Macron și Merz cer UE un nou arsenal comercial: Europa vrea să poată lovi rapid în țările care declanșează un război comercial

Franța și Germania cer Uniunii Europene să își întărească arsenalul comercial pentru a răspunde rapid unui posibil război comercial. Emmanuel Macron și Friedrich Merz propun un nou instrument juridic, pe fondul tensiunilor cu China și al deficitului comercial uriaș. Propunerea va fi prezentată liderilor europeni la Bruxelles, la summitul din octombrie.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cer Uniunii Europene să își creeze un nou arsenal juridic care să îi permită să reacționeze mult mai rapid în cazul unui război comercial, în special în relația cu China.

Într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cei doi lideri susțin că Europa are nevoie de un instrument care să îi permită, „dacă este necesar”, să excludă imediat de pe piață bunurile și serviciile unei țări care declanșează un război comercial împotriva Uniunii Europene.

China nu este menționată explicit în scrisoare, însă aceasta este țara avută în vedere la Bruxelles. În acest context, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, se deplasează joi și vineri la Beijing pentru a încerca să reechilibreze relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și China.

Propunerile Franței și Germaniei sunt gândite pentru situații în care o țară ar declanșa un război comercial împotriva Uniunii Europene, de exemplu prin întreruperea livrărilor de materii prime.

Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă „să provoace un prejudiciu comparabil cu cel care ne este provocat”, a explicat o sursă din cadrul guvernului german.

Parisul și Berlinul consideră că instrumentele comerciale de care dispune în prezent Uniunea Europeană sunt prea lente și nu au suficientă forță în comparație cu măsurile pe care le pot utiliza China și SUA. Emmanuel Macron și Friedrich Merz intenționează să își prezinte propunerea la următorul summit al șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene, programat la Bruxelles la jumătatea lunii octombrie.

Aceste măsuri ar urma să fie aplicate în mod identic tuturor partenerilor comerciali ai Uniunii Europene, în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Principala preocupare a industriei europene rămâne însă China. Deficitul comercial al Uniunii Europene în relația cu Beijingul este uriaș și a ajuns, începând de anul trecut, la aproximativ un miliard de euro pe zi. Europenii acuză China de practici comerciale neloiale, despre care susțin că pun în pericol sectoare industriale întregi, precum industria auto și cea chimică.

„Deficitul comercial a atins un punct critic”, avertiza în septembrie președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a acuzat ceea ce a numit „șocul chinezesc” că alimentează procesul de „dezindustrializare” a Europei.

Potrivit diplomaților europeni, pentru dezvoltarea propriului arsenal de apărare comercială, cele 27 de state membre s-ar putea inspira din Secțiunea 301, un mecanism american care permite majorarea rapidă și țintită a taxelor aplicate produselor provenite din țări acuzate de practici comerciale neloiale.