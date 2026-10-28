Roma schimbă regulile pentru turiști: ce restricții pregătește primăria? De ce refuză taxa de 5 euro ca în Veneția

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, vrea să limiteze închirierile pe termen scurt pentru a proteja centrul istoric de efectele turismului excesiv. Edilul a explicat de ce Capitala Italiei nu va urma modelul Veneției, care taxează cu cinci euro accesul vizitatorilor de o zi în centrul orașului.

Roma își poate proteja mai eficient centrul istoric, vechi de 3.000 de ani, prin restricționarea închirierilor pe termen scurt, în loc să majoreze taxele impuse turiștilor, a declarat primarul orașului, Roberto Gualtieri. Edilul a precizat că autoritățile nu intenționează să limiteze accesul vizitatorilor, considerând că un sistem de taxare similar celui introdus la Veneția nu ar fi potrivit pentru capitala Italiei.

Potrivit lui Gualtieri, turiștii își doresc să descopere Roma așa cum o trăiesc localnicii. Pentru a păstra această experiență, centrul istoric trebuie să rămână un spațiu viu, cu magazine și restaurante locale, și să nu se transforme într-un loc lipsit de autenticitate, dominat de afaceri care imită specificul local.

Primarul a subliniat că Roma a atras vizitatori încă din Antichitate și va continua să fie o destinație turistică importantă. În opinia sa, prezența turiștilor nu reprezintă un fenomen care poate sau trebuie eliminat, ci unul care trebuie gestionat astfel încât să nu afecteze viața comunității locale.

În schimb, Veneția a adoptat măsuri pentru a controla numărul turiștilor și al vizitatorilor de o zi care ajung în centrul istoric. Printre acestea se numără o taxă de acces de cinci euro, aplicată și în această vară.

Gualtieri consideră că un asemenea sistem este mai potrivit pentru Veneția, având în vedere dimensiunile mai reduse ale orașului și numărul mare de vizitatori care vin doar pentru o zi. Aceștia nu rămân peste noapte și, prin urmare, nu contribuie la veniturile obținute din taxele hoteliere în aceeași măsură ca turiștii care se cazează în oraș.

„Nu ar avea niciun sens să introducem aici un bilet de intrare în oraş, aşa cum au făcut la Veneţia. Turiştii vor veni întotdeauna la Roma. Au existat mereu turişti şi vor exista întotdeauna”, a susţinut Gualtieri.

Alte orașe italiene, precum Florența și Bologna, au introdus noi reguli privind închirierea locuințelor pe termen scurt. Printre măsurile adoptate se numără interzicerea schimbării destinației proprietăților nerezidențiale din centrele istorice.

Într-un interviu acordat Bloomberg, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat că una dintre prioritățile sale este descurajarea turismului de scurtă durată, în care vizitatorii consumă resursele orașului fără să contribuie suficient la economia locală.

Potrivit unui studiu publicat în septembrie de compania imobiliară Brixa, centrul Romei dispune de peste 122.000 de locuri de cazare, în condițiile în care populația rezidentă a zonei depășește cu puțin 116.000 de persoane. Cercetarea arată că închirierea locuințelor pe termen scurt, concentrată în mod tradițional în centrul istoric, se extinde și în cartierele rezidențiale de la periferia orașului.

Gualtieri a explicat că municipalitatea nu poate interveni asupra proprietăților existente fără să dispună de competențele legale necesare. În acest context, administrația locală încearcă să obțină instrumentele care să îi permită să impună restricții pentru diferite categorii de proprietăți.

Obiectivul primarului este ca Roma să rămână un oraș deschis, în care turiștii să își dorească să revină. În opinia sa, dezvoltarea unui turism de calitate, orientat spre evenimente culturale importante, inclusiv cele organizate în afara centrului istoric, poate încuraja interesul pentru experiențe autentice și pentru specificul local.

Datele municipalității arată că Roma a înregistrat un număr record de turiști în 2025. Orașul a avut 22,9 milioane de sosiri, dintre care 12 milioane de vizitatori străini. Totodată, numărul înnoptărilor a ajuns la 52,92 milioane, stabilind un nou record istoric.