Elena Udrea a comentat noul scandal apărut în lumea politică, în urma nunții fiicei lui Ilie Bolojan, organizată la Oradea. Ea a criticat folosirea unei mașini și a unui șofer SPP pentru transportul invitaților. Fostul ministru al Turismului a comparat situația cu scandalul de la botezul organizat de PSD-istul Alfred Simonis la Timișoara. Mai mult, a criticat și comportamentul unei femei de afaceri invitate la eveniment.

Elena Udrea a reacționat luni, 16 noiembrie, la informațiile apărute despre nunta fiicei lui Ilie Bolojan, președintele PNL, organizată la Oradea. Udrea a făcut o paralelă cu scandalul provocat de obiectele de lux purtate de participantele la botezul din Timișoara.

În opinia sa, evenimentele au readus în atenție discuțiile despre luxul și privilegiile de care beneficiază persoanele din mediul politic. Udrea a susținut că mulți politicieni nu ar putea justifica nivelul de trai prin veniturile obținute din activitatea profesională.

Fostul ministru a precizat că nu dorește să critice organizarea unor evenimente importante din viața familiilor politicienilor. Ea a arătat că părinții vor să le ofere copiilor tot ce este mai bun la botez sau la nuntă.

Totuși, Udrea a subliniat că eventualele ilegalități comise pentru organizarea acestor evenimente trebuie sancționate.

Primul aspect semnalat de Elena Udrea privește utilizarea unei mașini și a unui șofer din cadrul Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Ea a susținut că această situație contrastează cu imaginea de sobrietate și economie pe care premierul încearcă să și-o construiască.

Potrivit acesteia, resursele statului ar fi fost folosite pentru transportul invitaților la evenimentul privat al familiei premierului.

Udrea a criticat și diferența dintre imaginea publică promovată de Ilie Bolojan și comportamentul pe care i-l atribuie în legătură cu organizarea nunții.

Al doilea aspect semnalat de Elena Udrea vizează comportamentul unor persoane din societatea civilă. Ea a criticat ceea ce consideră a fi o contradicție între valorile morale promovate public de anumite persoane și modul în care acestea se comportă atunci când au acces la privilegii.

În acest context, fostul ministru al Turismului a făcut referire la o femeie de afaceri. Aceasta ar fi fost transportată cu mașina SPP. Femeia fusese lăudată recent în presă hashtag-istă pentru ținuta modestă aleasă la propria nuntă, în comparație cu vestimentația soțiilor unor politicieni.

Elena Udrea a susținut că femeia de afaceri și soțul acesteia ar fi putut folosi un serviciu de transport privat pentru deplasarea de la aeroport. În opinia sa, acceptarea transportului oferit de SPP reprezintă o formă de privilegiu care contrazice principiile de modestie promovate public.

Fosta ministră a pus sub semnul întrebării și comportamentul persoanelor care își construiesc imaginea publică prin raportare la veniturile private, dar acceptă facilități plătite din bani publici.

În finalul postării, Elena Udrea a criticat persoanele care sunt prezentate drept exemple de moralitate, onestitate și modestie în societate. Ea a susținut că asemenea modele își pierd credibilitatea atunci când beneficiază de avantaje oferite din fonduri publice.

Udrea a afirmat că există persoane care promovează idealuri precum meritocrația și respectul față de banul public, dar care acceptă privilegii atunci când au ocazia.

Potrivit acesteia, problema nu se limitează la politicieni și familiile lor. Ea privește și persoanele din mediul privat care beneficiază de resursele statului.