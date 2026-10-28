ANAF poate executa silit PNL pentru datoria de 14 milioane de lei. Ce proceduri trebuie respectate pentru recuperarea banilor
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Partidul Național Liberal (PNL)
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis miercuri seară că procedurile de recuperare a datoriilor către bugetul de stat se aplică inclusiv partidelor politice, fără tratament preferențial. Precizările vin după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că PNL trebuie să restituie peste 14 milioane de lei, în urma unei hotărâri judecătorești definitive privind cheltuielile pentru promovarea cărții fostului lider liberal Nicolae Ciucă.
ANAF anunță că partidele politice sunt supuse acelorași proceduri de recuperare a datoriilor
ANAF a explicat că obligațiile restante către buget sunt recuperate potrivit Codului de procedură fiscală, indiferent de statutul debitorului.
Comunicatul instituției vine după declarațiile președintelui AEP, Adrian Țuțuianu, care a precizat că autoritatea a notificat ANAF în legătură cu suma pe care PNL trebuie să o restituie statului.
„În contextul informaţiilor publice referitoare la posibilitatea executării silite a unui partid politic, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că procedurile de colectare şi recuperare a creanţelor bugetare sunt aplicate în mod unitar şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a transmis instituția.
ANAF a subliniat că mecanismele de colectare sunt aceleași pentru persoanele fizice, firme și partide politice, indiferent dacă acestea sunt încadrate în categoria contribuabililor mari, mijlocii sau mici.
PNL trebuie să restituie peste 14,1 milioane de lei după procesul pierdut cu AEP
PNL a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În urma hotărârii, partidul este obligat să restituie la bugetul de stat suma de 14.117.378,04 lei.
Banii au fost utilizați pentru promovarea cărții fostului președinte al PNL, Nicolae Ciucă, printr-o campanie care a inclus panouri publicitare.
Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat că instituția a fost în litigiu cu PNL pentru recuperarea banilor, dar nu a putut proceda la executarea silită.
După pronunțarea hotărârii definitive, AEP a informat ANAF, iar Țuțuianu și-a exprimat speranța că instituția fiscală va începe procedura de executare silită.
Cum poate ANAF să înceapă executarea silită și ce termen are debitorul pentru plată
Potrivit ANAF, recuperarea creanțelor bugetare este reglementată de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Atunci când o obligație nu este achitată la termen, aceasta devine restantă. Debitorul poate stinge datoria prin plată voluntară sau prin alte mecanisme legale, inclusiv compensarea, reglementată de articolul 167.
Dacă se ajunge la executare silită, procedura începe prin comunicarea unei somații, însoțită de un exemplar al titlului executoriu, conform articolului 230 alineatul (1) din Codul de procedură fiscală.
Din momentul comunicării somației, debitorul are la dispoziție 15 zile pentru achitarea obligației restante sau pentru notificarea organului fiscal privind intenția de a solicita medierea.
Medierea, prevăzută de articolul 230^1, permite clarificarea sumelor datorate și analizarea situației financiare a debitorului pentru identificarea unor soluții de plată.
ANAF poate pune poprire pe conturi și poate executa bunurile debitorilor
Dacă obligațiile restante nu sunt achitate și nu există un motiv legal pentru suspendarea sau necontinuarea executării, ANAF poate aplica măsurile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
Printre acestea se numără poprirea sumelor urmăribile din conturile bancare, potrivit articolului 236.
Autoritatea fiscală poate institui și popriri asupra sumelor datorate debitorului de alte persoane fizice sau juridice. În condițiile legii, această procedură poate viza inclusiv sumele certe, lichide și exigibile datorate de autorități sau instituții publice.
O altă măsură este executarea silită a bunurilor mobile și imobile, prin sechestru și valorificare, în condițiile articolelor 238 și 242 și ale dispozițiilor următoare din Codul de procedură fiscală.
ANAF a precizat însă că existența unei datorii nu determină automat aplicarea popririi sau a sechestrului.
„ANAF evidenţiază că existenţa unor obligaţii bugetare restante nu conduce automat la aplicarea măsurilor de poprire sau de sechestrare a bunurilor, recuperarea creanţelor realizându-se cu respectarea etapelor şi condiţiilor procedurale stabilite de lege”, a transmis instituția.
Datoriile pot fi achitate și în rate, prin eșalonare la plată
ANAF a amintit că persoanele și entitățile care întâmpină dificultăți financiare pot solicita eșalonarea obligațiilor fiscale, în condițiile articolului 184 și ale dispozițiilor următoare din Codul de procedură fiscală.
Această procedură permite achitarea datoriilor în rate, pe o perioadă stabilită potrivit legii.
Dacă eșalonarea este aprobată, executarea silită pentru obligațiile incluse în aceasta se suspendă în condițiile prevăzute de legislație.
Instituția a menționat că recuperarea sumelor datorate bugetului poate fi realizată prin plată voluntară, compensare, mediere sau eșalonare, nu doar prin executare silită.
Ilie Bolojan afirmă că PNL va achita suma de 14 milioane de lei
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul avea datorii importante la sfârșitul anului 2024, când a preluat conducerea formațiunii.
Potrivit acestuia, o parte dintre obligațiile financiare au fost deja achitate, iar restul urmează să fie plătite, inclusiv suma de aproximativ 14 milioane de lei aferentă promovării cărții lui Nicolae Ciucă.
Bolojan a precizat că instanța a considerat că modalitatea în care au fost realizate panourile publicitare nu a respectat prevederile legale.
„Nu mă voi plânge de greaua moştenire (…) Instanţa a considerat că modalitatea prin care PNL a făcut acele panouri nu a fost conformă cu prevederile legale. Aici sunt aspecte pe care le vom vedea în cele din urmă cum se vor soluţiona, dar v-am spus, asta este direcţia şi cred că fiecare organizaţie, fiecare partid politic trebuie să-şi gestioneze finanţele în aşa fel încât, pe de o parte, să nu acumuleze datorii, dar asta este responsabilitatea celor care au făcut asta în 2024 şi pentru asta măcar o perioadă de penitenţă şi de decenţă ar fi necesară şi în acelaşi timp trebuie să creezi mecanisme pe care acum le-am creat să nu mai putem ajunge în astfel de situaţii”, a declarat liderul liberal.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.