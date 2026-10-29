BNR anunță noile cotații valutare. Euro pierde teren în fața leului. Ce se întâmplă cu dolarul

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 29 octombrie 2026, noile cotații valutare. Euro și dolarul american au înregistrat scăderi față de ședința precedentă, în timp ce lira sterlină s-a apreciat ușor. Totodată, prețul gramului de aur a coborât cu peste 4 lei, iar indicii ROBOR au rămas neschimbați.

Moneda europeană a fost cotată joi de Banca Națională a României la 5,3449 lei, în scădere cu 0,0046 lei față de miercuri, 28 octombrie, când un euro valora 5,3495 lei.

Și dolarul american a înregistrat o depreciere în raport cu moneda națională. BNR a stabilit un curs de 4,7943 lei pentru un dolar, cu 0,0145 lei mai puțin față de ziua precedentă, când cotația era de 4,8088 lei.

În schimb, lira sterlină s-a apreciat ușor, fiind cotată la 6,3877 lei, în creștere cu 0,0029 lei față de valoarea de 6,3848 lei înregistrată miercuri.

Francul elvețian a coborât la 5,7864 lei, de la 5,7911 lei în ședința anterioară, ceea ce reprezintă o scădere de 0,0047 lei.

În ceea ce privește monedele din regiune, 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4606 lei, în creștere cu 0,0037 lei, iar zlotul polonez a ajuns la 1,2156 lei, înregistrând un avans de 0,0019 lei.

Banca Națională a României a anunțat joi și o scădere a prețului gramului de aur.

Potrivit cotației oficiale, gramul de aur a ajuns la 620,9452 lei, față de 625,4250 lei în ședința precedentă.

Diferența este de 4,4798 lei, după ce miercuri prețul metalului prețios înregistrase o creștere de 6,4106 lei.

Cu toate acestea, aurul se menține la un nivel ridicat comparativ cu începutul săptămânii, când, pe 27 octombrie, un gram era cotat la 619,0144 lei.

Cotația publicată de BNR reprezintă prețul de referință al aurului și nu este identică în mod necesar cu prețurile de cumpărare sau vânzare practicate de comercianți.

Indicii ROBOR au rămas neschimbați în ședința de joi, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la anumite credite în lei, s-a menținut la 6,09%.

Indicele ROBOR la șase luni a rămas la 6,15%, în timp ce ROBOR la 12 luni a fost cotat la 6,20%, fără modificări față de ședința precedentă.

Evoluția acestor indici este importantă pentru românii care au credite cu dobândă variabilă calculate în funcție de ROBOR. Cu toate acestea, modificarea indicelui nu se reflectă automat în rata lunară chiar în ziua publicării, actualizarea dobânzii fiind realizată conform condițiilor din contractul de credit.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), aferent trimestrului al doilea din 2026, este de 5,57%.

Valoarea este ușor mai mare decât cea aferentă primului trimestru al anului, de 5,56%, dar se situează sub nivelul de 5,58% înregistrat pentru ultimul trimestru din 2025.

IRCC este utilizat pentru stabilirea dobânzilor variabile la numeroase credite în lei acordate consumatorilor, în special la împrumuturile contractate după introducerea acestui indicator.

Dobânda aplicată unui credit este formată, de regulă, din valoarea IRCC și marja fixă stabilită de bancă prin contract.

În cazul unui credit cu dobândă variabilă, modificarea IRCC poate influența valoarea ratei lunare, însă efectul depinde de momentul actualizării dobânzii și de condițiile contractuale.

Potrivit datelor BNR, IRCC a înregistrat fluctuații moderate în ultimele trimestre, după ce în trimestrul al doilea din 2025 atinsese valoarea de 6,06%.