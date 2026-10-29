Ministrul Afacerilor Interne, anunț pentru angajații MAI. Ce se întâmplă cu plata orelor suplimentare, salariile și pensionarea în 2027

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a avut joi, 29 octombrie, prima întâlnire cu reprezentanții sindicatelor și organizațiilor profesionale din sistem. Discuțiile au vizat drepturile salariale, plata muncii suplimentare, condițiile de pensionare și deficitul de personal. Ministrul a anunțat că actualul mecanism de remunerare a activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal va fi menținut, în timp ce eventualele creșteri salariale din 2027 vor depinde de resursele bugetare disponibile.

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, s-a întâlnit joi cu liderii organizațiilor sindicale reprezentative și ai organizațiilor profesionale din cadrul ministerului, pentru a discuta principalele probleme cu care se confruntă angajații.

Potrivit unui comunicat al MAI, întâlnirea a vizat atât drepturile financiare ale personalului, cât și condițiile de muncă și măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității instituției.

Printre problemele ridicate de reprezentanții angajaților s-au numărat plata orelor suplimentare, remunerarea activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal, norma de hrană, decontarea transportului și a cheltuielilor cu locuința.

Marian Neacșu a transmis că susține protejarea drepturilor deja câștigate de angajații ministerului și identificarea unor soluții pentru menținerea acestora.

În ceea ce privește munca desfășurată în zilele de repaus săptămânal, ministrul a precizat că actualul mecanism de plată va fi păstrat.

Un alt subiect abordat în cadrul consultărilor a fost posibilitatea majorării veniturilor personalului Ministerului Afacerilor Interne în anul 2027.

Marian Neacșu a explicat că eventualele creșteri salariale trebuie analizate în raport cu fondurile disponibile, astfel încât măsurile adoptate să poată fi susținute pe termen lung.

Potrivit MAI, obiectivul este protejarea drepturilor angajaților și îmbunătățirea condițiilor financiare, în limitele permise de buget.

Deocamdată, nu au fost anunțate procente de majorare, sume suplimentare sau un calendar concret pentru eventualele creșteri salariale din 2027.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și alte drepturi financiare, inclusiv norma de hrană, compensarea cheltuielilor de transport și a celor pentru locuință.

Reprezentanții sindicatelor au atras atenția și asupra lipsei de personal din structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum și asupra necesității îmbunătățirii procedurilor de recrutare.

Discuțiile au vizat pregătirea profesională a noilor angajați, ocuparea funcțiilor de conducere și măsurile necesare pentru păstrarea personalului cu experiență.

Marian Neacșu a subliniat că „menținerea personalului cu experiență în sistem și pregătirea temeinică a noilor generații de angajați” sunt esențiale pentru capacitatea operațională a instituției.

Ministrul consideră că reducerea deficitului de personal trebuie să reprezinte una dintre prioritățile mandatului său, în condițiile responsabilităților pe care le au structurile MAI.

Totuși, în urma întâlnirii nu a fost anunțat un număr concret de posturi care urmează să fie ocupate și nici un termen pentru reducerea deficitului de angajați.

În cadrul primei reuniuni dintre noul ministru și reprezentanții angajaților au fost abordate și problemele legate de stabilitatea profesională și predictibilitatea pensionării.

Sindicaliștii au adus în discuție necesitatea unor reguli clare privind evoluția în carieră și condițiile în care personalul poate ieși la pensie.

Potrivit comunicatului ministerului, discuțiile au urmărit identificarea unor soluții care să asigure menținerea angajaților cu experiență și să ofere o mai mare stabilitate profesională.

Nu au fost anunțate modificări concrete privind vârsta de pensionare, condițiile de retragere din activitate sau modul de calcul al pensiilor.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că întâlnirea face parte dintr-un proces mai amplu de consultare cu organizațiile sindicale și profesionale, destinat îmbunătățirii condițiilor de muncă și eficientizării activității instituției.

Marian Neacșu a indicat drept obiectiv principal și creșterea încrederii cetățenilor în MAI, prin consolidarea capacității operaționale și îmbunătățirea serviciilor oferite populației.