate fi o alegere potrivită pentru cupluri și grupuri de prieteni interesați de design, restaurantele din cartiere și explorarea pe bicicletă.

Potrivit raportului, vizitatorii își pot organiza ziua în jurul câtorva obiective alese cu atenție, păstrând suficient timp între opriri pentru o cafea sau pentru o pauză petrecută în apropierea apei.

Această abordare le permite turiștilor să descopere orașul fără un program prea încărcat și să se bucure atât de atracțiile sale, cât și de momentele de relaxare.

Lista realizată de European Best Destinations cuprinde următoarele 10 destinații, în ordinea voturilor primite:

Sofia, Bulgaria Lisabona, Portugalia Copenhaga, Danemarca Cannes, Franța Basel, Elveția Bristol, Marea Britanie Leuven, Belgia Milano, Italia Calpe, Spania Verona, Italia

Clasamentul reunește destinații cu profiluri diferite, de la capitale europene precum Sofia, Lisabona și Copenhaga până la orașe precum Cannes, Basel, Bristol, Leuven, Milano, Calpe și Verona. Diversitatea listei reflectă posibilitatea de a alege un city break în funcție de interese, fie că este vorba despre istorie, cultură, gastronomie, design, plimbări în aer liber sau relaxare.