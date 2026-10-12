ANRE a descoperit nereguli pe piața energiei. Ce probleme au fost constatate la facturare și regularizare

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aplicat 226 de amenzi, în valoare totală de 4,84 milioane de lei, în urma celor 295 de acțiuni de control desfășurate în trimestrul al treilea din 2026. Verificările au scos la iveală nereguli care afectează direct consumatorii, de la facturi emise incorect și întârzieri în regularizarea consumului până la nerespectarea procedurilor de schimbare a furnizorului și neplata compensațiilor datorate clienților. Președintele ANRE, George-Sergiu Niculescu, atrage atenția că asemenea probleme nu reprezintă simple erori administrative, ci pot genera pierderi financiare și dificultăți pentru consumatori, subliniind că respectarea drepturilor acestora trebuie să fie o obligație permanentă a operatorilor din sectorul energetic.

Președintele ANRE, George-Sergiu Niculescu, a prezentat luni, într-o postare pe Facebook, rezultatele acțiunilor de control desfășurate în perioada iulie-septembrie 2026.

Potrivit acestuia, inspectorii autorității au efectuat 295 de acțiuni de control, în urma cărora au fost încheiate 97 de procese-verbale și au fost aplicate 226 de amenzi, în valoare totală de 4,84 milioane de lei.

Cele mai frecvente abateri au vizat facturarea și regularizarea consumului de energie, procedurile de schimbare a furnizorului și neplata compensațiilor datorate clienților.

Președintele ANRE a atras atenția că neregulile care pot părea simple probleme administrative pentru operatorii din sectorul energetic au consecințe directe asupra consumatorilor.

„O factură emisă greșit. O regularizare întârziată. O schimbare de furnizor care nu respectă regulile. Pentru un operator din piața de energie pot părea simple probleme administrative. Pentru un consumator, înseamnă bani, timp pierdut și, uneori, multă frustrare”, a transmis George-Sergiu Niculescu.

Acesta a subliniat că eficiența activității de reglementare nu ar trebui evaluată exclusiv prin numărul sancțiunilor aplicate, ci prin respectarea regulilor de către companiile din sector.