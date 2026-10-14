Romarm și cele 15 filiale vor fi reorganizate într-un holding industrial. Irineu Darău: Soluția este un holding industrial integrat

Romarm și cele 15 filiale ale sale ar urma să fie reorganizate într-un holding industrial integrat, potrivit planurilor anunțate de ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău. Oficialul susține că actuala structură nu este eficientă, iar unele filiale întâmpină dificultăți în obținerea comenzilor și în menținerea unor prețuri competitive. O decizie privind reorganizarea ar trebui luată până la sfârșitul anului, urmând ca transformarea companiei să se desfășoare în anii următori.

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Irineu Darău, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că susține reorganizarea Romarm și a celor 15 filiale într-o structură industrială integrată.

Potrivit ministrului, actualul model de organizare, în care filialele funcționează separat, trebuie înlocuit cu unul care să permită coordonarea activităților în funcție de domeniul de specializare.

Noua structură ar urma să fie organizată pe clustere industriale, printre care armament, nave și cercetare. În plus, ministrul propune introducerea unui sistem dualist de conducere, format dintr-un consiliu de supraveghere și un directorat, pentru a reduce influența politică asupra administrării companiei.

„Suntem convinşi că soluţia aici este să fie creat un holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, care să funcţioneze în sistem dualist, pentru că nu trebuie să fie politizat, adică să aibă un consiliu de supraveghere şi un directorat şi care să fie organizat pe clustere pe domenii”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul a explicat că noua organizare ar trebui să reunească activitățile industriale în structuri specializate, în locul actualului sistem cu filiale separate.

„Aceasta înseamnă, să fie un cluster pe armament, să existe un cluster pe nave, de exemplu, să fie un cluster pe cercetare şi aşa mai departe”, a precizat acesta.

Irineu Darău consideră că reorganizarea nu mai poate fi amânată, deoarece actuala situație pune în pericol capacitatea Romarm și a filialelor sale de a rămâne competitive.

Ministerul pregătește un document de analiză, de tip white paper, în care vor fi prezentate opțiunile disponibile pentru transformarea companiei.

Documentul urmează să fie publicat în zilele următoare, iar ministrul a subliniat că este necesară adoptarea rapidă a unei decizii.

„Vom avea în zilele următoare un white paper pe care îl publicăm cu opţiunile pe care le avem la dispoziţie, dar insistăm pe urgenţă”, a afirmat oficialul.

Potrivit acestuia, subiectul va fi adus și în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Obiectivul este ca o decizie să fie luată până la finalul anului 2026, astfel încât reorganizarea efectivă să poată fi realizată în următorii ani.

„Credem că, şi vom merge şi către CSAT, până la sfârşitul anului trebuie luată o decizie, astfel încât în următorii ani să se ajungă la acel holding industrial integrat, competitiv pe piaţa privată, pentru că altfel Romarm şi filialele nu vor putea supravieţui foarte mult timp”, a avertizat Irineu Darău.

Ministrul a precizat că documentul aflat în pregătire va prezenta pașii care trebuie urmați pentru reorganizare.

Ministrul interimar al Economiei și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care funcționează în prezent Romarm. Potrivit acestuia, compania are în principal un rol de intermediere comercială, în timp ce activitatea de producție este desfășurată de filiale.

Irineu Darău a explicat că Romarm deține participații de sub 20% în majoritatea filialelor, restul participațiilor fiind în proprietatea ministerului.

În aceste condiții, rolul companiei-mamă se limitează în mare parte la intermedierea contractelor, fără ca această activitate să asigure suficiente comenzi pentru unitățile de producție.

„Legat de Romarm, să o spunem foarte franc, astăzi Romarm este un intermediar comercial. Are undeva la sub 20% participaţie în majoritatea filialelor, restul participaţiei este la minister şi ceea ce face Romarm este să intermedieze nişte contracte”, a declarat ministrul.

Acesta consideră că lipsa comenzilor pentru filiale ridică semne de întrebare asupra eficienței actualului sistem de organizare.

„Dacă nu prea au comenzi filialele, înseamnă că nici Romarm nu îşi face treaba foarte bine”, a afirmat Irineu Darău.

O altă problemă semnalată de ministru privește costurile suplimentare generate de intermedierea contractelor. Potrivit lui Irineu Darău, unele filiale se plâng că respectivele comisioane percepute de Romarm duc la creșterea prețului final al produselor, afectându-le competitivitatea.

„Ba chiar sunt filiale care se plâng că din cauza comisioanelor Romarm preţul lor final este necompetitiv”, a declarat ministrul interimar al Economiei.

Această situație se adaugă dificultăților legate de numărul redus de comenzi și reprezintă unul dintre motivele pentru care oficialul susține schimbarea modelului actual de funcționare.

Irineu Darău a atras atenția în repetate rânduri asupra necesității eficientizării Romarm și a celor 15 filiale. În opinia sa, reorganizarea într-un holding industrial integrat ar trebui să permită o coordonare mai bună a activităților și să creeze condițiile pentru ca produsele realizate de companiile din grup să devină mai competitive pe piață.