Lovitură financiară pentru PNL după campania lui Nicolae Ciucă. Partidul trebuie să restituie 14 milioane de lei

Partidul Național Liberal (PNL) a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și este obligat să restituie bugetului de stat peste 14 milioane de lei. Suma provine din fondurile publice utilizate pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi, 15 octombrie, recursul formulat de liberali, menținând soluția pronunțată anterior de Curtea de Apel București. Vicepreședintele PNL, Dragoș Pîslaru, a transmis că partidul va respecta hotărârea instanței.

PNL este obligat să returneze statului 14.117.378 de lei, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul prin care formațiunea politică a contestat decizia Autorității Electorale Permanente privind recuperarea fondurilor utilizate în campania prezidențială din 2024.

Hotărârea instanței supreme este definitivă și confirmă soluția pronunțată de Curtea de Apel București în noiembrie 2025, când liberalii au pierdut procesul în primă instanță.

Vicepreședintele PNL, Dragoș Pîslaru, a transmis că partidul va analiza situația și se va conforma deciziilor judecătorești, inclusiv în privința restituirii banilor către bugetul de stat.

Litigiul dintre PNL și Autoritatea Electorală Permanentă a apărut în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, printr-o decizie a Curții Constituționale a României, care a impus reluarea integrală a procesului electoral.

În acest context, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 143/2024, act normativ prin care a reglementat restituirea cheltuielilor efectuate de competitorii electorali pentru scrutinul anulat.

Articolul 1 alineatul (1) din ordonanță prevedea:

„În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Electorală Permanentă restituie, la cererea scrisă a competitorilor electorali la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2024, sumele aferente cheltuielilor electorale evidenţiate în rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse de către aceştia la Autoritatea Electorală Permanentă, în condiţiile legii”.

În baza acestor prevederi, PNL, care participase la alegerile prezidențiale din 2024 în calitate de competitor electoral, a solicitat rambursarea cheltuielilor declarate pentru campania candidatului Nicolae Ciucă.

Conform documentelor depuse la dosar, valoarea totală a cheltuielilor pentru care liberalii au cerut restituirea era de 17.650.605 lei. Din această sumă, 3.541.017 lei reprezentau cheltuieli acoperite din finanțare privată, iar 14.109.587 lei proveneau din finanțare publică.

Autoritatea Electorală Permanentă a aprobat inițial cererea PNL și a restituit integral suma solicitată, de peste 17,6 milioane de lei, însă verificările efectuate ulterior de o echipă de control au evidențiat că o parte dintre cheltuieli nu îndeplineau condițiile legale pentru rambursare.

Controlul AEP a stabilit că partidul avea dreptul să recupereze numai cheltuielile efectuate din finanțare privată, nu și sumele provenite din subvențiile acordate de la bugetul de stat.

În urma acestor constatări, instituția a emis, la 7 mai 2025, o decizie prin care a dispus recuperarea de la PNL a sumei de 14.117.378 de lei, reprezentând cheltuieli electorale aferente scrutinului prezidențial din 2024.

Din totalul stabilit de AEP, 14.109.587 lei reprezentau cheltuieli realizate din finanțare publică, în timp ce 7.790,45 lei proveneau din finanțare privată, dar au fost invalidate în temeiul articolului 48 alineatul (13) din Legea nr. 334/2006.

Pe lângă problema rambursării fondurilor publice, controlul Autorității Electorale Permanente a identificat și o neconcordanță între serviciile de difuzare prestate de un furnizor și valoarea facturilor emise pentru campania electorală a PNL.

În motivarea deciziei, inspectorii AEP au explicat modul în care a fost identificată diferența și măsurile solicitate pentru corectarea acesteia:

„În urma examinării documentelor depuse de Partidul Naţional Liberal, s-a constatat existenţa unei neconcordanţe între calculul difuzărilor efectuate de către (…) 3 S.A. şi sumele facturate. Ca urmare a solicitării de clarificări, furnizorul a transmis un model de calcul al difuzărilor, din care a rezultat o diferenţă de 7.790,45 lei, reprezentând o sumă facturată în plus. În acest context, competitorul electoral a solicitat furnizorului emiterea unei facturi storno pentru corectarea erorii”.

PNL a contestat în instanță decizia prin care AEP a dispus recuperarea banilor, însă acțiunea a fost respinsă atât de Curtea de Apel București, în judecata pe fond, cât și de Înalta Curte de Casație și Justiție, în recurs.

În motivarea soluției, instanța a analizat prevederile Ordonanței de Urgență nr. 143/2024 în raport cu legislația privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Judecătorii au reținut că, după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, Guvernul a constatat că Legea nr. 334/2006 nu reglementa expres restituirea cheltuielilor electorale în situația anulării unui scrutin. Din acest motiv, Executivul a intervenit prin adoptarea OUG nr. 143/2024.

Instanța a avut în vedere formularea articolului 1 din ordonanță, potrivit căruia:

„Autoritatea Electorală Permanentă restituie (…) sumele aferente cheltuielilor electorale evidenţiate în rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse (…), în condiţiile legii”.

Magistrații au apreciat că expresia referitoare la respectarea condițiilor legale impune aplicarea ordonanței împreună cu dispozițiile Legii nr. 334/2006, care stabilește regulile de finanțare a partidelor și a campaniilor electorale.

Astfel, cheltuielile eligibile pentru restituire în baza OUG nr. 143/2024 trebuie determinate prin aplicarea articolului 48 din Legea nr. 334/2006, inclusiv a alineatului (11) litera d).

Potrivit interpretării reținute de judecători, această prevedere exclude de la rambursare cheltuielile electorale finanțate din subvenții acordate de la bugetul de stat. Prin urmare, suma de 14.109.587 de lei utilizată de PNL din fonduri publice nu putea fi restituită partidului în baza ordonanței adoptate după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.