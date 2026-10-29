Volkswagen și Stellantis au probleme tot mai mari. Producătorii chinezi ar putea controla până la 20% din piața auto europeană

Industria auto europeană se pregătește pentru o schimbare majoră în următorul deceniu, pe fondul extinderii producătorilor chinezi. Deși vânzările totale de automobile ar urma să rămână relativ stabile până în 2035, companiile din China ar putea câștiga o cotă de piață de până la 20%, potrivit estimărilor. Concurența amenință în special mărcile europene de volum și furnizorii tradiționali de componente.

Piața europeană a automobilelor ar urma să înregistreze schimbări importante în următorii ani, chiar dacă volumul total al vânzărilor nu va crește semnificativ.

Potrivit companiei franceze de consultanță Inovev, vânzările de autoturisme sedan și SUV-uri din Europa vor ajunge la aproximativ 16,7 milioane de unități în 2035, comparativ cu 16,9 milioane în 2026.

În schimb, cota de piață a producătorilor chinezi ar urma să crească de la 7% în 2025 la 15% în 2035.

Alte estimări indică o extindere și mai rapidă. AlixPartners anticipează o cotă de 16% până în 2030, Bernstein estimează 18,7% în 2035, iar UBS prognozează 20% până în 2030.

Inovev estimează că aproximativ 1,6 milioane de autoturisme sedan și SUV-uri ale producătorilor chinezi vor fi fabricate anual în Europa până în 2035, fără a include automobilele Volvo din grupul Geely.

Extinderea companiilor chineze are loc într-o perioadă dificilă pentru constructorii europeni, afectați de presiunea asupra profiturilor și de tranziția către automobilele electrice.

Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW și-au redus estimările de profit, în timp ce Volkswagen se confruntă cu restructurări, închideri de fabrici și reduceri de personal.

Potrivit analizei publicate de Forbes, grupul Stellantis ar putea fi nevoit să reevalueze viitorul unor mărci precum Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Opel/Vauxhall și DS.

În cazul Volkswagen, există întrebări privind perspectivele mărcii SEAT, în contextul dezvoltării brandului Cupra.

Frank Schwope, consultant auto și lector la FHM Berlin, consideră că Opel, Lancia, DS și SEAT se numără printre mărcile europene cele mai expuse.

El a precizat însă că producătorii pot menține unele mărci pe piață prin utilizarea acelorași platforme și tehnologii pentru automobile comercializate sub denumiri diferite, o practică cunoscută drept „badge engineering”.

Concurența nu se va intensifica doar între producătorii europeni și cei chinezi, ci și între companiile din China.

Potrivit Inovev, aproximativ 50 de mărci chineze, concentrate în principal pe automobile electrice și hibride plug-in, încearcă să își dezvolte vânzările în Europa.

Printre acestea se numără BYD și Denza, Chery cu mărcile Omoda, Jaecoo și Lepas, SAIC prin MG, Leapmotor, Geely, Lynk & Co, Great Wall Motor, Changan, GAC și Li Auto.

Companiile chineze caută oportunități în Europa inclusiv pentru că piața lor internă este afectată de o concurență puternică, care a redus considerabil marjele de profit.

Pe piața europeană, marjele pot ajunge în prezent până la 30%, potrivit analizei, chiar și în condițiile tarifelor vamale suplimentare impuse de Uniunea Europeană anumitor automobile electrice chinezești.

Zoran Matovic, director general al Auto Business & Enterprise din Serbia, consideră că nu toate mărcile chineze vor reuși să se impună.

„Următoarea bătălie auto din Europa s-ar putea să nu fie între chinezi și europeni. Ar putea fi între chinezi și chinezi. Zeci de mărci chineze privesc spre Europa. Dar ele nu concurează doar pentru clienți, ci și pentru aceiași dealeri puternici, aceleași showroom-uri importante, același personal experimentat, aceiași clienți de flote și același capital de investiții”, a declarat Matovic pentru Forbes.

Frank Schwope compară intrarea producătorilor chinezi în Europa cu extinderea companiilor japoneze în anii 1970 și a celor sud-coreene în anii 1990.

Diferența este că industria auto trece acum prin două transformări tehnologice importante: electrificarea și dezvoltarea conducerii autonome.

„De această dată asistăm la două schimbări majore: mobilitatea electrică în prezent și conducerea autonomă în anii 2030. Producătorii chinezi stăpânesc ambele tehnologii mai bine decât mulți alții”, a explicat Schwope.

Potrivit acestuia, producătorii chinezi depășiseră deja o cotă de piață de 15% în Europa până în septembrie, conform datelor pe care le citează.

Schwope estimează că, pe termen lung, numai cinci până la zece grupuri auto chineze ar putea rămâne pe piață.

Ferdinand Dudenhöffer, directorul Center for Automotive Research din Germania, consideră că mulți constructori europeni vor reuși să se adapteze concurenței chineze, însă furnizorii tradiționali de componente se vor confrunta cu dificultăți mai mari.

„Bănuiesc că mulți dintre producătorii noștri auto actuali vor reuși să își asigure un viitor în acest nou peisaj, la fel cum s-a întâmplat în timpul revoluției japoneze din industria auto. Văd însă o provocare mult mai mare pentru furnizori”, a declarat acesta.

Expertul a oferit exemplul Bosch, explicând că dezvoltarea bateriilor și mutarea tehnologiilor inteligente către alți furnizori schimbă rolul companiilor tradiționale.

Dudenhöffer consideră că automobilele viitorului vor integra tot mai multe tehnologii chinezești, inclusiv sisteme de conducere autonomă de nivel 4 și soluții digitale pentru habitaclu.

În acest context, el vede colaborarea dintre producătorii europeni și companiile chineze drept o posibilă strategie de adaptare.

Printre exemplele existente se numără parteneriatele Stellantis cu Leapmotor și Volkswagen cu XPeng.

Expertul anticipează și o influență tot mai mare a companiilor tehnologice chineze, precum Huawei, CATL, Gotion, Horizon Robotics și Baidu, în dezvoltarea automobilelor viitorului.

Frank Schwope consideră probabilă adoptarea unor noi măsuri europene pentru sprijinirea producătorilor auto, dar avertizează asupra riscului unor represalii comerciale din partea Chinei.

Constructorii germani sunt deosebit de expuși acestui risc, având în vedere importanța pe care piața chineză a avut-o în trecut pentru profiturile lor.

În același timp, dezvoltarea producției chineze direct pe teritoriul Europei ar putea schimba relațiile dintre constructorii auto.

Potrivit lui Ferdinand Dudenhöffer, această transformare ar putea avea un impact mai mare decât intrarea producătorilor japonezi și sud-coreeni pe piața europeană, deoarece este însoțită de parteneriate industriale și de integrarea tehnologiilor chinezești în automobilele mărcilor europene.