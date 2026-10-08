Atac frontal la PSD: Pîslaru spune cine a votat măsurile care sunt acum contestate

Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a criticat public pozițiile exprimate de PSD cu privire la efectele măsurilor fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. El a acuzat social-democrații că folosesc un discurs diferit față de perioada în care se aflau la guvernare și a susținut că măsurile adoptate de actuala guvernare au fost votate și de PSD.

Pîslaru consideră că afirmațiile potrivit cărora politicile fiscale ale Guvernului Bolojan ar fi dus la o scădere accentuată a nivelului de trai reprezintă o formă de manipulare în discursul public. Potrivit ministrului interimar, situația economică dificilă a României a fost determinată de deficitul bugetar acumulat în perioada guvernării lui Marcel Ciolacu.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Dragoș Pîslaru a făcut referire la deficitul bugetar de 9,3% înregistrat de România și a asociat această evoluție cu măsurile adoptate în perioada 2023-2025. El susține că aceste decizii au fost urmate de evitarea reformelor și a măsurilor de reducere a cheltuielilor.

„Manipularea PSD: „Guvernarea Ilie Bolojan a dus la o sărăcire agresivă a României”. Din cauza guvernării Ciolacu (2023-2025), România a avut cel mai mare deficit bugetar din toată Uniunea Europeană: 9,3%. Așadar, PSD a aruncat cu pomeni electorale pe care nu ni le puteam permite, iar apoi a fugit de reforme și reducerea cheltuielilor”, a scris Pîslaru pe social media.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene afirmă că măsurile fiscale adoptate după preluarea guvernării de către Ilie Bolojan au avut ca obiectiv stabilizarea situației financiare a României. Potrivit acestuia, deciziile au fost necesare în contextul deficitului bugetar ridicat și al riscului de blocaj economic.

Pîslaru susține că măsurile au implicat inclusiv categorii vulnerabile, însă le consideră necesare pentru evitarea unor consecințe economice mai grave. În mesajul său, acesta îl prezintă pe Ilie Bolojan drept politicianul care și-a asumat responsabilitatea guvernării după situația economică lăsată de administrația precedentă.

Totodată, ministrul interimar afirmă că România ar fi putut ajunge într-o situație de incapacitate de plată dacă măsurile nu ar fi fost adoptate. El face referire și la posibilitatea retrogradării țării în categoria „junk”, comparând situația ipotetică cu cea prin care a trecut Grecia.

„Ilie Bolojan a fost singurul politician care și-a asumat responsabilitatea guvernării după dezastrul lăsat în urmă de PSD. A adoptat măsurile urgente ca să evităm blocajul economic al țării, inclusiv măsuri care au atins categorii vulnerabile. Fără aceste măsuri, România era astăzi în junk și în incapacitate de plată, la fel ca în cazul Greciei. Mai mult, același Ilie Bolojan a reușit să salveze PNRR-ul și să finalizeze investiții cheie care au susținut economia și au facilitat reducerea deficitului bugetar, mai arată Pîslaru.

În același mesaj, Dragoș Pîslaru a legat măsurile economice adoptate de Guvernul Bolojan și de gestionarea fondurilor europene. El afirmă că investițiile considerate esențiale au contribuit la susținerea economiei și la reducerea deficitului bugetar.

Un alt punct al criticilor formulate de ministrul interimar îl reprezintă votul PSD pentru măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan. Pîslaru susține că social-democrații au susținut aceste decizii prin voturile exprimate în coaliția de guvernare, deși ulterior au criticat efectele lor asupra populației.

Potrivit acestuia, diferența dintre deciziile politice luate atunci și discursul public actual al PSD reprezintă o formă de dublă măsură. Pîslaru consideră că social-democrații nu pot atribui exclusiv actualei guvernări responsabilitatea pentru efectele măsurilor fiscale pe care le-au votat. Ministrul interimar a folosit o comparație pentru a descrie poziția PSD, susținând că partidul încearcă să transfere responsabilitatea pentru situația economică către cei care au intervenit pentru a o remedia. În același timp, el afirmă că mesajele politice de acest tip nu mai au același efect asupra electoratului.