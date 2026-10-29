Noi locuri de parcare cu plată în București. Cât trebuie să achite șoferii și ce tarife se aplică pentru riverani

Numărul locurilor de parcare publică cu plată din București s-a dublat în ultimii doi ani, ajungând la peste 52.000, potrivit datelor prezentate de Primăria Capitalei. În prezent, șoferii au la dispoziție 800 de parcaje publice cu plată, iar tarifele pornesc de la 5 lei pe oră. Pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor parcări sunt disponibile abonamente speciale, de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an.

Primăria Municipiului București a anunțat joi, 29 octombrie, că rețeaua parcajelor publice cu plată din Capitală a fost extinsă considerabil în ultimii doi ani.

Potrivit datelor comunicate de municipalitate, în iunie 2024 existau 23.312 locuri de parcare publică cu plată, în timp ce în prezent numărul acestora a ajuns la 52.195.

Autoritățile locale indică o creștere de aproximativ 108% și precizează că extinderea rețelei va continua.

Comparativ cu iunie 2025, când Bucureștiul avea 33.554 de locuri de parcare publică cu plată, numărul acestora este mai mare cu 18.641.

În prezent, cele 52.195 de locuri sunt organizate în 800 de parcaje publice cu plată, potrivit Primăriei Capitalei.

Extinderea numărului de locuri de parcare a fost însoțită și de o creștere a tranzacțiilor efectuate de șoferi.

Conform datelor prezentate de Primăria București, în iunie 2024 au fost înregistrate 589.007 tranzacții pentru plata parcării.

În aceeași lună a anului 2025, numărul acestora a ajuns la 746.796, iar în iunie 2026 a fost înregistrat un total de 1.031.639 de tranzacții.

Astfel, într-un interval de doi ani, numărul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 75%, iar față de iunie 2025 avansul a fost de peste 38%.

Datele prezentate de municipalitate arată atât extinderea rețelei de parcaje, cât și creșterea numărului de plăți efectuate pentru utilizarea acestora.

Primăria Capitalei a reamintit tarifele aplicate în parcajele publice cu plată administrate de municipalitate.

Șoferii trebuie să achite 5 lei pentru o oră de parcare, în timp ce tariful pentru o zi este de 30 de lei.

Pentru persoanele care utilizează frecvent parcările publice există și posibilitatea achiziționării unui abonament lunar, în valoare de 500 de lei.

Plata parcării se face în intervalul orar 08:00–20:00, potrivit informațiilor comunicate de municipalitate.

În cazul riveranilor, tarifele sunt diferite. Persoanele care locuiesc în apropierea parcajelor pot beneficia de un abonament de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an.

Aceste abonamente sunt valabile doar în proximitatea locuinței, conform condițiilor stabilite de administratorul parcajelor.

Primăria Municipiului București pune la dispoziția șoferilor mai multe modalități de achitare a tarifului de parcare.

Una dintre variante este aplicația oficială Parking București, prin intermediul căreia plata poate fi efectuată fără comision.

De asemenea, șoferii pot plăti prin SMS la numărul 7576 sau prin aplicațiile partenere AmParcat și Qport. În cazul acestora din urmă, pot fi percepute comisioane suplimentare.

Plata poate fi realizată și la parcometre, precum și în numerar, la stațiile SelfPay.

Pentru abonamente, municipalitatea indică platformele online abonamente.cmpb.ro și riverani.cmpb.ro.

Primăria Capitalei a transmis că va continua extinderea rețelei de parcaje publice cu plată, în condițiile în care numărul locurilor disponibile și al tranzacțiilor a crescut în ultimii ani.