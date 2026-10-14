PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Lista celor 11 miniștri și condițiile puse de social-democrați

PSD a decis să participe la viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu și a validat prin vot lista celor 11 miniștri care vor reprezenta partidul în noul Cabinet, potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice.

Decizia a fost luată miercuri, 14 octombrie, în ședința conducerii social-democrate desfășurată la Vila Lac. Printre nominalizările aprobate se numără Marian Neacșu pentru funcțiile de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Alexandru Rogobete pentru Ministerul Sănătății și Florin Barbu pentru Ministerul Agriculturii.

Conducerea PSD a stabilit, de asemenea, că activitatea viitorului Executiv va fi evaluată după șase luni. În paralel cu validarea nominalizărilor, social-democrații au aprobat un set de solicitări politice și sociale pe care urmează să le prezinte premierului desemnat, în contextul negocierilor pentru definitivarea programului de guvernare.

Lista aprobată de conducerea partidului cuprinde reprezentanți pentru 11 portofolii ministeriale, unul dintre nominalizați urmând să ocupe și funcția de vicepremier.

Potrivit informațiilor disponibile, componența echipei propuse de PSD este următoarea:

Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu

Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministrul Muncii – Florin Manole

Ministrul Economiei – Daniel Zamfir

Ministrul Justiției – Radu Marinescu

Ministrul Dezvoltării – Alexandru Stoica

Ministrul Transporturilor – Ștefan Ovidiu Popa

Ministrul Mediului – Natalia Intotero

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu

Ministrul Apărării – Ștefan Radu Oprea.

Validarea listei reprezintă un pas important în procesul de formare a noului Cabinet. Nominalizările urmează să fie integrate în formula guvernamentală negociată de partidele și reprezentanții implicați în susținerea viitorului Executiv.

Pe lângă stabilirea echipei de miniștri, conducerea social-democrată a votat un set de revendicări care urmează să fie prezentate premierului desemnat Luca Niculescu. Potrivit informațiilor obținute de Mediafax, solicitările vizează atât măsuri sociale, cât și modificări cu impact fiscal.

Printre propunerile menționate se numără indexări și eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii de beneficiari, inclusiv mamele și veteranii. Social-democrații solicită astfel modificarea unor măsuri fiscale și sociale care au generat controverse în perioada precedentă.

Lista completă a revendicărilor nu a fost prezentată public până la momentul informațiilor disponibile. Nu sunt cunoscute toate categoriile care ar urma să beneficieze de modificările propuse și nici impactul bugetar estimat al acestora.

Solicitările aprobate de PSD urmează să fie discutate cu premierul desemnat, în cadrul negocierilor pentru stabilirea programului de guvernare. Forma finală a măsurilor depinde de rezultatul acestor discuții și de acordul asupra priorităților viitorului Executiv.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că va susține miercuri, de la ora 19:00, declarații de presă la sediul central al Partidului Social Democrat, potrivit unui comunicat transmis de formațiune.

Declarațiile sunt programate după reuniunea conducerii partidului, în care au fost discutate participarea la guvernare, lista miniștrilor și condițiile propuse pentru viitorul Cabinet. Sorin Grindeanu este așteptat să prezinte concluziile ședinței și poziția oficială a PSD privind formarea noului Executiv.

Anterior deciziei, social-democrații analizau mai multe variante politice: intrarea directă la guvernare, susținerea unui Cabinet tehnocrat sau refuzul de a participa la formarea viitorului Guvern. Potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice, în negocieri a câștigat teren formula unui Executiv hibrid, cu miniștri PSD, tehnocrați și persoane agreate de președintele Nicușor Dan.

În această configurație, social-democrații ar urma să dețină cea mai mare parte a portofoliilor ministeriale, în timp ce premierul desemnat și șeful statului ar avea un rol important în nominalizarea unor membri ai Cabinetului, în special pentru domeniile strategice.

Formula negociată ar putea asigura PSD o prezență consistentă în Executiv, chiar dacă funcția de premier nu revine partidului. Componența propusă readuce în discuție comparația cu perioada 2017–2019, când social-democrații au dominat succesiv guvernele conduse de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă, în perioada în care Liviu Dragnea conducea formațiunea.

Diferențele dintre cele două perioade țin de contextul politic și de rezultatele electorale care au stat la baza formării guvernelor. În 2017, PSD a ajuns la conducerea Executivului după alegerile parlamentare din decembrie 2016, când a obținut peste 45% din voturi. Partidul beneficia atunci de o majoritate parlamentară solidă alături de ALDE, iar Liviu Dragnea avea o influență directă asupra desemnării premierului și asupra componenței Guvernului.

În 2026, participarea social-democraților la viitorul Cabinet are loc în urma negocierilor pentru depășirea unei crize politice. Potrivit formulei discutate, PSD ar urma să controleze cele mai multe ministere, fără să aibă însă propriul premier și fără să dispună de o majoritate parlamentară proprie comparabilă cu cea de după alegerile din 2016.

Distribuția portofoliilor și rolul celorlalți actori politici în desemnarea miniștrilor reprezintă elemente importante ale formulei negociate. Lista celor 11 reprezentanți ai PSD a fost validată de conducerea partidului, în timp ce definitivarea componenței complete a Executivului depinde de încheierea discuțiilor politice.

Decizia PSD de a intra la guvernare deschide etapa finală a negocierilor pentru formarea noului Executiv. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, 15 octombrie, la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

Calendarul anunțat prevede mai multe etape într-un interval de câteva zile. Miercuri, 14 octombrie, PSD a decis participarea la guvernare și a validat lista propriilor nominalizări, urmând ca discuțiile privind împărțirea ministerelor și definitivarea componenței Cabinetului să continue.

Joi, 15 octombrie, premierul desemnat urmează să înainteze Parlamentului programul de guvernare și lista membrilor Guvernului. După depunerea documentelor, sunt prevăzute audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare de specialitate.

Vineri, 16 octombrie, ar urma să aibă loc votul de învestitură în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, potrivit calendarului prezentat. Desfășurarea acestor etape depinde de finalizarea procedurilor parlamentare și de susținerea necesară pentru învestirea noului Cabinet.