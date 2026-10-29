Sindicatele cer discuții urgente cu Guvernul și PSD. Salariul minim din 2027, pe agenda negocierilor

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național au solicitat întâlniri cu premierul Luca Niculescu și cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, pentru a discuta problemele economice și sociale care afectează salariații și populația României.

Organizațiile sindicale vor să prezinte propuneri pentru programul de guvernare și să identifice soluții concrete pentru protejarea veniturilor și a drepturilor lucrătorilor. Potrivit informațiilor transmise de Blocul Național Sindical (BNS), sindicaliștii urmează să discute luni cu premierul.

Separat, aceștia au solicitat o întâlnire cu Sorin Grindeanu, la care să participe și cei 11 miniștri social-democrați din Guvern, pentru analizarea priorităților economice și sociale și stabilirea unor măsuri concrete.

Cele cinci organizații susțin că este necesară consultarea reprezentanților lucrătorilor înainte de adoptarea unor decizii care influențează veniturile, condițiile de muncă și nivelul de trai al populației.

„Cele cinci confederaţii subliniază importanţa unui dialog social real şi responsabil, care să contribuie la adoptarea unor măsuri adaptate nevoilor cetăţenilor”, arată BNS.

În solicitarea adresată prim-ministrului, reprezentanții confederațiilor sindicale au cerut organizarea unei întâlniri de lucru pentru prezentarea priorităților pe care le propun pentru programul de guvernare al Cabinetului condus de Luca Niculescu.

Demersul este semnat de Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Blocul Național Sindical, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România și Confederația Națională Sindicală „Meridian”.

În document, organizațiile sindicale solicită ca propunerile lor să fie analizate și luate în considerare la definirea măsurilor de guvernare cu efect direct asupra angajaților. Printre aspectele menționate se numără veniturile salariaților și condițiile de muncă, domenii pe care sindicatele le consideră importante pentru stabilirea priorităților guvernamentale.

„Considerăm esențial ca vocea lucrătorilor să fie ascultată, iar propunerile confederațiilor sindicale să fie analizate și luate în considerare în definirea măsurilor de guvernare cu impact direct asupra salariaților, veniturilor acestora și condițiilor de muncă.”

Un alt subiect pe care sindicaliștii vor să îl discute cu premierul este convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS). Aceștia propun ca reuniunea să fie folosită pentru consultări privind calendarul măsurilor și acțiunilor prevăzute în programul de guvernare, înainte ca documentul să fie supus aprobării Parlamentului României.

Solicitarea adresată premierului include și discuții privind nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2027. Sindicatele doresc ca acest subiect să fie analizat în cadrul consultărilor dintre Guvern și partenerii sociali, alături de calendarul măsurilor prevăzute în programul de guvernare.

În documentul transmis prim-ministrului, reprezentanții celor cinci confederații susțin că dialogul social și consultarea partenerilor sociali sunt necesare pentru fundamentarea politicilor publice cu efecte economice și sociale sustenabile.

„Dialogul social real și consultarea partenerilor sociali reprezintă condiții esențiale pentru fundamentarea unor politici publice echilibrate, cu efecte economice și sociale sustenabile”, mai arată sindicatul.

La finalul solicitării, sindicaliștii îi cer premierului să comunice o dată disponibilă pentru întâlnirea de lucru. Aceștia își exprimă disponibilitatea de a prezenta propunerile organizațiilor și de a discuta măsurile care ar putea fi incluse în programul de guvernare.

Separat, cele cinci confederații sindicale au adresat o solicitare Partidului Social Democrat, prin care cer o întâlnire de lucru cu președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, și cu cei 11 miniștri social-democrați din Guvern. La discuții ar urma să participe și reprezentanții organizațiilor sindicale.

Lista persoanelor invitate îi include pe Marian Neacșu, viceprim-ministru și ministru de interne, Daniel-Cătălin Zamfir, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Florin-Ionuț Barbu, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, precum și Petre-Florin Manole, ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale.

Din lista transmisă de sindicate mai fac parte Ștefan-Ovidiu Popa, ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Marinescu, ministrul justiției, Natalia-Elena Intotero, ministrul mediului, apelor și pădurilor, și Alexandru-Mihai Ghigiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene.

Solicitarea îi menționează, de asemenea, pe Alexandru-Florin Rogobete, ministrul sănătății, Marcel-Alexandru Stoica, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, și Ștefan-Radu Oprea, ministrul apărării naționale.

În ceea ce privește agenda discuției cu reprezentanții PSD, confederațiile sindicale propun analizarea priorităților partidului în guvernarea condusă de Luca Niculescu și prezentarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă lucrătorii.

Reprezentanții organizațiilor consideră că actualul context economic și social impune consultări între partenerii sociali și factorii de decizie. În opinia acestora, discuțiile ar trebui să permită prezentarea punctelor de vedere ale sindicatelor și identificarea unor măsuri concrete, adaptate problemelor semnalate de salariați și de populație.

„Considerăm că, în actualul context economic și social, dialogul dintre partenerii sociali și factorii de decizie este esențial pentru adoptarea unui plan de măsuri fundamentat pe consultare și responsabilitate.”

Sindicaliștii solicită ca întâlnirea cu liderul PSD și miniștrii social-democrați să fie una aplicată, orientată spre identificarea unor soluții care să poată fi puse în practică. Potrivit comunicatului BNS, propunerile ar trebui să vizeze principalele dificultăți economice și sociale care afectează salariații, precum și măsurile necesare pentru protejarea nivelului de trai și a drepturilor lucrătorilor.