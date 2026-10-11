Debitul Dunării rămâne mult sub media normală pentru luna octombrie. Hidrologii anunță o creștere ușoară în zilele următoare

Debitul Dunării la intrarea în România se menține la un nivel foarte scăzut în raport cu media multianuală a lunii octombrie. Potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), pentru perioada 10-17 octombrie 2026, debitul fluviului va crește ușor, de la 1.200 la 1.350 de metri cubi pe secundă, dar va rămâne mult sub valoarea medie de 3.900 mc/s. În același timp, hidrologii estimează creșteri ale debitelor pe unele râuri interioare, în urma precipitațiilor prognozate.

Dunărea continuă să înregistreze debite reduse la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, potrivit estimărilor publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

În primele zile ale intervalului analizat, debitul fluviului va rămâne staționar, la aproximativ 1.200 de metri cubi pe secundă.

Ulterior, este așteptată o creștere ușoară, până la 1.350 mc/s.

Chiar și în aceste condiții, valorile estimate sunt considerabil mai mici decât media multianuală a lunii octombrie, de 3.900 mc/s.

La nivelul de 1.200 mc/s, debitul reprezintă aproximativ 31% din media obișnuită pentru această perioadă a anului, iar la 1.350 mc/s ajunge la aproximativ 35%.

În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în general staționare. În a doua jumătate a intervalului de prognoză sunt estimate creșteri pe sectorul Gruia–Vadu Oii.

Prognoza trimestrială realizată de INHGA indică pentru luna octombrie 2026 un debit minim al Dunării la intrarea în țară de 1.200 mc/s și un debit maxim de 1.600 mc/s.

Aceste valori confirmă menținerea unui regim hidrologic scăzut, în condițiile în care fluviul a înregistrat în vara acestui an debite care au ajuns la minime istorice.

Nivelurile foarte reduse ale apei au avut consecințe inclusiv asupra sectorului energetic.

În vara anului 2026, debitele scăzute ale Dunării au determinat oprirea celor două reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia electrică dispecerizabilă.

Evoluția debitului fluviului rămâne astfel importantă atât pentru activitățile economice desfășurate de-a lungul Dunării, cât și pentru funcționarea infrastructurii care depinde de disponibilitatea apei.

În timp ce debitul Dunării se va menține la valori scăzute, pe râurile interioare hidrologii estimează o evoluție ușor diferită.

Potrivit INHGA, debitele medii zilnice vor fi, în general, în creștere ușoară, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării apei pe cursurile râurilor.

Creșterile sunt așteptate inițial pe râurile din jumătatea de vest a țării, urmând să se extindă și în alte regiuni.

În anumite zone de deal și de munte sunt posibile creșteri mai importante ale nivelurilor și debitelor.

„Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri din zonele de deal şi de munte, cu probabilitate mai mare în prima jumătate a intervalului pe râurile din centrul şi sudul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, mai însemnate cantitativ şi propagării”, estimează hidrologii.

Aceste evoluții vor depinde de cantitățile de precipitații înregistrate și de modul în care apa se propagă în bazinele hidrografice.

Prognoza hidrologică pentru luna octombrie 2026 arată că debitele râurilor interioare vor rămâne, în multe regiuni, sub valorile normale pentru această perioadă.

La nivel general, regimul hidrologic este estimat la aproximativ 30-50% din mediile multianuale lunare.

Există însă diferențe importante între bazinele hidrografice.

Valori mai ridicate, cuprinse între 50% și 80% din mediile multianuale, sunt estimate pe râurile din bazinele Vișeu, Someșul Mare și Prahova, precum și în bazinele superioare ale Oltului și Bistriței.

La polul opus se află râurile din bazinele Râmnicu Sărat și Bârlad, precum și cele din Dobrogea, unde debitele ar putea coborî sub 30% din mediile multianuale ale lunii octombrie.

Astfel, deși precipitațiile prognozate pot determina creșteri temporare ale nivelurilor și debitelor pe unele cursuri de apă, estimările INHGA indică menținerea unui regim hidrologic deficitar în numeroase regiuni ale țării.

Pentru Dunăre, creșterea ușoară anticipată până la 17 octombrie nu va fi suficientă pentru apropierea de media multianuală a acestei luni.