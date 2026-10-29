Dumitru Chisăliță solicită sprijin european pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. CE investighează ajutorul de stat

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a solicitat sprijinul statelor europene pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Solicitarea a fost formulată joi, 29 octombrie, în cadrul reuniunii Alianței Nucleare de la Luxemburg, în contextul investigației declanșate de Comisia Europeană privind ajutorul de stat pe care România intenționează să îl acorde proiectului. Investiția, estimată la 3,2 miliarde de euro, urmărește prelungirea duratei de funcționare a reactorului cu încă 30 de ani.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a participat joi la reuniunea ministerială a Alianței Nucleare, organizată la Luxemburg, în marja Consiliului Energie al Uniunii Europene.

În cadrul discuțiilor, oficialul român a subliniat importanța investițiilor în energia nucleară pentru securitatea aprovizionării și pentru menținerea unor costuri competitive ale energiei electrice.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă, pentru care autoritățile române urmăresc obținerea sprijinului partenerilor europeni.

„Pentru România, cooperarea în cadrul Alianţei trebuie să aducă rezultate concrete şi pentru proiectele noastre nucleare. Am solicitat sprijinul partenerilor pentru proiectul de retehnologizare, o investiţie esenţială pentru menţinerea pe termen lung a producţiei de energie electrică cu emisii reduse de carbon şi pentru securitatea aprovizionării”, a declarat Dumitru Chisăliță, potrivit comunicatului Ministerului Energiei.

Alianța Nucleară reunește state europene care susțin dezvoltarea energiei nucleare și recunoașterea contribuției acesteia la securitatea energetică, competitivitatea economică și reducerea emisiilor de carbon.

Demersul ministrului Energiei are loc în contextul investigației aprofundate deschise de Comisia Europeană la 16 aprilie 2026.

Executivul european verifică dacă mecanismele de sprijin financiar propuse de România pentru retehnologizarea Unității 1 respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.

România a notificat Comisia Europeană în ianuarie 2026 cu privire la intenția de a susține investiția, astfel încât reactorul să poată funcționa pentru încă 30 de ani, păstrând capacitatea de producție de 706 megawați.

Proiectul are o valoare estimată de 3,2 miliarde de euro, iar sprijinul propus de stat include un grant de 600 de milioane de euro, garanții de stat pentru împrumuturile necesare investiției și un contract pentru diferență pe o perioadă de 30 de ani.

De asemenea, este prevăzut un mecanism de protecție în cazul modificărilor cadrului de reglementare în timpul construcției și exploatării.

Comisia Europeană analizează dacă aceste măsuri sunt proporționale, dacă sprijinul financiar nu depășește nivelul necesar și dacă mecanismele propuse nu afectează nejustificat concurența.

Deschiderea investigației nu reprezintă o decizie de respingere a ajutorului de stat, ci o etapă de evaluare aprofundată a condițiilor de finanțare.

În cadrul reuniunii de la Luxemburg, ministrul Energiei a prezentat importanța proiectului pentru România și a invitat statele participante la Alianța Nucleară să își exprime sprijinul în cadrul consultării publice de 30 de zile.

Potrivit Ministerului Energiei, investigația Comisiei Europene reprezintă o etapă importantă pentru clarificarea mecanismului de finanțare și evaluarea compatibilității acestuia cu legislația europeană.

Discuțiile Alianței Nucleare au vizat și viitorul cadrului energetic european pentru perioada de după 2030, inclusiv rolul energiei nucleare în asigurarea stabilității sistemelor energetice.

România susține adoptarea unor reguli europene neutre din punct de vedere tehnologic, care să recunoască energia nucleară drept sursă de electricitate cu emisii reduse de carbon și să faciliteze accesul la finanțare pentru investiții.

„Am participat astăzi, la Luxemburg, la reuniunea Alianţei Nucleare, în marja Consiliului Energie. Mesajul României este clar: energia nucleară trebuie să aibă un rol pe deplin recunoscut în viitorul cadru energetic european. Avem nevoie de reguli predictibile şi de acces efectiv la finanţare pentru investiţiile care asigură energie curată, disponibilă permanent şi la costuri competitive pentru populaţie şi industrie. Pentru România, cooperarea în cadrul Alianţei trebuie să aducă rezultate concrete şi pentru proiectele noastre nucleare”, a precizat ministrul.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost pusă în funcțiune în anul 1996, iar durata sa inițială de exploatare se apropie de final.

Proiectul de retehnologizare urmărește extinderea funcționării reactorului pentru un nou ciclu de aproximativ 30 de ani, fără modificarea capacității actuale de producție de 706 megawați.

Investiția este considerată importantă pentru menținerea producției interne de energie electrică și reducerea dependenței de importuri pe termen lung.

În prezent, Unitatea 1 este oprită din luna iulie 2026, pe fondul debitului scăzut al Dunării, situație care a afectat funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

În acest context, autoritățile române susțin că dezvoltarea proiectelor nucleare, alături de extinderea surselor regenerabile, este necesară pentru consolidarea securității energetice.

Rezultatul investigației Comisiei Europene va fi important pentru stabilirea condițiilor în care România poate acorda sprijin financiar proiectului de retehnologizare.