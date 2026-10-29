Alexandru Rogobete cere o schimbare de atitudine față de tinerii medici: au nevoie de sprijin, nu de uși închise

Alexandru Rogobete le-a cerut profesorilor și medicilor cu vechime să le ofere mai mult sprijin tinerilor aflați la început de carieră. Ministrul Sănătății a atras atenția că rezidenții și viitorii specialiști au nevoie de îndrumare și de șansa de a evolua, nu de atitudini care îi fac să se simtă în competiție cu medicii care au deja experiență.

Oficialul a atras atenția asupra mentalității care poate împiedica accesul noilor generații la experiența și oportunitățile necesare pentru dezvoltarea lor.

„Am participat la Conferința Națională a Societății Române de Chirurgie Pediatrică – SRCP 2026, alături de medicii care au una dintre cele mai mari responsabilități: să îngrijească și să salveze vieți încă de la începutul lor. Nu accept mentalitatea potrivit căreia trebuie să închidem ușile pentru că vine cineva care ne-ar putea lua locul”, a transmis ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a vorbit despre rolul medicilor cu experiență în pregătirea tinerilor specialiști, în special în domeniul chirurgiei pediatrice. Potrivit acestuia, dezvoltarea viitoare a acestei specialități depinde de modul în care sunt formați medicii de astăzi și de disponibilitatea profesorilor de a le transmite cunoștințele acumulate de-a lungul carierei.

„Viitorul chirurgiei pediatrice se construiește prin generațiile de medici pe care le formăm astăzi. Iar responsabilitatea profesorilor este să le deschidă drumul, să le transmită experiența și să îi pregătească să devină mai buni decât ei”, a scris ministrul pe social media.

Ministrul a evidențiat, de asemenea, specificul acestei activități medicale și responsabilitatea celor care lucrează în chirurgia pediatrică, specialitate în care intervențiile și deciziile medicale vizează pacienți aflați la vârste fragede.

În mesajul său, Alexandru Rogobete a făcut referire și la perioada dificilă prin care a trecut comunitatea chirurgilor pediatri în această vară. El a subliniat că, în acel interval, specialiștii au demonstrat solidaritate și unitate, reușind să își susțină interesele profesionale.

„În această vară”, comunitatea chirurgilor pediatri a traversat o perioadă complicată, „în care a demonstrat solidaritate, unitate și capacitatea de a-și susține interesele profesionale”, a precizat ministrul, referindu-se la experiența recentă a acestei comunități medicale.

Totodată, oficialul le-a mulțumit medicilor pentru felul în care au gestionat acel moment și pentru faptul că au rămas uniți în contextul dificultăților întâmpinate de sistemul sanitar.

„Au rămas uniți într-un moment complicat pentru sistemul de sănătate”, a transmis Alexandru Rogobete, apreciind solidaritatea manifestată de specialiști în perioada respectivă.

Ulterior, ministrul a adresat un mesaj direct cadrelor didactice și medicilor cu experiență, insistând asupra necesității de a le oferi tinerilor profesioniști sprijinul necesar pentru a-și dezvolta competențele și pentru a-și construi carierele medicale.

Alexandru Rogobete a precizat că experiența acumulată de profesorii și medicii consacrați trebuie să reprezinte un sprijin pentru generațiile care urmează să preia responsabilități în sistemul sanitar. În opinia exprimată de ministru, accesul tinerilor la îndrumare și formare este esențial pentru continuitatea activității medicale.

„Tinerii medici, rezidenții și viitorii specialiști trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare”, a mai scris ministrul Sănătății.

Oficialul a subliniat că respectă activitatea profesorilor care au pregătit generații de medici, dar a respins ideea că noii specialiști ar putea fi considerați rivali de către cei cu mai multă experiență. El a susținut că transmiterea cunoștințelor și pregătirea unor profesioniști capabili să continue activitatea predecesorilor reprezintă o responsabilitate a celor care au ajuns deja la un nivel ridicat de experiență.

„Respect munca profesorilor care au format generații de medici, dar nu accept mentalitatea potrivit căreia trebuie să închidem ușile pentru că vine cineva care ne-ar putea lua locul. Dimpotrivă! Ar trebui să ne bucurăm că există tineri capabili să ne continue munca și să devină chiar mai buni decât noi”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul a abordat și modul în care trebuie organizată activitatea medicală, arătând că medicina modernă presupune cooperare între profesioniști, muncă în echipă și capacitatea de a răspunde nevoilor pacienților printr-o abordare comună.

„Nu mai poate fi practicată izolat”, a precizat Alexandru Rogobete despre medicina modernă, subliniind necesitatea colaborării între medici și a unei relații bazate pe empatie față de pacienți.

Potrivit acestuia, aceste principii au o importanță deosebită în cazul copiilor, având în vedere că actul medical îi privește atât pe pacienți, cât și pe familiile care își pun încrederea în personalul medical. Într-o asemenea situație, comunicarea, cooperarea și pregătirea profesională sunt elemente importante ale îngrijirii.