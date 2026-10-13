Ministerul Economiei pregătește noi măsuri pentru mediul de afaceri. Irineu Darău anunță calendarul oficial

Peste 290 de candidaturi au fost depuse pentru participarea la Platforma de dialog strategic pentru economie competitivă și rezilientă, inițiativă a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Irineu Darău a anunțat că verificarea eligibilității dosarelor se va încheia până pe 16 octombrie, iar rezultatele selecției vor fi comunicate până pe 30 octombrie 2026. Platforma urmărește implicarea mediului privat, a sindicatelor, a universităților și a societății civile în elaborarea politicilor economice.

Irineu Darău a anunțat marți, 13 octombrie, că interesul pentru Platforma de dialog strategic pentru economie competitivă și rezilientă a fost ridicat, fiind depuse peste 290 de candidaturi în cele șapte grupuri de dialog sectorial.

Potrivit acestuia, înscrierile arată disponibilitatea organizațiilor din mediul economic și social de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice.

„Cred în construcția politicilor publice împreună cu mediul privat și mă bucură mult interesul mare manifestat prin înscrierile pentru a face parte din Platforma de dialog strategic pentru economie competitivă și rezilientă: peste 290 de candidaturi depuse în cele 7 grupuri de dialog sectorial”, a transmis Irineu Darău într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că printre organizațiile interesate se numără reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicate, asociații profesionale, universități, centre de cercetare și organizații ale societății civile.

„Este un semnal clar că mediul de afaceri, sindicatele, asociațiile profesionale, universitățile, centrele de cercetare și societatea civilă vor un dialog real cu statul”, a afirmat Darău.

Potrivit calendarului prezentat de Irineu Darău, prima etapă a procesului de selecție se va încheia pe 16 octombrie 2026.

Până la această dată vor fi verificate eligibilitatea organizațiilor înscrise și caracterul complet al documentației depuse.

În situațiile în care dosarele eligibile conțin documente lipsă, organizațiile vor fi contactate pentru completarea acestora.

Totodată, organizațiile care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi informate cu privire la situația candidaturilor.

Darău a mulțumit organizațiilor participante pentru efortul depus în pregătirea documentelor și a subliniat că numărul mare de înscrieri indică interes pentru un dialog aplicat cu autoritățile.

A doua etapă a procesului presupune evaluarea candidaturilor, care urmează să fie finalizată până pe 30 octombrie 2026.

Până la aceeași dată vor fi comunicate și rezultatele selecției.

Evaluarea se va desfășura separat pentru fiecare dintre cele șapte grupuri de dialog sectorial și pentru fiecare categorie de organizație.

Astfel, candidații vor fi analizați în raport cu alte organizații din aceeași categorie, pentru a asigura un proces de selecție adaptat profilului participanților.

Irineu Darău a explicat că obiectivul este constituirea unei platforme diversificate, care să includă organizații din întreaga țară.

„Ne dorim o platformă competitivă, diversă și reprezentativă pentru întreaga țară, nu doar pentru București”, a transmis acesta.

Platforma de dialog strategic pentru economie competitivă și rezilientă este prezentată ca un mecanism prin care organizațiile participante să poată contribui la fundamentarea deciziilor de politică economică.

Inițiativa urmărește crearea unui cadru de colaborare între autorități și reprezentanții diferitelor sectoare economice și sociale.

Potrivit lui Irineu Darău, platforma nu ar trebui să funcționeze doar ca un mecanism formal de consultare, ci să permită un dialog constant și orientat către problemele economiei.

„Vrem ca Platforma ECR să fie un instrument de lucru, structural și pe termen lung, nu o formalitate”, a precizat acesta.

Darău a mai transmis că Ministerul Economiei va comunica etapele următoare ale procesului și va continua colaborarea cu organizațiile interesate.