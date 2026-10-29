Elena Udrea, atac la adresa USR după tragedia din Spania: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”

Elena Udrea a criticat dur politicienii care, în opinia sa, acordă mai multă atenție imaginii din mediul online decât responsabilităților administrative. Fostul ministru a pornit de la tragedia feroviară din Spania, soldată cu zeci de morți, și de la mesajul transmis ministrului spaniol al Transporturilor de fotbalistul Marcos Llorente. Udrea a făcut o paralelă cu situația politică din România, lansând acuzații la adresa USR.

Elena Udrea a publicat pe Facebook un mesaj în care critică modul în care unii politicieni își exercită responsabilitățile, în contextul gravului accident feroviar produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo din Spania.

Accidentul a implicat două trenuri de mare viteză și s-a soldat cu cel puțin 68 de persoane decedate, potrivit bilanțului anunțat miercuri de autoritățile spaniole. Ulterior, joi, bilanțul a fost actualizat la 69 de morți.

Fostul ministru consideră că tragedia readuce în discuție responsabilitatea celor aflați în funcții publice și capacitatea acestora de a gestiona domeniile pe care le conduc.

„O nouă tragedie feroviară în Spania, în care au murit 68 de oameni, a doua anul acesta, a născut o întrebare legitimă despre competența și responsabilitatea celor care conduc, valabilă oriunde în lume astăzi.”

Udrea a făcut referire la reacția fotbalistului Marcos Llorente, de la Atlético Madrid, care l-a criticat public pe ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, după accident.

În postarea sa, Elena Udrea a preluat mesajul transmis de Marcos Llorente, în care fotbalistul îi reproșează ministrului spaniol preocuparea pentru disputele de pe rețelele sociale.

„Dragă Óscar Puente, nu crezi că a venit timpul să lași Twitterul deoparte și să te concentrezi asupra muncii pentru care te plătim? Ne-am săturat de politicieni care par mai preocupați să câștige dispute pe rețelele sociale, de parcă ar fi niște copii de 13 ani, decât să se ridice la înălțimea responsabilităților pe care le au. Twitterul nu este slujba ta. Treaba ta este să te ocupi de transportul public, de siguranță și să dai socoteală când lucrurile merg prost. Până acum ai fost un dezastru al naibii, dar, ca întotdeauna, vei da vina pe altcineva. Circul să continue.”

Mesajul fotbalistului a fost publicat pe Instagram și a fost relatat de presa spaniolă. Criticile au fost distribuite și de alți fotbaliști, printre care Thibaut Courtois și Dani Carvajal.

Pornind de la reacția fotbalistului, Elena Udrea susține că utilizarea rețelelor sociale a devenit, pentru o parte dintre politicieni, mai importantă decât rezultatele activității administrative.

Fostul ministru consideră că accentul pus pe popularitatea online și pe mesajele virale poate distrage atenția de la responsabilitățile concrete ale funcțiilor publice.

„Este, de fapt, portretul unei noi generații de politicieni, de regulă progresiști, pentru care imaginea a devenit mai importantă decât competența, iar promovarea pe TikTok, Twitter si pe alte rețele sociale, a luat locul muncii concrete. Politicieni fără substanță, obsedați de like-uri, replici virale și imagine, dar incapabili să livreze rezultate. Politicieni care confundă guvernarea cu spectacolul și comunicarea cu performanța.”

Afirmațiile reprezintă evaluarea politică a Elenei Udrea, care folosește exemplul din Spania pentru a critica un mod de comunicare și de exercitare a responsabilităților publice.

În partea finală a mesajului, fostul ministru face o legătură directă între criticile formulate la adresa politicienilor spanioli și activitatea Uniunii Salvați România.

Elena Udrea susține că reprezentanții USR ar fi pus accentul pe comunicarea publică, în detrimentul rezultatelor guvernării.

„Adică exact useristii de la noi! În cazul USR-ului, dezastrul pe care l-au lăsat în urma guvernării ascuns până acum în spatele postărilor de pe rețelele sociale, iese acum la iveală. Că, ce să vezi? S-a aprins lumina și pentru ei!”

Fostul ministru își încheie intervenția susținând că responsabilitatea politică trebuie evaluată prin măsuri și rezultate, nu prin popularitatea obținută în mediul online.