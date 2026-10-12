Ziua Națională a Spaniei. Legăturile economice cu România, de la investiții de miliarde la peste 600.000 de români care trăiesc acolo

Spania își sărbătorește Ziua Națională pe 12 octombrie, iar relația cu România este susținută de schimburi comerciale, investiții, turism și de una dintre cele mai importante comunități românești din străinătate. Comerțul bilateral a depășit 6,8 miliarde de euro în 2025, iar pe piața românească activează mii de companii cu capital spaniol. În același timp, peste 600.000 de cetățeni români locuiau în Spania la începutul anului 2025, sute de mii contribuind la economia acestei țări prin muncă și antreprenoriat. Relațiile economice se dezvoltă și în sens invers, prin investițiile companiilor românești pe piața spaniolă.

Relațiile economice dintre România și Spania s-au consolidat în ultimele decenii, pe fondul apartenenței celor două state la Uniunea Europeană și al dezvoltării investițiilor reciproce.

Potrivit Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), schimburile comerciale bilaterale au depășit 6,8 miliarde de euro în 2025. Instituția a prezentat aceste date în septembrie 2026, cu ocazia unei întâlniri cu reprezentanții Ambasadei Spaniei la București.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre mediile de afaceri și posibilitatea organizării unui nou forum economic româno-spaniol.

Spania este unul dintre partenerii comerciali importanți ai României, iar relațiile bilaterale sunt susținute și de Parteneriatul Strategic stabilit în 2013, care include domenii precum economia, infrastructura, energia și agricultura.

Investitorii spanioli sunt prezenți în mai multe sectoare ale economiei românești, de la comerțul cu amănuntul până la construcții și servicii de mediu.

Potrivit CCIR, peste 3.000 de companii cu capital spaniol activează pe piața românească.

O analiză publicată de Banca Transilvania arată că, la sfârșitul anului 2025, în România erau înregistrate peste 7.100 de societăți cu participare spaniolă la capital, cu un capital investit de aproximativ 1,73 miliarde de euro. Cele două statistici utilizează criterii diferite, respectiv companii active și societăți înregistrate.

Printre cele mai cunoscute companii spaniole prezente în România se numără Inditex, grupul care deține mărcile Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti și Oysho.

Pe piața românească activează și Mango, iar grupurile FCC Environment și FCC Construcción sunt prezente în domeniul serviciilor de mediu și al construcțiilor.

Investițiile spaniole contribuie la dezvoltarea comerțului, a serviciilor și a infrastructurii, dar și la crearea de locuri de muncă.

Comunitatea românească reprezintă una dintre cele mai puternice legături dintre cele două țări.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE), la 1 ianuarie 2025 locuiau în această țară 609.270 de persoane cu cetățenie română.

Românii reprezentau a treia cea mai numeroasă comunitate de cetățeni străini din Spania, după marocani și columbieni.

Numărul este mai mic decât în urmă cu aproximativ un deceniu. În 2012, comunitatea românească ajunsese la aproape 897.000 de persoane, potrivit datelor statistice spaniole.

Scăderea reflectă inclusiv plecările unor cetățeni români din Spania, dar statistica bazată pe cetățenie nu îi mai include pe cei care au obținut între timp cetățenia spaniolă.

Prin urmare, numărul persoanelor de origine română care trăiesc în Spania poate fi diferit de cel al rezidenților care dețin cetățenie română.

Românii au o prezență importantă și pe piața muncii din Spania.

Potrivit Ministerului spaniol al Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, în august 2026 erau înregistrați aproximativ 336.700 de afiliați cu cetățenie română în sistemul de asigurări sociale.

România se afla printre primele trei țări de origine ale lucrătorilor străini înregistrați în sistemul spaniol, alături de Maroc și Columbia.

Lucrătorii străini au un rol important în sectoare precum agricultura, construcțiile, transporturile, industria ospitalității și serviciile administrative.

Datele generale privind aceste domenii nu indică însă distribuția exactă a lucrătorilor români pe fiecare sector.

Prezența românilor pe piața muncii spaniole a evoluat în timp, iar o parte dintre cei care au plecat inițial ca angajați au început ulterior propriile activități economice.

Antreprenoriatul reprezintă o altă componentă importantă a comunității românești.

Potrivit analizei Băncii Transilvania, în martie 2026 existau peste 53.000 de români înregistrați ca lucrători independenți în Spania.

Această categorie include persoanele care desfășoară activități economice pe cont propriu și nu trebuie confundată cu numărul societăților comerciale înființate de români.

Dezvoltarea antreprenoriatului contribuie la consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări, prin servicii, comerț și parteneriate de afaceri.

Relațiile economice dintre România și Spania nu se limitează la investițiile spaniole din țara noastră.

Un exemplu important este DIGI, operatorul de telecomunicații care și-a dezvoltat puternic activitatea pe piața spaniolă.

Potrivit analizei Băncii Transilvania, compania a depășit pragul de 10 milioane de clienți în Spania.

Extinderea DIGI demonstrează că piața spaniolă reprezintă și o oportunitate de dezvoltare pentru companiile pornite din România.

Cooperarea economică este susținută și prin inițiative care urmăresc conectarea antreprenorilor români cu parteneri și investitori din Spania.

Pe lângă muncă și afaceri, turismul reprezintă o componentă importantă a legăturilor dintre cele două țări.

Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Insulele Baleare și Insulele Canare sunt printre destinațiile turistice cunoscute ale Spaniei.

Potrivit datelor oficiale ale autorităților spaniole, țara a primit 96,8 milioane de turiști internaționali în 2025, cu 3,2% mai mulți decât în anul anterior.

Cheltuielile turiștilor străini au ajuns la aproximativ 134,7 miliarde de euro, în creștere cu 6,8% față de 2024.

Pentru români, Spania reprezintă atât o destinație de vacanță, cât și o țară în care locuiesc rude sau prieteni. Călătoriile pot include astfel vacanțe, vizite de familie și deplasări de afaceri.

Statisticile spaniole privind sosirile turiștilor internaționali sunt realizate în funcție de țara de rezidență a vizitatorilor. Prin urmare, numărul românilor care locuiesc în Spania nu poate fi folosit pentru a estima numărul turiștilor sosiți din România.

Comunitatea românească, schimburile comerciale și investițiile reciproce contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre cele două economii.

În septembrie 2026, reprezentanții CCIR și ai Ambasadei Spaniei la București au discutat despre noi oportunități de colaborare economică, inclusiv în agricultură și industria agroalimentară.

În același timp, programele dedicate internaționalizării companiilor românești urmăresc conectarea antreprenorilor din România cu diaspora de afaceri din Spania.

Ziua Națională a Spaniei oferă astfel ocazia de a evidenția o relație bilaterală construită nu doar prin schimburi comerciale de miliarde de euro, ci și prin activitatea sutelor de mii de români care trăiesc și lucrează în Peninsula Iberică.