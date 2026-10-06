ANRE pregătește licențierea traderilor de energie din 2027: Măsura vizează profesionalizarea pieței și creșterea responsabilității
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe organizate de InvesTenergy, că Autoritatea va licenția traderii de energie din 2027 și va urgenta investițiile în distribuție. Măsurile urmăresc profesionalizarea pieței și eliminarea decalajelor de infrastructură, fiind implementate prin eliberarea de licențe individuale și dialog activ cu operatorii.
ANRE pregătește licențierea traderilor de energie din 2027: Măsura vizează profesionalizarea pieței și creșterea responsabilității
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) intenționează să introducă, începând cu anul 2027, un cadru de licențiere pentru activitatea de trading în energie. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, George Niculescu, în cadrul unui eveniment de specialitate, unde a subliniat că măsura este concepută pentru a profesionaliza acest sector, iar nu pentru a spori sarcinile birocratice.
Potrivit șefului ANRE, noua reglementare își propune să elimine neconcordanțele din piață. Oficialul a arătat că, în prezent, aceleași curriculum vitae sunt folosite în aplicațiile de autorizare ale mai multor societăți comerciale, aspect ce ridică semne de întrebare cu privire la identitatea persoanelor care efectuează tranzacțiile în mod real. În acest sens, introducerea unei licențe individuale pentru persoanele fizice care desfășoară activități de trading va spori gradul de responsabilitate și va consolida profesionalismul pe piața energiei, generând beneficii pentru toți participanții.
În cadrul aceleiași intervenții, reprezentantul ANRE a prezentat și un bilanț privind avizele și autorizațiile din sectorul energetic. George Niculescu a precizat că, în ultimele trei luni din 2026, au expirat 133 de Avize Tehnice de Racordare (ATR), dintr-un volum total emis de aproximativ 113 gigawați, menționând că este necesară o evaluare a efectelor generate de cadrul normativ adoptat în urmă cu un an.
În ultimul trimestru au fost emise autorizații de înființare pentru o capacitate totală de aproximativ 3.550 de megawați, repartizată pe diferite tehnologii. Aceste autorizații au termene de punere în funcțiune cuprinse între 12 și 36 de luni, în funcție de complexitatea fiecărui proiect. Obținerea acestora atestă asigurarea finanțării, constituirea garanțiilor și semnarea contractelor de racordare, astfel încât integrarea capacităților în rețea este doar o chestiune de timp.
Totodată, președintele ANRE a evidențiat că, în ultimele trei luni, au fost licențiați peste 1.250 de megawați noi. Aceștia provin din proiecte ajunse la maturitate, care au obținut toate avizele necesare de la operatorii de rețea, energia generată fiind deja livrată în sistemul energetic național.
„Avem un proiect foarte interesant: este vorba despre licenţierea activităţii de trading de energie. Este un concept pe care autoritatea de reglementare doreşte să îl implementeze începând cu anul 2027. Un concept care trebuie văzut nu ca pe o creştere a birocraţiei, că mai inventăm o licenţă, mai inventăm o autorizaţie sau o formă birocratică pentru a desfăşura această activitate, ci trebuie percepută ca pe o profesionalizare a acestei activităţi.
Dacă sunt societăţi comerciale care se licenţiază la autoritatea de reglementare pentru această activitate de trading, daţi-mi în voie să vă spun că, în foarte multe cazuri, văd aceleaşi CV-uri care sunt folosite la mai multe companii. Atunci, practic, cine face efectiv acele tranzacţii pe piaţa de energie? Le fac oamenii ale căror CV-uri însoţesc aplicaţiile solicitanţilor sau sunt făcute de alte persoane?
În sensul acesta, dacă instituim această licenţă în care o persoană fizică care este licenţiată ca mereu să facă genul acesta de activităţi, cred că gradul de responsabilitate în piaţa de energie va creşte, se profesionalizează mai mult această activitate, iar la sfârşitul zilei cred că toată lumea are de câştigat.
Numărul mare de megawaţi a continuat şi în 2026. Suntem undeva la 113 gigawaţi de ATR-uri emise, din care încep să expire. Cred că, la un an după ce s-a făcut această modificare, putem să facem o evaluare corectă şi să vedem exacte efectele care au avut loc, care s-au produs.
Tot în ultimele trei luni avem autorizaţii de înfiinţare de vreo 3.550 de megawaţi emise, împărţiţi pe tehnologii: autorizaţii de înfiinţare care au termene de 12 luni, de 24 de luni sau de 36 de luni, în funcţie de cât de complex este proiectul. În momentul în care au obţinut autorizaţia de înfiinţare, vă daţi seama că au sursa finanţării asigurată, au constituit garanţiile (…) şi au şi contractul de racordare.
