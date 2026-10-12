București și Ilfov generează peste jumătate din cifra de afaceri a companiilor de top din România. Ce județe completează clasamentul TNF 2026

Bucureștiul și județul Ilfov concentrează împreună peste jumătate din cifra de afaceri realizată de companiile clasate în Topul Național al Firmelor (TNF) 2026. Potrivit datelor prezentate luni, 12 octombrie, de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cele 12.943 de companii aflate pe primele 10 poziții ale clasamentului au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 299,47 miliarde de euro și un profit din exploatare de 26,52 miliarde de euro.

Clasamentul cuprinde companii din toate cele 41 de județe ale țării și din municipiul București. Capitala se află pe primul loc atât în ceea ce privește numărul companiilor clasate, cât și cifra de afaceri și profitul din exploatare.

În București sunt clasate 3.413 companii, care au realizat o cifră de afaceri de 132,01 miliarde de euro, echivalentul a 44,08% din totalul înregistrat de firmele din clasamentul național. Profitul din exploatare al acestora se ridică la 11,67 miliarde de euro, reprezentând 44% din profitul cumulat al companiilor incluse în TNF 2026.

Companiile bucureștene au, în total, 515.697 de salariați. La nivel regional, Capitala și județul Ilfov au o pondere și mai mare în activitatea economică a firmelor de top. Ilfovul este reprezentat de 979 de companii, cu o cifră de afaceri de 26,99 miliarde de euro.

Împreună, Bucureștiul și Ilfovul generează 53,09% din cifra de afaceri cumulată a companiilor clasate în Topul Național al Firmelor din 2026.

După București și Ilfov, cele mai mari cifre de afaceri ale companiilor clasate în TNF 2026 se înregistrează în județele Argeș, Cluj, Timiș și Bacău.

Companiile din Argeș au o cifră de afaceri cumulată de 13,37 miliarde de euro, în timp ce cele din Cluj au ajuns la 13,01 miliarde de euro. În Timiș, cifra de afaceri se ridică la 10,16 miliarde de euro, iar în Bacău, la 8,47 miliarde de euro.

Clujul ocupă locul al treilea la nivel național și după numărul companiilor incluse în clasament, cu 748 de firme. Acestea au înregistrat un profit din exploatare de 1,45 miliarde de euro și au 67.992 de salariați.

Județul Timiș urmează în ceea ce privește numărul companiilor clasate și al angajaților. Aici sunt incluse 526 de companii, care au împreună 64.995 de salariați.

Din perspectiva rentabilității, județul Sibiu înregistrează cea mai ridicată rată a profitului din exploatare dintre județele analizate. Companiile sibiene incluse în clasament au realizat o cifră de afaceri de 6,11 miliarde de euro și un profit din exploatare de 1,24 miliarde de euro.

Aceste rezultate corespund unei rate a profitului din exploatare de 20,3%, de peste două ori mai mare decât media companiilor din clasament, care este de 8,86%.

Alte județe în care companiile de top au obținut rate ridicate ale profitului din exploatare sunt Neamț, cu 14%, Iași, cu 12,4%, și Cluj, cu 11,1%.

Datele evidențiază diferențe între județe nu doar în ceea ce privește dimensiunea activității economice, măsurată prin cifra de afaceri, ci și în privința profitabilității companiilor clasate.

Un alt indicator analizat în cadrul Topului Național al Firmelor este cifra de afaceri raportată la numărul de salariați. La acest capitol, cele mai ridicate valori se înregistrează în județele Giurgiu, Argeș, Ilfov și Constanța.

În Giurgiu, cifra de afaceri pe salariat este de aproximativ 294.000 de euro. Argeșul urmează cu 293.700 de euro, iar în Ilfov indicatorul ajunge la 287.100 de euro. În Constanța, cifra de afaceri pe salariat este de 285.900 de euro.

Toate aceste valori depășesc media companiilor din clasamentul național, estimată la aproximativ 218.000 de euro pe salariat.

Camera de Comerț și Industrie a României realizează Topul Național al Firmelor începând din anul 1994. CCIR este singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări.

Pentru ediția din 2026, au fost analizate 945.739 de bilanțuri financiar-contabile. Dintre acestea, 366.550 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, potrivit metodologiei implementate de Camerele de Comerț din toate județele țării.

Clasamentul este construit pe baza a cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.