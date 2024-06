Conform unui studiu realizat de UP Generation în colaborare cu agenția de cercetare de piață MKOR, 72% din tinerii din România doresc să participe la programe de învățare care se bazează pe exemple practice, exerciții și scenarii reale de viață. Grupul de vârstă cuprins între 16 și 24 de ani exprimă interesul pentru programe educative ce diferă de curriculum-ul tradițional, dorind să-și descopere talentele și să fie pregătiți pentru succes.

UP Generation este singurul program de mentorat pentru tineri care îi ajută să își dezvolte abilitățile profesionale și de viață. Pregătirea pentru viața profesională și dezvoltarea personală sunt preocupări esențiale pentru tinerii din România, majoritatea (95%) identificând deja domeniile pe care doresc să le îmbunătățească. Printre preferințele lor se numără educația financiară (37%), vorbirea în public (36%) și marketingul și comunicarea (28%).

În plus, domenii precum leadership și management (25%) sau educația antreprenorială (22%) completează topul intereselor, reflectând interesul pentru aspecte mai orientate spre business. De asemenea, aproximativ un sfert dintre respondenți se arată atrași de tehnologie și inovație.

În funcție de caracteristicile demografice, există particularități semnificative, în special în ceea ce privește genul și etapa de viață a respondenților, reflectând nevoia de programe de învățare adaptate necesităților specifice. De exemplu, adolescenții manifestă o dorință puternică de a se exprima liber în public, în timp ce pentru studenți și tinerii care sunt deja în primul lor job, educația financiară devine o prioritate mai mare decât media generală.

În același timp, fetele sunt mai interesate de dezvoltarea empatiei și a inteligenței emoționale (24%), în contrast cu băieții care sunt mai atrași de domeniul tehnologic (30%), inclusiv inteligența artificială. De asemenea, vânzările și negocierea sunt preferate de băieți.

Întrebați despre schimbările pe care și le-ar dori în viața lor pentru a se simți împliniți, 14% dintre tineri au menționat că își doresc stabilitate financiară, în timp ce 12% au exprimat interes pentru învățare și educație.

Un procent similar caută o transformare în viața lor profesională, fie că este vorba de găsirea unui nou loc de muncă sau schimbarea celui actual, creșterea veniturilor sau obținerea mai multei flexibilități.

Pentru 6% dintre tinerii chestionați, îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale, împreună cu consolidarea încrederii în sine, ar contribui la sentimentul de împlinire. Studiul realizat în mai 2024 indică și aprecierea tinerilor pentru accesul la mentori care să îi sprijine în dezvoltarea profesională și personală.

Ne dorim să antrenăm viitorii antreprenori ai Generației Z pentru business și pentru viață, prin intermediul singurului program de mentorat din România de acest fel. Avem suficiente date despre ce vor tinerii, știm nevoile mediului de business, așa că șansele de a ne așeza cu toții pe aceeași pagină vin dintr-o cunoaștere profundă și aplicată cu mari șanse de aliniere”, declară Monica Florea, CEO și fondator UP Generation, antreprenor cu 25 de ani de experiență de business.

Monica Florea a condus diverse companii de top din România, active în diverse industrii, unde a lucrat cu tineri și a observat lipsa de orientare practică și suportul necesar, în ciuda talentului și motivației acestora.

Dorind să aducă o schimbare și să sprijine tinerii, ea a decis să împărtășească experiența și expertiza acumulată. În toamna anului 2023, a lansat programul într-o formă pilot, iar în martie anul acesta, a fost inaugurat oficial UP Generation.

„Aceasta nu este prima cercetare pe care o realizăm în rândul reprezentanților Generației Z, iar datele ne confirmă și de această dată că tinerii își doresc să fie pregătiți mai bine pentru provocările reale ale vieții personale sau profesionale. Interesul lor pentru dezvoltare dincolo de ceea ce oferă școala ne bucură și ne dă speranță, mai ales că, la rândul nostru, ne căutăm constant colegi bine pregătiți.

Suntem încântați că am avut oportunitatea de a realiza acest studiu și că există un program precum UP Generation, care răspunde acestor nevoi critice. Personal, mă implic ori de câte ori este nevoie ca mentor, deoarece cred cu tărie în potențialul tinerilor și în importanța sprijinirii acestora pentru a-și atinge obiectivele”, a adăugat Cori Cimpoca, fondatoarea agenției de cercetare MKOR, antreprenor cu peste 15 ani de experiență de business și mentor în programele UP Generation.