Deci, practic, pentru aceşti 3.550 de megawaţi, aproximativ, este doar o chestiune de timp până când intră şi vor produce şi vor livra în reţea. Pe parte de licenţe, tot în ultimele trei luni, cred că avem peste 1.250 de noi megawaţi licenţiaţi, proiecte care au ajuns la maturitate, proiecte care au obţinut absolut toate avizele din partea operatorilor de reţea şi sunt licenţiaţi şi de ANRE. Practic, energia lor este în sistem în momentul de faţă”, a spus Niculescu.
Președintele ANRE solicită accelerarea investițiilor în rețelele de distribuție: România înregistrează un nivel de alocare de trei ori mai mic decât Polonia
Niculescu a subliniat necesitatea creșterii intr-un ritm accelerat a investițiilor în rețelele de distribuție, pe care le-a definit drept pilonul central al sistemului energetic național. Oficialul a avertizat că dezvoltarea capacităților de producție, integrarea prosumatorilor și asigurarea flexibilității pieței sunt condiționate direct de consolidarea infrastructurii de distribuție, fiind necesară depășirea blocajelor generate de interpretările rigide ale cadrului de reglementare.
Pentru a ilustra decalajul existent, reprezentantul ANRE a invocat datele Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferente anului 2024. Conform acestor cifre, România a alocat aproximativ 32 de euro pe cap de locuitor pentru rețelele de distribuție, o valoare considerabil mai mică comparativ cu alte state europene, precum Polonia (80 de euro pe cap de locuitor), Austria (87 de euro) sau Germania (98 de euro).
Totodată, Niculescu a arătat că nivelul actual al investițiilor rămâne sub cerințele reale ale sectorului și a semnalat existența unor întârzieri nejustificate din partea operatorilor de distribuție în eliberarea ultimelor certificări pentru proiectele aflate în perioada de probe. În opinia sa, aceste întârzieri împiedică licențierea la timp a noilor capacități de producție și amână intrarea energiei generate pe piața de tranzacționare. În acest sens, șeful autorității de reglementare a pledat pentru identificarea unor mecanisme de sprijin prin dialog direct cu actorii din piață, în vederea intensificării fluxului de investiții.
Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unei conferințe de specialitate organizate de publicația InvesTenergy, sub patronajul ANRE, unde decidenții din sectorul energetic au analizat teme privind investițiile, oportunitățile și competitivitatea pieței.
„Este clar că, din punctul nostru de vedere, gradul de investiţii trebuie să fie mai mare în reţele de distribuţie. Fără nişte reţele de distribuţie care sunt „backbone”-ul sistemului, putem să vorbim de prosumator, putem să vorbim de producţie, de flexibilitate, însă fără un sistem de distribuţie care să fie foarte bine întărit şi dezvoltat, lucrurile acestea nu prea se pot întâmpla. Provocarea este nivelul de investiţii care, din punctul meu de vedere, trebuie crescut într-un ritm accelerat.
Nu ne mai permitem să analizăm tot felul de chichiţe, de interpretări din reglementare şi trebuie crescut ritmul acesta de investiţii în reţele de distribuţie. În anul 2024, conform datelor pe care le avem de la ACER (Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei, n.r.), în România am avut investiţii în reţele de distribuţie de aproximativ 32 de euro pe cap de locuitor, în comparaţie cu Polonia care a investit 80 de euro pe cap de locuitor, Germania 98 de euro pe cap de locuitor, iar Austria 87 de euro pe cap de locuitor. Sunt ţări cu un nivel de investiţii pe cap de locuitor mult mai mare decât reuşesc operatorii de distribuţie din România.
(…) am mai observat unele întârzieri din partea operatorilor de distribuţie cu privire la acordarea ultimilor certificări pentru proiectele care sunt în perioadă de probe. Sunt lucruri care întârzie, în punctul nostru de vedere, nejustificat de mult şi, în felul acesta, capacităţile de producţie nu ajung să fie licenţiate şi energia lor nu se regăseşte neapărat în forma aceasta de licenţiere la tranzacţionare în piaţa de energie. Cred că sunt foarte multe lucruri de făcut pe partea de distribuţie şi, aşa cum vă spuneam, pe lângă investiţii, trebuie să vedem sub ce formă, prin dialog, putem să creştem acest grad de investiţii”, a menţionat Niculescu.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.