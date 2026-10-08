Ilie Bolojan dă indicații viitorului Guvern: Aceste ținte stabilite pentru 2027 și 2028 nu sunt negociabile

Ilie Bolojan atrage atenția asupra necesității urgente de instalare a unui guvern cu puteri depline conducând la stabilitate fiscală. Înaintea discuțiilor de la sediul PNL cu premierul desemnat Luca Niculescu, acesta avertizează că prelungirea crizei politice și discursul populist cresc costurile împrumuturilor, punând în pericol echilibrul bugetar și investițiile esențiale din sănătate și educație.

Premierul interimar Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, a transmis joi, 8 octombrie, o serie de precizări cu privire la starea economică și politică a țării, subliniind urgența instalării unui executiv cu puteri depline.

Acesta a anunțat că reprezentanții formațiunii sale se vor întâlni la sediul PNL cu Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru, scopul principal al discuțiilor fiind analizarea soluțiilor pentru a pune capăt crizei politice provocate de PSD și AUR.

Liderul liberal a subliniat că România are nevoie cât mai repede de un guvern investit cu drepturi depline, capabil să gestioneze problemele presante pe care actualul cabinet interimar nu le poate rezolva din lipsă de pârghii legale.

Printre prioritățile imediate menționate de Bolojan pe pagina sa de Facebook se numără asigurarea funcționării serviciilor publice până la finalul anului prin rectificarea bugetară, adoptarea de măsuri severe pentru limitarea cheltuielilor și încadrarea în țintele asumate, precum și pregătirea proiectului de buget pentru anul viitor.

În opinia sa, menținerea cumpătării în privința cheltuielilor publice și păstrarea echilibrului bugetar reprezintă principala provocare a oricărei formule de guvernare viitoare.

Disciplina financiară este considerată o condiție esențială pentru protejarea rezultatelor obținute cu greu în ultimele luni și pentru crearea unui cadru favorabil relansării economice sustenabile.

Analizând contextul economic actual, Ilie Bolojan a avertizat că împrumuturile din trecut și dobânzile ridicate au dus la o creștere rapidă a datoriei publice, punând în pericol controlul asupra bugetului național.

El a punctat că situația devine din ce în ce mai complicată din cauza majorării ratelor de dobândă la nivel internațional — fenomen influențat de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și din cauza efectelor interne provocate de căderea guvernului, de declarațiile populiste ale opoziției și de prelungirea crizei politice.

Mărirea primei de risc arată că partenerii financiari și creditorii externi sunt îngrijorați de lipsa de stabilitate și de responsabilitate fiscală. Bolojan a amintit că încrederea piețelor a fost recâștigată recent, reducând costurile de creditare, însă acest avantaj riscă să fie pierdut definitiv dacă decidenții abandonează linia responsabilității.

În ceea ce privește soluțiile de ieșire din criză, politicianul a precizat că țintele de deficit stabilite pentru anii următori și pentru 2028 nu pot fi negociate, discuțiile putând viza doar modalitățile concrete prin care acestea vor fi atinse.

El a susținut că o gestionare corectă a banilor publici presupune eliminarea privilegiilor și plafonarea cheltuielilor statului.

Totodată, Bolojan i-a criticat dur pe cei care vorbesc despre o așa-numită „austeritate sălbatică”, catalogându-i drept iresponsabili pe politicienii care fac promisiuni populiste fără acoperire financiară.

Reamintim că Luca Niculescu începe, astăzi, întâlnirile cu partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare.

Primele discuţii sunt cu delegaţiile PSD, PNL şi UDMR, Luca Niculescu urmând să meargă la sediile formațiunilor politice.

Programul întâlnirilor cu partidele este următorul:

ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

ora 14:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL)

ora 15:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Echipa PSD care va discuta cu Luca Niculescu este formată din Marian Neacșu, Florin Manole, Radu Oprea și Sorin Grindeanu, transmite Digi24.