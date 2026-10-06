ANRE pregătește licențierea traderilor de energie din 2027: Măsura vizează profesionalizarea pieței și creșterea responsabilității

Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe organizate de InvesTenergy, că Autoritatea va licenția traderii de energie din 2027 și va urgenta investițiile în distribuție. Măsurile urmăresc profesionalizarea pieței și eliminarea decalajelor de infrastructură, fiind implementate prin eliberarea de licențe individuale și dialog activ cu operatorii.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) intenționează să introducă, începând cu anul 2027, un cadru de licențiere pentru activitatea de trading în energie. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, George Niculescu, în cadrul unui eveniment de specialitate, unde a subliniat că măsura este concepută pentru a profesionaliza acest sector, iar nu pentru a spori sarcinile birocratice.

Potrivit șefului ANRE, noua reglementare își propune să elimine neconcordanțele din piață. Oficialul a arătat că, în prezent, aceleași curriculum vitae sunt folosite în aplicațiile de autorizare ale mai multor societăți comerciale, aspect ce ridică semne de întrebare cu privire la identitatea persoanelor care efectuează tranzacțiile în mod real. În acest sens, introducerea unei licențe individuale pentru persoanele fizice care desfășoară activități de trading va spori gradul de responsabilitate și va consolida profesionalismul pe piața energiei, generând beneficii pentru toți participanții.

În cadrul aceleiași intervenții, reprezentantul ANRE a prezentat și un bilanț privind avizele și autorizațiile din sectorul energetic. George Niculescu a precizat că, în ultimele trei luni din 2026, au expirat 133 de Avize Tehnice de Racordare (ATR), dintr-un volum total emis de aproximativ 113 gigawați, menționând că este necesară o evaluare a efectelor generate de cadrul normativ adoptat în urmă cu un an.

În ultimul trimestru au fost emise autorizații de înființare pentru o capacitate totală de aproximativ 3.550 de megawați, repartizată pe diferite tehnologii. Aceste autorizații au termene de punere în funcțiune cuprinse între 12 și 36 de luni, în funcție de complexitatea fiecărui proiect. Obținerea acestora atestă asigurarea finanțării, constituirea garanțiilor și semnarea contractelor de racordare, astfel încât integrarea capacităților în rețea este doar o chestiune de timp.

Totodată, președintele ANRE a evidențiat că, în ultimele trei luni, au fost licențiați peste 1.250 de megawați noi. Aceștia provin din proiecte ajunse la maturitate, care au obținut toate avizele necesare de la operatorii de rețea, energia generată fiind deja livrată în sistemul energetic național.

„Avem un proiect foarte interesant: este vorba despre licenţierea activităţii de trading de energie. Este un concept pe care autoritatea de reglementare doreşte să îl implementeze începând cu anul 2027. Un concept care trebuie văzut nu ca pe o creştere a birocraţiei, că mai inventăm o licenţă, mai inventăm o autorizaţie sau o formă birocratică pentru a desfăşura această activitate, ci trebuie percepută ca pe o profesionalizare a acestei activităţi. Dacă sunt societăţi comerciale care se licenţiază la autoritatea de reglementare pentru această activitate de trading, daţi-mi în voie să vă spun că, în foarte multe cazuri, văd aceleaşi CV-uri care sunt folosite la mai multe companii. Atunci, practic, cine face efectiv acele tranzacţii pe piaţa de energie? Le fac oamenii ale căror CV-uri însoţesc aplicaţiile solicitanţilor sau sunt făcute de alte persoane? În sensul acesta, dacă instituim această licenţă în care o persoană fizică care este licenţiată ca mereu să facă genul acesta de activităţi, cred că gradul de responsabilitate în piaţa de energie va creşte, se profesionalizează mai mult această activitate, iar la sfârşitul zilei cred că toată lumea are de câştigat. Numărul mare de megawaţi a continuat şi în 2026. Suntem undeva la 113 gigawaţi de ATR-uri emise, din care încep să expire. Cred că, la un an după ce s-a făcut această modificare, putem să facem o evaluare corectă şi să vedem exacte efectele care au avut loc, care s-au produs. Tot în ultimele trei luni avem autorizaţii de înfiinţare de vreo 3.550 de megawaţi emise, împărţiţi pe tehnologii: autorizaţii de înfiinţare care au termene de 12 luni, de 24 de luni sau de 36 de luni, în funcţie de cât de complex este proiectul. În momentul în care au obţinut autorizaţia de înfiinţare, vă daţi seama că au sursa finanţării asigurată, au constituit garanţiile (…) şi au şi contractul de racordare. Deci, practic, pentru aceşti 3.550 de megawaţi, aproximativ, este doar o chestiune de timp până când intră şi vor produce şi vor livra în reţea. Pe parte de licenţe, tot în ultimele trei luni, cred că avem peste 1.250 de noi megawaţi licenţiaţi, proiecte care au ajuns la maturitate, proiecte care au obţinut absolut toate avizele din partea operatorilor de reţea şi sunt licenţiaţi şi de ANRE. Practic, energia lor este în sistem în momentul de faţă”, a spus Niculescu.

Niculescu a subliniat necesitatea creșterii intr-un ritm accelerat a investițiilor în rețelele de distribuție, pe care le-a definit drept pilonul central al sistemului energetic național. Oficialul a avertizat că dezvoltarea capacităților de producție, integrarea prosumatorilor și asigurarea flexibilității pieței sunt condiționate direct de consolidarea infrastructurii de distribuție, fiind necesară depășirea blocajelor generate de interpretările rigide ale cadrului de reglementare.

Pentru a ilustra decalajul existent, reprezentantul ANRE a invocat datele Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferente anului 2024. Conform acestor cifre, România a alocat aproximativ 32 de euro pe cap de locuitor pentru rețelele de distribuție, o valoare considerabil mai mică comparativ cu alte state europene, precum Polonia (80 de euro pe cap de locuitor), Austria (87 de euro) sau Germania (98 de euro).

Totodată, Niculescu a arătat că nivelul actual al investițiilor rămâne sub cerințele reale ale sectorului și a semnalat existența unor întârzieri nejustificate din partea operatorilor de distribuție în eliberarea ultimelor certificări pentru proiectele aflate în perioada de probe. În opinia sa, aceste întârzieri împiedică licențierea la timp a noilor capacități de producție și amână intrarea energiei generate pe piața de tranzacționare. În acest sens, șeful autorității de reglementare a pledat pentru identificarea unor mecanisme de sprijin prin dialog direct cu actorii din piață, în vederea intensificării fluxului de investiții.

Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unei conferințe de specialitate organizate de publicația InvesTenergy, sub patronajul ANRE, unde decidenții din sectorul energetic au analizat teme privind investițiile, oportunitățile și competitivitatea pieței.