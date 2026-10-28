ANAF poate executa silit PNL pentru datoria de 14 milioane de lei. Ce proceduri trebuie respectate pentru recuperarea banilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis miercuri seară că procedurile de recuperare a datoriilor către bugetul de stat se aplică inclusiv partidelor politice, fără tratament preferențial. Precizările vin după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că PNL trebuie să restituie peste 14 milioane de lei, în urma unei hotărâri judecătorești definitive privind cheltuielile pentru promovarea cărții fostului lider liberal Nicolae Ciucă.

ANAF a explicat că obligațiile restante către buget sunt recuperate potrivit Codului de procedură fiscală, indiferent de statutul debitorului.

Comunicatul instituției vine după declarațiile președintelui AEP, Adrian Țuțuianu, care a precizat că autoritatea a notificat ANAF în legătură cu suma pe care PNL trebuie să o restituie statului.

„În contextul informaţiilor publice referitoare la posibilitatea executării silite a unui partid politic, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că procedurile de colectare şi recuperare a creanţelor bugetare sunt aplicate în mod unitar şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a transmis instituția.

ANAF a subliniat că mecanismele de colectare sunt aceleași pentru persoanele fizice, firme și partide politice, indiferent dacă acestea sunt încadrate în categoria contribuabililor mari, mijlocii sau mici.

PNL a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În urma hotărârii, partidul este obligat să restituie la bugetul de stat suma de 14.117.378,04 lei.

Banii au fost utilizați pentru promovarea cărții fostului președinte al PNL, Nicolae Ciucă, printr-o campanie care a inclus panouri publicitare.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat că instituția a fost în litigiu cu PNL pentru recuperarea banilor, dar nu a putut proceda la executarea silită.

După pronunțarea hotărârii definitive, AEP a informat ANAF, iar Țuțuianu și-a exprimat speranța că instituția fiscală va începe procedura de executare silită.

Potrivit ANAF, recuperarea creanțelor bugetare este reglementată de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Atunci când o obligație nu este achitată la termen, aceasta devine restantă. Debitorul poate stinge datoria prin plată voluntară sau prin alte mecanisme legale, inclusiv compensarea, reglementată de articolul 167.

Dacă se ajunge la executare silită, procedura începe prin comunicarea unei somații, însoțită de un exemplar al titlului executoriu, conform articolului 230 alineatul (1) din Codul de procedură fiscală.

Din momentul comunicării somației, debitorul are la dispoziție 15 zile pentru achitarea obligației restante sau pentru notificarea organului fiscal privind intenția de a solicita medierea.

Medierea, prevăzută de articolul 230^1, permite clarificarea sumelor datorate și analizarea situației financiare a debitorului pentru identificarea unor soluții de plată.

Dacă obligațiile restante nu sunt achitate și nu există un motiv legal pentru suspendarea sau necontinuarea executării, ANAF poate aplica măsurile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Printre acestea se numără poprirea sumelor urmăribile din conturile bancare, potrivit articolului 236.

Autoritatea fiscală poate institui și popriri asupra sumelor datorate debitorului de alte persoane fizice sau juridice. În condițiile legii, această procedură poate viza inclusiv sumele certe, lichide și exigibile datorate de autorități sau instituții publice.

O altă măsură este executarea silită a bunurilor mobile și imobile, prin sechestru și valorificare, în condițiile articolelor 238 și 242 și ale dispozițiilor următoare din Codul de procedură fiscală.

ANAF a precizat însă că existența unei datorii nu determină automat aplicarea popririi sau a sechestrului.

„ANAF evidenţiază că existenţa unor obligaţii bugetare restante nu conduce automat la aplicarea măsurilor de poprire sau de sechestrare a bunurilor, recuperarea creanţelor realizându-se cu respectarea etapelor şi condiţiilor procedurale stabilite de lege”, a transmis instituția.

ANAF a amintit că persoanele și entitățile care întâmpină dificultăți financiare pot solicita eșalonarea obligațiilor fiscale, în condițiile articolului 184 și ale dispozițiilor următoare din Codul de procedură fiscală.

Această procedură permite achitarea datoriilor în rate, pe o perioadă stabilită potrivit legii.

Dacă eșalonarea este aprobată, executarea silită pentru obligațiile incluse în aceasta se suspendă în condițiile prevăzute de legislație.

Instituția a menționat că recuperarea sumelor datorate bugetului poate fi realizată prin plată voluntară, compensare, mediere sau eșalonare, nu doar prin executare silită.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul avea datorii importante la sfârșitul anului 2024, când a preluat conducerea formațiunii.

Potrivit acestuia, o parte dintre obligațiile financiare au fost deja achitate, iar restul urmează să fie plătite, inclusiv suma de aproximativ 14 milioane de lei aferentă promovării cărții lui Nicolae Ciucă.

Bolojan a precizat că instanța a considerat că modalitatea în care au fost realizate panourile publicitare nu a respectat prevederile legale.