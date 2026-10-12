„Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie”. Topaz albastru

Din cuprinsul articolului O piatră pentru aristocrați

Colecția „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie” prezintă în numărul 2 topazul albastru. Revista, cu informații inedite despre acest mineral, este însoțită de un exemplar de topaz, care poate fi purtat ca pandantiv.

Aflăm, printre altele, că topazul, un mineral din grupa silicaților, se găsește în natură într-o varietate de nuanțe și, deoarece albastrul este în general asociat cu echilibrul și calmul, topazul albastru este cunoscut și drept piatra calmului. Este unul dintre cele mai apreciate minerale pentru frumusețea, raritatea și duritatea sa și a fost folosit ca talisman timp de mii de ani. De exemplu, romanii asociau topazul cu planeta Jupiter, despre care credeau că are puterea de a ameliora sănătatea ficatului.

Citind revista puteți afla și că în Rusia țaristă, doar aristocrația și familia regală îl puteau folosi, întrucât era considerat un mineral exclusivist, puternic, destinat celor puternici. Descoperiți și cum era denumit acest mineral în Evul Mediu și ce puteri i se atribuiau, dar și cum îl foloseau medicii și alchimiștii.

În natură, apare de obicei în cavitățile și filoanele de roci granitice, sub formă de agregate minerale sau în structuri piramidale. Cristalele sunt extrase, apoi tăiate și șlefuite pentru a crea bijuterii. Cele mai fine exemplare provin din Brazilia și Rusia, unde a fost descoperită și existența topazului roz.

Seria „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie” a fost concepută de editorul italian DeAgostini, un nume important în piața colecțiilor. Fiecare piatră este însoțită de un Certificat de Autenticitate emis de De Agostini Publishing, care atestă că este 100% naturală și oferă informații despre originea și caracteristicile sale. Revistele, realízate cu ajutorul unor specialiști și terapeuți holistici, aduc informații despre fiecare tip de piatră, explicând calitățile sale.

În numărul 2 al colecției, disponibil acum la chioșcurile de ziare din toată țara, veți găsi, alături de revistă și de topaz, încă o piatră surpriză!