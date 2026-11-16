Elena Udrea atacă imaginea de modestie promovată de Ilie Bolojan. Ce a deranjat-o la nunta de la Oradea: Tuturor le place luxul
SURSA FOTO: Inquam Photos, Ovidiu Micsik - Elena Udrea
Elena Udrea a comentat noul scandal apărut în lumea politică, în urma nunții fiicei lui Ilie Bolojan, organizată la Oradea. Ea a criticat folosirea unei mașini și a unui șofer SPP pentru transportul invitaților. Fostul ministru al Turismului a comparat situația cu scandalul de la botezul organizat de PSD-istul Alfred Simonis la Timișoara. Mai mult, a criticat și comportamentul unei femei de afaceri invitate la eveniment.
Elena Udrea a comparat nunta fiicei lui Ilie Bolojan cu scandalul de la botezul cu blănuri de șinșila de la Timișoara
Elena Udrea a reacționat luni, 16 noiembrie, la informațiile apărute despre nunta fiicei lui Ilie Bolojan, președintele PNL, organizată la Oradea. Udrea a făcut o paralelă cu scandalul provocat de obiectele de lux purtate de participantele la botezul din Timișoara.
În opinia sa, evenimentele au readus în atenție discuțiile despre luxul și privilegiile de care beneficiază persoanele din mediul politic. Udrea a susținut că mulți politicieni nu ar putea justifica nivelul de trai prin veniturile obținute din activitatea profesională.
Fostul ministru a precizat că nu dorește să critice organizarea unor evenimente importante din viața familiilor politicienilor. Ea a arătat că părinții vor să le ofere copiilor tot ce este mai bun la botez sau la nuntă.
Totuși, Udrea a subliniat că eventualele ilegalități comise pentru organizarea acestor evenimente trebuie sancționate.
Elena Udrea l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru folosirea resurselor SPP la nunta fiicei sale
Primul aspect semnalat de Elena Udrea privește utilizarea unei mașini și a unui șofer din cadrul Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Ea a susținut că această situație contrastează cu imaginea de sobrietate și economie pe care premierul încearcă să și-o construiască.
Potrivit acesteia, resursele statului ar fi fost folosite pentru transportul invitaților la evenimentul privat al familiei premierului.
Udrea a criticat și diferența dintre imaginea publică promovată de Ilie Bolojan și comportamentul pe care i-l atribuie în legătură cu organizarea nunții.
Fostul ministru a criticat și o femeie de afaceri care a beneficiat de transportul oferit de SPP
Al doilea aspect semnalat de Elena Udrea vizează comportamentul unor persoane din societatea civilă. Ea a criticat ceea ce consideră a fi o contradicție între valorile morale promovate public de anumite persoane și modul în care acestea se comportă atunci când au acces la privilegii.
În acest context, fostul ministru al Turismului a făcut referire la o femeie de afaceri. Aceasta ar fi fost transportată cu mașina SPP. Femeia fusese lăudată recent în presă hashtag-istă pentru ținuta modestă aleasă la propria nuntă, în comparație cu vestimentația soțiilor unor politicieni.
Elena Udrea a susținut că femeia de afaceri și soțul acesteia ar fi putut folosi un serviciu de transport privat pentru deplasarea de la aeroport. În opinia sa, acceptarea transportului oferit de SPP reprezintă o formă de privilegiu care contrazice principiile de modestie promovate public.
Fosta ministră a pus sub semnul întrebării și comportamentul persoanelor care își construiesc imaginea publică prin raportare la veniturile private, dar acceptă facilități plătite din bani publici.
Elena Udrea a vorbit despre modelele de onestitate și meritocrație promovate în societate
În finalul postării, Elena Udrea a criticat persoanele care sunt prezentate drept exemple de moralitate, onestitate și modestie în societate. Ea a susținut că asemenea modele își pierd credibilitatea atunci când beneficiază de avantaje oferite din fonduri publice.
Udrea a afirmat că există persoane care promovează idealuri precum meritocrația și respectul față de banul public, dar care acceptă privilegii atunci când au ocazia.
Potrivit acesteia, problema nu se limitează la politicieni și familiile lor. Ea privește și persoanele din mediul privat care beneficiază de resursele statului.
Postarea integrală
„Petrecerile politicienilor, faza pe nuntă, după cea pe botez!
După uriașul scandal cu blănurile, bijuteriile si poșetele de la botezul psd ist de la Timișoara, tot din Banat, vine azi scandalul nuntii fetei lui Bolojan, de la Oradea. Pentru că evident, PSD nu avea cum să rateze ocazia de a-și lua revanșa asupra PNL.
Concluzia mea este că tuturor politicienilor le place luxul, numai că mulți nu au cum să îl justifice din activitatea lor de veșnic doar angajați la stat!
Eu mă opresc acum nu asupra liderilor politici sau a familiilor lor, până la urmă sunt momente importante în viața acestora, la fel ca în viața oricărui părinte, când își botează sau își căsătoresc copiii, este uman să încerce să le ofere tot ce pot ei mai bun. Dacă pentru asta fac ilegalități, să răspundă!
Eu vreau să semnalez două lucruri. Primul, faptul ca Bolojan, care încearcă să își creeze mai nou, o imagine de sobrietate, economie și respect față de banul public și, diferit de politicianul clasic, a folosit mașina și șoferul SPP, adică fix resursele statului, pentru a-şi plimba invitații la nuntă!
Al doilea, din nou ipocrizia unor personaje, de data asta din societatea civilă, care se prezintă sau ne sunt prezentate ca având adevăratele valori morale necesare societății noastre, prin contradicție cu politicienii corupți și avizi să profite de banul public.
Și acesta este cazul doamnei care a fost plimbata cu mașina SPP (femeie de afaceri), lăudată de presa # chiar deunăzi pentru “modestia” cu care a ales ținuta de la nunta proprie, “în contradicție cu rochiile branduite ale soțiilor de politicieni”.
Nu aveau doamna respectivă și soțul 200 lei să ia un Uber de la aeroport? Ba da, evident! Dar dorința de a beneficia de un tratamentul privilegiat oferit de SPP, o aroganță, a fost mai mare decat principiile pe care le proclamă.
“Milionarii din bani privați”, iată ca se pretează la a se folosi de avantajele oferite din banul public, imediat ce au ocazia!
Problema este ca unii ca aceștia, destui, propagă tot felul de false modele în societate si, amăgesc oamenii cu false idealuri, de onestitate, modestie, meritocrație, care se fac praf imediat ce ne arată că, în cazul lor, doar nu au avut încă oportunitatea de a corupe banul public”, a postat Elena Udrea pe pagina sa de socializare, luni, 16 noiembrie.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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