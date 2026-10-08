Ilie Bolojan dă indicații viitorului Guvern: Aceste ținte stabilite pentru 2027 și 2028 nu sunt negociabile
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Ilie Bolojan
Ilie Bolojan atrage atenția asupra necesității urgente de instalare a unui guvern cu puteri depline conducând la stabilitate fiscală. Înaintea discuțiilor de la sediul PNL cu premierul desemnat Luca Niculescu, acesta avertizează că prelungirea crizei politice și discursul populist cresc costurile împrumuturilor, punând în pericol echilibrul bugetar și investițiile esențiale din sănătate și educație.
Ilie Bolojan cere instalarea rapidă a unui guvern plin și avertizează asupra derapajelor bugetare
Premierul interimar Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, a transmis joi, 8 octombrie, o serie de precizări cu privire la starea economică și politică a țării, subliniind urgența instalării unui executiv cu puteri depline.
Acesta a anunțat că reprezentanții formațiunii sale se vor întâlni la sediul PNL cu Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru, scopul principal al discuțiilor fiind analizarea soluțiilor pentru a pune capăt crizei politice provocate de PSD și AUR.
Un nou executiv trebuie să rezolve urgențele financiare
Liderul liberal a subliniat că România are nevoie cât mai repede de un guvern investit cu drepturi depline, capabil să gestioneze problemele presante pe care actualul cabinet interimar nu le poate rezolva din lipsă de pârghii legale.
Printre prioritățile imediate menționate de Bolojan pe pagina sa de Facebook se numără asigurarea funcționării serviciilor publice până la finalul anului prin rectificarea bugetară, adoptarea de măsuri severe pentru limitarea cheltuielilor și încadrarea în țintele asumate, precum și pregătirea proiectului de buget pentru anul viitor.
În opinia sa, menținerea cumpătării în privința cheltuielilor publice și păstrarea echilibrului bugetar reprezintă principala provocare a oricărei formule de guvernare viitoare.
Disciplina financiară este considerată o condiție esențială pentru protejarea rezultatelor obținute cu greu în ultimele luni și pentru crearea unui cadru favorabil relansării economice sustenabile.
Instabilitatea politică crește riscurile și costurile de împrumut
Analizând contextul economic actual, Ilie Bolojan a avertizat că împrumuturile din trecut și dobânzile ridicate au dus la o creștere rapidă a datoriei publice, punând în pericol controlul asupra bugetului național.
El a punctat că situația devine din ce în ce mai complicată din cauza majorării ratelor de dobândă la nivel internațional — fenomen influențat de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și din cauza efectelor interne provocate de căderea guvernului, de declarațiile populiste ale opoziției și de prelungirea crizei politice.
Mărirea primei de risc arată că partenerii financiari și creditorii externi sunt îngrijorați de lipsa de stabilitate și de responsabilitate fiscală. Bolojan a amintit că încrederea piețelor a fost recâștigată recent, reducând costurile de creditare, însă acest avantaj riscă să fie pierdut definitiv dacă decidenții abandonează linia responsabilității.
Țintele de deficit rămân nenegociabile pentru viitor
În ceea ce privește soluțiile de ieșire din criză, politicianul a precizat că țintele de deficit stabilite pentru anii următori și pentru 2028 nu pot fi negociate, discuțiile putând viza doar modalitățile concrete prin care acestea vor fi atinse.
El a susținut că o gestionare corectă a banilor publici presupune eliminarea privilegiilor și plafonarea cheltuielilor statului.
Totodată, Bolojan i-a criticat dur pe cei care vorbesc despre o așa-numită „austeritate sălbatică”, catalogându-i drept iresponsabili pe politicienii care fac promisiuni populiste fără acoperire financiară.
Programul de astăzi al negocierilor premierului desemnat cu partidele
Reamintim că Luca Niculescu începe, astăzi, întâlnirile cu partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare.
Primele discuţii sunt cu delegaţiile PSD, PNL şi UDMR, Luca Niculescu urmând să meargă la sediile formațiunilor politice.
Programul întâlnirilor cu partidele este următorul:
- ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
- ora 14:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL)
- ora 15:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
Echipa PSD care va discuta cu Luca Niculescu este formată din Marian Neacșu, Florin Manole, Radu Oprea și Sorin Grindeanu, transmite Digi24.
Postarea integrală a lui Ilie Bolojan
„Noul guvern și nevoile reale ale țării
Astăzi ne vom întâlni la sediul PNL cu domnul Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. Vom analiza cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR.
Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona urgențele pentru care actualul executiv nu are instrumentele legale necesare:
- să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară;
- să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an;
- să pregătească bugetul pentru anul viitor.
Dincolo de aceste urgențe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare.
Disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obținut cu greu în ultimele luni și putem crea condițiile pentru o relansare economică și o prosperitate sustenabilă.
Care sunt riscurile?
Împrumuturile din perioadele trecute și dobânzile mari pe care acestea le implică au majorat rapid datoria publică, crescând riscul pierderii controlului asupra bugetului.
Situația este complicată de creșterea ratei dobânzii la care se împrumută România, pe fondul unui fenomen mondial determinat, între altele, de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de efectele căderii guvernului, ale declarațiilor populiste ale PSD și ale prelungirii instabilității politice.
Creșterea primei de risc pentru țara noastră reflectă preocuparea creditorilor față de lipsa de stabilitate și responsabilitate fiscală într-un context politic incert.
Am recâștigat anul trecut încrederea piețelor, ceea ce ne-a permis să obținem reducerea dobânzilor. Riscăm să pierdem însă acest câștig dacă nu păstrăm linia responsabilității.
Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual, bani pe care nu îi mai putem folosi pentru investiții, sănătate sau educație.
Care este calea?
Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem.
Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm.
Cheltuielile statului nu trebuie să crească.
Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre „austeritate sălbatică” sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat.
Cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulțumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început și pe care nu îl vom accepta nici în continuare”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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