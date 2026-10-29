Facultatea nu garantează cel mai mare salariu. Ce categorie de absolvenți ajunge să câștige mai mult până la 50 de ani

Cele mai mari creșteri salariale înregistrate între vârsta de 20 și 50 de ani sunt asociate diplomelor profesionale, nu celor de doctorat, masterat sau licență.

Potrivit unei analize Investopedia, bazate pe datele Biroului de Recensământ, veniturile evoluează diferit în funcție de nivelul de educație și de etapa carierei profesionale. Salariile medii cresc de la vârsta de 20 de ani până la începutul anilor 30, după care tind să stagneze, de la mijlocul anilor 30 până la mijlocul anilor 50.

Analiza publicată luna trecută arată că salariul mediu ajunge la aproximativ 75.000 de dolari pentru nivelurile de educație analizate, în perioada în care veniturile se stabilizează.

În rândul angajaților cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, persoanele care dețin un doctorat au cel mai mare salariu mediu, de aproximativ 100.000 de dolari. Această categorie include, de exemplu, persoanele care au obținut un titlu academic de doctor.

Situația se schimbă însă pe măsură ce angajații înaintează în vârstă. Până la mijlocul anilor 30, persoanele cu diplome profesionale, precum medicii și avocații, ajung să câștige mai mult decât cele cu doctorat.

Veniturile lor ating un nivel maxim de aproximativ 170.000 de dolari, cu circa 25.000 de dolari peste câștigurile maxime înregistrate de persoanele cu doctorat.

La polul opus se află lucrătorii care nu au absolvit liceul sau care dețin doar o diplomă de liceu. Aceștia înregistrează venituri mai mici decât celelalte categorii de angajați, indiferent de vârstă. În plus, câștigurile lor maxime apar mai târziu, între 55 și 64 de ani, potrivit datelor analizate.

Creșterea costurilor pentru educația universitară i-a determinat pe mulți tineri din Generația Z să își reevalueze planurile privind studiile. Pentru potențialii studenți, contează tot mai mult dacă investiția într-o diplomă poate fi recuperată prin veniturile obținute ulterior și dacă împrumuturile de zeci de mii de dolari se traduc în salarii mai mari.

Datele Centrului Național pentru Statistică a Educației arată că, între anii școlari 2003-2004 și 2023-2024, costul mediu al studiilor universitare de licență, incluzând școlarizarea, taxele, cazarea și masa, a crescut cu 121%.

Prin comparație, indicele prețurilor de consum calculat de Biroul de Statistică a Muncii din Statele Unite a crescut cu aproximativ 66% în aceeași perioadă. Diferența evidențiază ritmul mai rapid de creștere a costurilor asociate studiilor universitare față de evoluția generală a prețurilor.

Potrivit analizei Investopedia, salariile medii ale persoanelor cu diplome de licență sau masterat cresc mai moderat între vârsta de 20 și 50 de ani, comparativ cu evoluția veniturilor înregistrată de alte categorii de angajați.

Pentru persoanele cu vârste între 45 și 54 de ani, care au studii superioare sau o diplomă de asociat, salariile medii sunt cu aproximativ 30% mai mari decât cele ale angajaților cu vârste între 25 și 34 de ani și cu același nivel de educație. Creșterea procentuală este mai mare decât în cazul deținătorilor de diplome de licență și masterat.

Această diferență este influențată însă de nivelul veniturilor de la care pornesc angajații. Persoanele cu studii de asociat sau cu alte niveluri de educație comparate în analiză au, la începutul intervalului de vârstă, salarii mai mici. În termeni absoluți, toate cele patru grupuri analizate înregistrează creșteri de aproximativ 15.000 până la 18.000 de dolari între cele două categorii de vârstă.

Datele nu indică faptul că diplomele universitare nu ar avea beneficii financiare. Dimpotrivă, salariul mediu este mai mare la niveluri superioare de educație, indiferent de vârsta angajaților.

În cazul persoanelor cu masterat, salariul mediu atinge un nivel maxim de aproximativ 109.000 de dolari. Valoarea este cu aproape 40.000 de dolari peste nivelul maxim înregistrat de persoanele care dețin o diplomă de asociat.

Creșterile salariale diferă și în funcție de tipul diplomei. Potrivit analizei, persoanele cu diplome de nivel superior masteratului înregistrează cele mai mari avantaje salariale în această comparație. Deținătorii de doctorate se situează pe următorul nivel, cu o creștere a veniturilor de aproximativ 46%.

Diplomele profesionale înregistrează cea mai mare creștere salarială dintre categoriile analizate, de aproape 74%. Evoluția veniturilor arată că avantajul financiar asociat acestui tip de calificare devine mai pronunțat pe măsură ce angajații înaintează în carieră.

La începutul intervalului analizat, între 25 și 34 de ani, persoanele cu doctorate au un salariu mediu cu aproximativ 2.000 de dolari mai mare decât cel al persoanelor cu diplome profesionale. Ulterior, diferența se inversează.

La nivelul maxim al veniturilor, angajații cu diplome profesionale ajung să câștige cu aproximativ 25.000 de dolari mai mult decât persoanele cu doctorate, conform datelor prezentate de Investopedia.