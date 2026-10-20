Țara care are nevoie urgentă de 700.000 de muncitori în construcții. Salariile pot ajunge la 30.000 de euro pe an

Spania se confruntă cu un deficit de forță de muncă în sectorul construcțiilor, unde companiile au nevoie de sute de mii de angajați în următorii ani. Se caută muncitor inclusiv din România.

Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), necesarul este estimat la aproximativ 700.000 de muncitori, în special pentru înlocuirea angajaților care urmează să iasă la pensie.

Pentru a atrage personal, firmele oferă salarii anuale cuprinse între 20.000 și 30.000 de euro, în funcție de experiență, calificare și responsabilitățile postului. Printre meseriile căutate se numără cea de zidar, în condițiile în care angajatorii întâmpină dificultăți în recrutarea lucrătorilor, informează elespanol.com.

Companiile din sectorul construcțiilor se confruntă cu probleme tot mai mari în găsirea personalului necesar pentru activitatea de pe șantiere. Angajatorii spun că recrutarea a devenit dificilă, iar lipsa muncitorilor pune presiune asupra firmelor care trebuie să își completeze echipele.

Potrivit estimărilor Confederației Naționale a Construcțiilor, Spania va avea nevoie de aproximativ 700.000 de noi muncitori în următorii ani. Necesarul este legat în principal de pensionarea unei părți importante a angajaților actuali și de nevoia de a-i înlocui cu personal nou.

Deficitul este vizibil mai ales în meseriile care presupun experiență practică și pregătire profesională. Zidarii se numără printre lucrătorii căutați, însă numărul tinerilor care aleg această profesie nu este suficient pentru a acoperi necesarul companiilor.

Un studiu realizat de BBVA Research arată că aproximativ 68% dintre zidarii din Spania au peste 45 de ani. Datele evidențiază îmbătrânirea forței de muncă din acest domeniu și dificultățile legate de atragerea noilor generații către meseriile din construcții.

Printre motivele pentru care tinerii evită aceste profesii se numără efortul fizic necesar, lipsa cursurilor de specializare și imaginea tradițională asociată muncii pe șantier. Aceste elemente contribuie la reducerea numărului de persoane care intră în domeniu și accentuează problemele de recrutare cu care se confruntă angajatorii.

În condițiile în care o parte dintre muncitorii actuali se apropie de pensionare, companiile trebuie să găsească angajați care să preia activitățile desfășurate pe șantiere. Cererea vizează atât persoanele aflate la început de carieră, cât și lucrătorii care au deja calificări și experiență profesională.

Pentru a atrage muncitori, companiile oferă salarii diferențiate în funcție de pregătire și experiență. Un angajat aflat la început de carieră poate câștiga între 20.000 și 23.000 de euro brut pe an.

În cazul muncitorilor calificați, care au experiență în domeniu, veniturile pot depăși 28.000 de euro brut anual, dacă sunt incluse și diferitele sporuri. Nivelul salariului depinde de calificările deținute și de experiența acumulată.

Venituri de peste 30.000 de euro brut pe an pot obține specialiștii și angajații care ocupă funcții de răspundere. Aceste niveluri salariale sunt asociate posturilor care presupun un grad mai ridicat de pregătire sau responsabilități suplimentare.

Intervalele salariale prezentate variază, așadar, de la 20.000 de euro brut anual pentru un începător până la peste 30.000 de euro brut pe an pentru specialiști și persoanele care ocupă poziții cu responsabilități mai mari.