Anunț important pentru pasagerii HiSky. Ce se va întâmpla cu zborurile de la 1 noiembrie

ROMATSA a notificat compania HiSky Europe că intenționează să suspende, de la 1 noiembrie 2026, serviciile de navigație aeriană de terminal pe toate aeroporturile din România, din cauza unor facturi restante în valoare de 6.835.179 de lei. Potrivit documentului transmis pe 29 octombrie, datoriile vizează servicii prestate în perioada martie–august 2026.

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” susține că operatorul aerian nu și-a respectat angajamentele de plată asumate la 14 iulie 2026, inclusiv cele referitoare la eșalonarea sumelor restante. Din acest motiv, ROMATSA a anunțat intenția de a sista prestarea serviciilor începând cu 1 noiembrie, la ora 00:00, ora României.

Serviciile de navigație aeriană de terminal sunt necesare pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în apropierea aeroporturilor. Acestea includ activități de control al traficului aerian în etapele de apropiere, aterizare și decolare, având un rol esențial în gestionarea circulației aeronavelor în zonele aeroportuare.

Dacă măsura anunțată va fi aplicată, operațiunile HiSky Europe care presupun utilizarea aeroporturilor din România ar putea fi afectate. Notificarea nu indică însă ce zboruri ar putea fi vizate și nici nu confirmă existența unor curse anulate ca urmare a situației financiare a companiei.

ROMATSA își fundamentează demersul pe prevederile contractului nr. AC/II/F/PS-541/2021, în special pe articolul 24, care reglementează obligațiile de plată și dreptul furnizorului de a suspenda sau de a înceta prestarea serviciilor în cazul nerespectării obligațiilor contractuale.

Regia invocă, de asemenea, articolele 18 și 35 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian al României, precum și dispozițiile aplicabile din AIP România, secțiunea GEN 4.2. Aceste prevederi sunt menționate în notificarea transmisă companiei aeriene pentru justificarea măsurii anunțate.

Potrivit documentului analizat de Antena 3, reluarea serviciilor de navigație aeriană este posibilă după achitarea integrală a datoriilor restante sau garantarea în totalitate a acestora. Sunt necesare, totodată, îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de legislația aplicabilă și de contractul dintre părți.

Suma de 6.835.179 de lei reprezintă contravaloarea facturilor neachitate pentru serviciile furnizate în intervalul martie–august 2026. ROMATSA leagă intenția de suspendare de neîndeplinirea angajamentului de plată asumat de HiSky Europe la 14 iulie 2026.

Data stabilită în notificare pentru sistarea serviciilor este 1 noiembrie 2026, ora 00:00. Documentul comunică intenția regiei de a aplica măsura, fără să confirme că aceasta a intrat deja în vigoare sau că au fost luate decizii privind anularea unor zboruri.

HiSky operează zboruri regulate și charter din România și Republica Moldova către destinații interne și internaționale. Eventuala suspendare a serviciilor de navigație aeriană de terminal ar putea afecta operațiunile companiei pe aeroporturile din România, în cazul în care situația datoriilor nu este soluționată până la termenul anunțat.

Notificarea ROMATSA nu conține o listă a curselor care ar putea fi afectate și nu oferă detalii despre eventuale modificări ale programului de zbor. De asemenea, documentul nu precizează dacă HiSky Europe a transmis un răspuns la notificare sau dacă au fost convenite noi condiții de plată între cele două părți.

Măsura anunțată vizează serviciile de navigație aeriană de terminal pe toate aeroporturile din România, nu doar pe cele utilizate pentru anumite rute ale operatorului. Aplicarea acesteia depinde de evoluția situației contractuale și financiare descrise în document.

ROMATSA este furnizorul desemnat al serviciilor de navigație aeriană în spațiul aerian național și în zonele de responsabilitate ale României. Regia asigură serviciile necesare gestionării traficului aerian, inclusiv pentru operațiunile desfășurate în apropierea aeroporturilor.