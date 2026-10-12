Curs valutar luni, 12 octombrie. Cât valorează euro, dolarul american și lira sterlină la început de săptămână. BNR a publicat cele mai recente valori

Curs valutar luni, 12 octombrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru luni, 12 octombrie 2026. Euro este cotat la 5,3373 lei, dolarul american la 4,7714 lei, iar lira sterlină la 6,3160 lei. Francul elvețian are un curs de 5,7273 lei, în timp ce gramul de aur este cotat la 639,8793 lei.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), dolarul australian este cotat la 3,3262 lei, iar dolarul canadian la 3,3454 lei. Francul elvețian ajunge la 5,7273 lei, în timp ce coroana cehă este cotată la 0,2188 lei, iar coroana daneză la 0,7141 lei.

Lira egipteană are un curs de 0,0904 lei. Euro este cotat la 5,3373 lei, iar lira sterlină la 6,3160 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul este de 1,4611 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi sunt cotați la 3,0089 lei.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2660 lei, iar coroana norvegiană la 0,4982 lei. Zlotul polonez are un curs de 1,2161 lei, rubla rusească este cotată la 0,0567 lei, iar coroana suedeză ajunge la 0,4762 lei.

Lira turcească este cotată la 0,0966 lei, în timp ce dolarul american are un curs de 4,7714 lei. Randul sud-african este cotat la 0,2884 lei, realul brazilian la 0,9558 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,7129 lei.

Rupia indiană are un curs de 0,0499 lei, iar 100 de woni sud-coreeni sunt cotați la 0,3582 lei. Peso-ul mexican ajunge la 0,2596 lei, în timp ce dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6717 lei.

Dinarul sârbesc are un curs de 0,0455 lei, iar hryvna ucraineană este cotată la 0,1060 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe ajunge la 1,2992 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1420 lei.

Dolarul din Hong Kong are un curs de 0,6080 lei, în timp ce shekelul israelian este cotat la 1,5514 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0266 lei, iar peso-ul filipinez este cotat la 0,0760 lei.

O sută de coroane islandeze sunt cotate la 3,9072 lei, iar ringgitul malaysian ajunge la 1,1682 lei. Dolarul singaporez are un curs de 3,7263 lei.

Potrivit cursului publicat de BNR pentru luni, 12 octombrie 2026, gramul de aur este cotat la 639,8793 lei.

În aceeași zi, Drepturile Speciale de Tragere (DST), cu simbolul XDR, sunt cotate la 6,4528 lei.

Monedă Simbol Curs valutar (lei) Dolar australian AUD 3,3262 Dolar canadian CAD 3,3454 Franc elvețian CHF 5,7273 Coroană cehă CZK 0,2188 Coroană daneză DKK 0,7141 Liră egipteană EGP 0,0904 Euro EUR 5,3373 Liră sterlină GBP 6,3160 100 de forinți maghiari HUF 1,4611 100 de yeni japonezi JPY 3,0089 Leu moldovenesc MDL 0,2660 Coroană norvegiană NOK 0,4982 Zlot polonez PLN 1,2161 Rublă rusească RUB 0,0567 Coroană suedeză SEK 0,4762 Liră turcească TRY 0,0966 Dolar american USD 4,7714 Rand sud-african ZAR 0,2884 Real brazilian BRL 0,9558 Renminbi chinezesc CNY 0,7129 Rupie indiană INR 0,0499 100 de woni sud-coreeni KRW 0,3582 Peso mexican MXN 0,2596 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6717 Dinar sârbesc RSD 0,0455 Hryvna ucraineană UAH 0,1060 Dirham al Emiratelor Arabe AED 1,2992 Baht thailandez THB 0,1420 Dolar din Hong Kong HKD 0,6080 Shekel israelian ILS 1,5514 100 de rupii indoneziene IDR 0,0266 Peso filipinez PHP 0,0760 100 de coroane islandeze ISK 3,9072 Ringgit malaysian MYR 1,1682 Dolar singaporez SGD 3,7263 Gram de aur XAU 639,8793 Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,4528

Ratele dobânzilor ROBOR și ROBID au înregistrat modificări minore luni, 12 octombrie 2026, comparativ cu valorile din ședința precedentă, de vineri, 9 octombrie. Potrivit datelor aferente orei 11:00, indicele ROBOR la trei luni s-a menținut la 6,10% pe an, în timp ce ROBOR la șase luni și la 12 luni au rămas, de asemenea, neschimbate.

Indicele ROBOR la trei luni a fost cotat luni, 12 octombrie, la 6,10% pe an, același nivel înregistrat vineri, 9 octombrie.

ROBOR la șase luni s-a menținut la 6,15% pe an, iar indicele ROBOR la 12 luni a rămas la 6,22% pe an.

În schimb, ROBOR overnight (O/N) a crescut ușor, de la 5,98% la 5,99% pe an. Aceeași evoluție a fost înregistrată și în cazul ROBOR tomorrow/next (T/N), care a urcat de la 5,98% la 5,99%.

ROBOR la o săptămână (1W) a crescut de la 6,00% la 6,01% pe an.

Indicele ROBOR la o lună (1M) a rămas nemodificat, la 6,06% pe an.

În ceea ce privește dobânzile ROBID, valorile pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N) au crescut de la 5,69% pe an, în ședința din 9 octombrie, la 5,70% pe an, în ședința din 12 octombrie.

Dobânda ROBID la o săptămână (1W) s-a menținut la 5,72% pe an, iar cea la o lună (1M) a rămas la 5,77% pe an.

Pentru scadența de trei luni (3M), indicele ROBID a fost cotat la 5,79% pe an, fără modificări față de ședința precedentă.

O scădere ușoară a fost înregistrată în cazul ROBID la șase luni (6M), care a coborât de la 5,80% la 5,79% pe an.

În același timp, ROBID la 12 luni (12M) s-a menținut la 5,86% pe an.

Datele din 12 octombrie 2026 indică o evoluție relativ stabilă a ratelor dobânzilor interbancare, cu variații de cel mult 0,01 puncte procentuale față de 9 octombrie.

În cazul ROBOR, au fost înregistrate creșteri pentru scadențele overnight, tomorrow/next și o săptămână, în timp ce valorile pentru o lună, trei luni, șase luni și 12 luni au rămas neschimbate.

Pentru ROBID, dobânzile overnight și tomorrow/next au crescut ușor, iar dobânda la șase luni a scăzut. Celelalte scadențe au rămas la nivelurile din ședința precedentă.