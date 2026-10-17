Ministerul Economiei pregătește restructurări. Nouă companii de stat ar putea dispărea prin fuziuni sau dizolvare

Ministerul Economiei pregătește o reorganizare a companiilor de stat, care ar putea duce la reducerea numărului acestora cu nouă. Planul include fuziuni între societăți, dizolvarea unor firme fără activitate și schimbarea modului în care sunt remunerați administratorii. Printre companiile vizate se numără Poșta Română, Romfilatelia, Plafar, Telegondola Mamaia și Cupru Min.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a prezentat planurile de reorganizare a societăților aflate în portofoliul instituției, în cadrul unei conferințe de presă organizate pe 14 octombrie 2026.

Ministerul gestionează în prezent puțin peste 50 de companii, unele dintre acestea fiind în insolvență, în faliment sau fără activitate economică semnificativă.

Reorganizarea urmărește reducerea numărului de societăți prin comasarea celor cu activități apropiate și dizolvarea unor firme care nu mai funcționează.

„La companiile de stat avem în vedere şi nişte fuziuni, respectiv nişte desfiinţări de companii aflate în insolvenţă”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul a precizat că unele dintre operațiuni au primit deja aprobări de principiu, în timp ce altele se află în etapa de pregătire.

Dacă toate măsurile vor fi puse în aplicare, portofoliul Ministerului Economiei ar urma să se reducă cu nouă societăți.

„Deci, în total, ar fi 9 companii mai puțin la Ministerul Economiei”, a explicat oficialul.

Reducerea nu înseamnă că toate cele nouă societăți vor fi închise. O parte dintre acestea ar urma să fie absorbite de alte companii de stat, prin fuziuni.

Una dintre operațiunile pregătite este fuziunea dintre Compania Națională Poșta Română și Romfilatelia.

Ministerul are în vedere și comasarea societății Plafar cu Societatea Națională a Apelor Minerale, precum și preluarea companiei Băița de către Cupru Min.

În sectorul turismului, planurile includ fuziunea dintre Telegondola Mamaia și Mamaia SA, operațiune care a primit deja aprobarea de principiu.

Ulterior, societatea Neptun Olimp ar urma să fie comasată cu compania rezultată din această fuziune.

O altă reorganizare vizează societățile Conversmin și Radioactiv Mineral Măgurele, pentru care ministerul a anunțat, de asemenea, o fuziune.

Pe lângă aceste operațiuni, trei societăți sunt vizate de dizolvare. Este vorba despre Servicii Publice SRL, Certej SA și Roșia Min SA.

Toate aceste măsuri se află în diferite etape de pregătire, astfel că reducerea efectivă a numărului de companii depinde de finalizarea procedurilor necesare.

O altă problemă semnalată de ministrul Economiei privește diferențele dintre remunerațiile administratorilor companiilor de stat.

Potrivit lui Irineu Darău, există societăți mici sau fără activitate în care membrii consiliilor de administrație primesc peste 10.000 de lei brut lunar. În același timp, la unele companii profitabile, remunerațiile sunt cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei.

Ministerul intenționează să schimbe această situație prin introducerea unei metodologii unitare de calcul, bazată pe șase sau șapte indicatori de performanță.

Noul sistem ar urma să fie aplicat tuturor companiilor din portofoliu începând din 2027.

„Planul nostru este ca, începând cu 2027, această standardizare să fie aplicată tuturor companiilor din portofoliul Ministerului Economiei, bazându-ne pe rezultatele care vor fi publicate la sfârșitul anului 2026”, a declarat Irineu Darău.

Metodologia a fost deja testată la două societăți. Într-unul dintre cazuri, aplicarea noii formule a dus la reducerea remunerațiilor la jumătate.

Ministrul a precizat că noul sistem nu presupune automat reducerea tuturor indemnizațiilor. Administratorii companiilor cu rezultate bune ar putea primi remunerații mai mari, dacă performanțele justifică acest lucru.

„Dacă administratorii au rezultate foarte bune la sfârșitul anului, bineînțeles că vor avea oportunitatea să câștige mai mult pe merit, nu la întâmplare”, a afirmat oficialul.

Ministerul Economiei pregătește și o reorganizare a companiei Romarm, care activează în industria națională de apărare.

Planul prevede transformarea companiei și a celor 15 filiale într-un holding industrial integrat, organizat pe domenii de activitate.

Irineu Darău consideră că actuala structură nu permite o funcționare suficient de eficientă, în condițiile în care Romarm intermediază contracte, iar unele dintre filialele sale nu au suficiente comenzi.

„Dacă nu prea au comenzi filialele, înseamnă că nici Romarm nu îşi face treaba foarte bine”, a declarat ministrul.

Noua structură ar urma să funcționeze în sistem dualist, cu un consiliu de supraveghere și un directorat, iar activitățile să fie organizate pe domenii industriale.

„Romarm SA trebuie obligatoriu reorganizată într-un holding industrial care să fie şi modern, şi competitiv pe piaţa privată”, a afirmat Irineu Darău.

Ministrul a precizat că statul nu poate asigura permanent contractele necesare funcționării companiei și că Romarm trebuie să poată concura pe piață.

Propunerea de reorganizare urmează să fie transmisă Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar Ministerul Economiei își propune să ia o decizie până la sfârșitul anului 2026.