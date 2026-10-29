Un român, rănit în gravul accident feroviar din Spania. Anunțul MAE despre starea acestuia

Un cetățean român se numără printre pasagerii trenurilor implicate în gravul accident feroviar produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo din Spania. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi că bărbatul a fost rănit și a primit îngrijiri medicale, însă nu a necesitat internarea în spital. Acesta urmează să fie supus unor investigații medicale suplimentare.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis joi, 29 octombrie 2026, noi informații despre situația cetățenilor români care s-ar fi putut afla în trenurile implicate în accidentul feroviar din provincia spaniolă Toledo.

Potrivit instituției, în după-amiaza zilei de miercuri, consulul României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid s-au deplasat de urgență la locul tragediei.

Reprezentanții români au făcut demersuri pentru obținerea informațiilor oficiale privind cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite în accident.

În urma verificărilor efectuate pe baza listelor de pasageri care achiziționaseră bilete pentru cele două trenuri, autoritățile consulare au identificat un cetățean român.

Bărbatul a fost contactat și a confirmat că se afla printre persoanele afectate de accident. Acesta a suferit răni, a beneficiat de îngrijiri medicale și urmează să efectueze investigații suplimentare.

„Totodată, ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanţii oficiului consular şi pe baza informaţiilor incluse în listele persoanelor care achiziţionaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetăţean român. Oficiul consular a contactat cetăţeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigaţii medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi”, precizează MAE.

Pentru gestionarea situației generate de accidentul feroviar, Ministerul Afacerilor Externe a decis suplimentarea echipei Consulatului României la Ciudad Real.

Astfel, un consul din cadrul Consulatului General al României la Madrid a fost trimis pentru a sprijini activitatea oficiului consular.

Potrivit MAE, până la momentul transmiterii informării, autoritățile spaniole nu notificaseră oficial Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele decedate sau rănite.

Cu toate acestea, reprezentanții consulari români au reușit să identifice și să contacteze direct un pasager român care a confirmat că a fost rănit.

De asemenea, instituția a precizat că nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor români.

Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid continuă să țină legătura cu autoritățile spaniole pentru actualizarea informațiilor și acordarea sprijinului necesar, dacă situația o va impune.

Accidentul feroviar s-a produs miercuri, 28 octombrie, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, pe linia de mare viteză care leagă Madridul de Andaluzia.

Două trenuri de pasageri, operate de companiile Renfe și Iryo, au fost implicate într-o coliziune soldată cu numeroase victime.

Autoritățile spaniole au mobilizat echipe de salvare, personal medical și forțe de intervenție pentru recuperarea și îngrijirea persoanelor afectate.

În urma accidentului, circulația feroviară de mare viteză între Madrid și Andaluzia a fost suspendată, fiind afectate mai multe legături importante din sudul Spaniei.

Cauzele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite în cadrul investigației desfășurate de autoritățile spaniole.

Ministerul Afacerilor Externe amintește că cetățenii români afectați de accident sau persoanele care au nevoie de informații pot contacta Consulatul României la Ciudad Real.

Pentru asistență consulară sunt disponibile numerele de telefon +34 926 226 825, +34 926 274 805 și +34 926 256 925.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații urgente, românii au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Consulatului României la Ciudad Real: +34 609 513 790.

MAE precizează că reprezentanții diplomatici și consulari ai României din Spania sunt pregătiți să acorde asistență în funcție de evoluția situației.