Virgil Popescu avertizează: ”Taxa de drum a energiei a crescut de peste 20 de ori.” Ce înseamnă pentru România

Costul rezervării capacității de transport al energiei electrice din Bulgaria în România a crescut de peste 20 de ori față de anul trecut, ajungând la aproape 9 euro pe megawatt-oră pentru luna noiembrie 2026. Europarlamentarul Virgil Popescu atrage atenția că infrastructura insuficientă de interconectare pune presiune asupra pieței energetice românești, mai ales în contextul opririi reactoarelor de la Cernavodă și al creșterii importurilor de electricitate.

Europarlamentarul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a atras atenția asupra creșterii puternice a costurilor pentru rezervarea capacității de transport al energiei electrice între Bulgaria și România.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a explicat că prețul pentru dreptul de a importa energie din țara vecină a ajuns la aproape 9 euro pe megawatt-oră pentru luna noiembrie, de peste 20 de ori mai mult decât în urmă cu un an.

Potrivit informațiilor privind licitația organizată de Joint Allocation Office (JAO), capacitatea de transport din Bulgaria către România pentru noiembrie a fost adjudecată la 8,87 euro/MWh, comparativ cu aproximativ 0,40 euro/MWh în noiembrie 2025.

La licitație au participat 66 de companii, iar cererea de capacitate a fost de patru ori mai mare decât oferta disponibilă.

Prețul reprezintă costul rezervării capacității de transport transfrontalier, nu prețul propriu-zis al energiei electrice. Acest cost nu se adaugă automat, în aceeași valoare, la facturile consumatorilor, dar poate influența cheltuielile comercianților și costul final al energiei.

Oprirea reactoarelor de la Cernavodă pune presiune pe importurile de energie

Virgil Popescu explică faptul că majorarea costurilor este legată de cererea ridicată de energie importată, în condițiile în care România are nevoie de resurse suplimentare pentru acoperirea consumului intern.

Situația este amplificată de oprirea Unităților 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, pe fondul nivelului scăzut al Dunării.

Potrivit europarlamentarului, infrastructura de interconectare existentă nu permite întotdeauna transferul unor cantități suficiente de energie la costuri reduse.

„De ce contează? Se vede chiar în aceste zile. Pentru noiembrie, dreptul de a aduce energie din Bulgaria în România costă aproape 9 euro pe megawattoră. E de peste 20 de ori mai mult decât acum un an.

Pentru această capacitate s-au bătut 66 de firme, iar cererea a fost de patru ori mai mare decât oferta. Cu Cernavodă oprită din cauza nivelului Dunării, importăm mult, iar legătura cu Bulgaria s-a aglomerat. Când drumul e îngust, trecerea se scumpește.”

În opinia fostului ministru al Energiei, extinderea capacităților de interconectare ar permite României să importe mai ușor energie din țările vecine atunci când producția internă este insuficientă.

„Mai multe legături înseamnă că, atunci când avem nevoie de import, energia mai ieftină de la vecini are pe unde să intre. Prețul din România nu mai sare atât de sus în orele grele, iar o oprire ca cea de la Cernavodă nu se mai simte la fel de tare în factură.”

Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru infrastructura energetică

Virgil Popescu a anunțat că participă, în calitate de raportor din umbră al Partidului Popular European, la negocierile privind revizuirea Regulamentului TEN-E, referitor la infrastructura energetică transeuropeană.

Reglementarea urmărește dezvoltarea conexiunilor dintre rețelele naționale de energie, accelerarea autorizării proiectelor și stabilirea unor mecanisme de împărțire a costurilor între statele participante.

Proiectele recunoscute ca fiind de interes european pot beneficia și de posibilitatea accesării unor finanțări europene.

„La Bruxelles se lucrează acum pentru rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme ale energiei europene: legăturile dintre autostrăzile naționale de energie. Sunt raportor din umbră al PPE la noul regulament TEN-E, care a ajuns în negocierile finale cu statele membre.”

Europarlamentarul susține că dezvoltarea acestor conexiuni este importantă pentru reducerea vulnerabilităților energetice ale României.

O capacitate mai mare de transport între state ar putea permite utilizarea mai eficientă a energiei disponibile la nivel european, în special în perioadele cu consum ridicat sau cu probleme de producție.

Trei proiecte energetice importante pentru România

Potrivit lui Virgil Popescu, România are pe lista europeană trei proiecte de interconectare relevante pentru dezvoltarea infrastructurii energetice.

Primul vizează o nouă linie electrică spre Ungaria, prin Oradea. Aceasta ar facilita schimburile de energie cu statele din Europa Centrală și de Vest, atât pentru importuri, cât și pentru exporturi.

Al doilea proiect privește dezvoltarea unei legături energetice cu Ucraina, în zona Isaccea, care ar contribui la consolidarea conexiunilor regionale.

Cel de-al treilea este proiectul cablului energetic submarin prin Marea Neagră, destinat transportului energiei regenerabile din regiunea Caucazului, prin Constanța, către rețeaua europeană.

Virgil Popescu consideră că aceste investiții ar reduce presiunea exercitată asupra conexiunilor existente și ar contribui la o mai mare flexibilitate a sistemului energetic național.

„Cu cât avem mai multe autostrăzi prin care energia poate să intre sau să iasă din țară, cu atât o singură autostradă aglomerată ne costă mai puțin.”

Revizuirea regulamentului TEN-E face parte din eforturile Uniunii Europene de modernizare a rețelelor energetice, pentru reducerea blocajelor transfrontaliere și consolidarea securității aprovizionării cu electricitate.