Numărul 3 al Colecției „Puterea Pietrelor” prezintă pirita. La chioșcuri, din 28 octombrie!

Piatra de foc

Pirita este mineralul descris în numărul 3 al Colecției „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie”. Această sulfură de fier este foarte răspândită în întreaga lume. Numele său derivă din termenul grecesc pyrítes, care înseamnă „care dă foc“, referindu-se la capacitatea sa de a produce scântei când este lovită cu un obiect metalic. Potenţialul acestui mineral de a genera scântei, un fenomen inexplicabil în antichitate, a fost unul dintre motivele pentru care i s-au atribuit proprietăţi magice. Pirita a exercitat încă din cele mai vechi timpuri o atracție și datorită formelor sale fanteziste și a energiei sale vibraționale puternice.

Exemplare spectaculoase

Din revista dedicată acestui mineral aflăm, printre altele, că frumuseţea piritei provine din culoarea sa aurie atractivă şi din multitudinea de forme pe care le iau cristalele mai mari. De exemplu, aşa-numita „pirită cruce de fier“, una dintre cele mai rare şi apreciate exemplare de către specialişti şi colecţionarii de minerale, are un aspect sculptural, format din două cristale dodecaedrice pentagonale, întrepătrunse sau plasate la 90 de grade unul faţă de celălalt, având ca rezultat două cuburi întrepătrunse.

Mai descoperim și că, din cele mai vechi timpuri, pandantivele și colierele din pirită au fost folosite ca talismane protectoare pentru călătoriile de afaceri, mai ales când acestea erau făcute pe jos, erau lungi, iar drumurile pe care se desfășurau erau dificile.

Colecția „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie” aduce o serie de pietre, însoțite de un Certificat de Autenticitate emis de De Agostini Publishing care atestă că sunt 100% naturale, și oferă informații despre originea și caracteristicile lor. Pietrele sunt prevăzute cu o agățătoare, care îți permite să le porți ca pandantiv. Revistele vin cu informații interesante despre fiecare tip de mineral. Găsiți și sfaturi pentru întreținerea lor.

Numărul 3– Puterea pietrelor. Pirita este disponibil la chioșcurile de ziare, de miercuri 28 octombrie, la prețul de 24.99 lei!