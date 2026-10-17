O regiune din România, cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027. Ocupă primul loc într-un clasament mondial

Bucovina a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027, ocupând primul loc într-un clasament realizat de publicația britanică Time Out. Regiunea din nord-estul României s-a remarcat prin peisajele montane spectaculoase, tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor, mănăstirile pictate și arhitectura sa deosebită. Potrivit publicației, Bucovina oferă o alternativă mai liniștită la destinațiile turistice consacrate, cu mai puțini vizitatori și numeroase locuri care merită descoperite.

Clasamentul actualizat pentru 2027 cuprinde 41 de orașe și regiuni din întreaga lume, considerate destinații turistice subestimate, care pot reprezenta alternative mai liniștite și mai accesibile la locurile deja consacrate. Acestea au fost vizitate de editori ai publicației Time Out sau de colaboratori specializați în turism.

Bucovina ocupă primul loc în clasamentul Time Out pentru 2027, înaintea unor destinații din Statele Unite, Spania, Costa Rica, Peru și alte țări.

Regiunea românească se remarcă prin peisajele sale montane sălbatice, tradițiile vechi și arhitectura impresionantă. Publicația britanică a comparat Bucovina cu Transilvania, o regiune mult mai cunoscută în rândul turiștilor străini, evidențiind faptul că ambele beneficiază de munți spectaculoși, tradiții străvechi și construcții deosebite, însă Bucovina oferă o experiență mai liniștită, departe de aglomerația turistică.

În timp ce România este asociată adesea de vizitatorii străini cu castelele gotice și legenda lui Dracula, Bucovina propune o altă perspectivă asupra țării. Situată în nord-estul României, dincolo de Carpații Orientali, regiunea păstrează un caracter tradițional și oferă acces la peisaje naturale în care turismul de masă este mai puțin prezent.

Printre principalele atracții se numără pădurile străvechi, pajiștile cu flori sălbatice, munții și micile orașe montane. Totodată, Bucovina este cunoscută pentru tradițiile sale, care continuă să fie păstrate de comunitățile locale.

Unul dintre cele mai importante elemente ale patrimoniului regional îl reprezintă mănăstirile pictate, incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Aceste lăcașuri de cult sunt acoperite cu fresce viu colorate, care înfățișează scene biblice și povești din folclorul românesc.

Arhitectura și picturile mănăstirilor contribuie la identitatea culturală a Bucovinei, transformând regiunea într-o destinație de interes pentru turiștii atrași de istorie, artă religioasă și tradiții.

Un alt element important pentru promovarea regiunii este Via Transilvanica, traseul de drumeție care traversează România pe diagonală și are o lungime de aproximativ 1.400 de kilometri.

Bucovina reprezintă unul dintre punctele de acces către acest traseu, care trece prin aproximativ 400 de comunități și a cărui parcurgere integrală durează, în medie, două luni.

Via Transilvanica a devenit un punct de interes pentru turiștii străini interesați de drumeții, peisaje naturale și experiențe autentice în comunitățile locale.

Grace Beard, editor de turism al publicației Time Out, a parcurs o parte din traseu și a remarcat ospitalitatea localnicilor, mesele gustoase oferite în gospodării și băuturile tradiționale.

Traseul este cunoscut și pentru bornele de piatră sculptate individual, care îi ghidează pe drumeți de-a lungul călătoriei. Acestea au transformat Via Transilvanica într-un proiect care îmbină turismul, arta și explorarea patrimoniului românesc.

Potrivit lui Iulian Gabor, unul dintre fondatorii Via Transilvanica, traseul poate fi considerat, din punct de vedere tehnic, cel mai mare parc de sculpturi în aer liber din lume, datorită acestor borne realizate individual.

Via Transilvanica a atras atenția publicațiilor internaționale și prin experiențele oferite de-a lungul traseului. Pe lângă peisajele naturale, drumeții au ocazia să descopere comunități rurale, tradiții locale și preparate specifice diferitelor regiuni ale țării.

Bucovina este cunoscută și pentru tradiția încondeierii ouălor, un meșteșug transmis din generație în generație și asociat în special cu sărbătorile pascale.

Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești găzduiește sute de exemplare decorate, care ilustrează diversitatea modelelor și tehnicilor folosite în această tradiție.

Potrivit jurnaliștilor de la Time Out, muzeul reprezintă unul dintre obiectivele care contribuie la identitatea culturală a regiunii și oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi un meșteșug tradițional românesc.

Alături de mănăstirile pictate, peisajele montane și traseele de drumeție, tradițiile locale completează oferta turistică a Bucovinei.

Pe locul al doilea în clasamentul global realizat de Time Out se află Dakota de Sud, din Statele Unite ale Americii. Statul american este remarcat pentru parcurile naturale și peisajele sale, inclusiv formațiunile stâncoase din Badlands și turmele de bizoni din Custer State Park.

Locul al treilea este ocupat de orașele din regiunea Asturia, situată în nordul Spaniei. Publicația britanică recomandă în special Oviedo, Gijón și Avilés, fiecare având atracții proprii.

Oviedo este un oraș istoric, cunoscut pentru numeroasele sculpturi amplasate în spațiul public. Gijón se remarcă prin plaja sa întinsă și centrul vechi, în timp ce Avilés păstrează un caracter medieval și găzduiește centrul cultural Centro Niemeyer.

Deși zonele de coastă din Asturia au devenit deja populare, orașele regiunii reprezintă o alternativă pentru turiștii interesați de gastronomie și de explorarea patrimoniului local.

Pe locul al șaselea în clasamentul global se află Zambujeira do Mar, o localitate de coastă din regiunea Alentejo, Portugalia. Destinația este potrivită pentru cei care caută plaje mai puțin aglomerate. Aici se găsește o plajă inclusă în sistemul de certificare Blue Flag, care recunoaște plajele ce îndeplinesc anumite criterii de mediu și calitate.

Potrivit Time Out, în afara weekendului în care are loc festivalul de muzică MEO Sudoeste, localitatea nu atrage un număr mare de turiști.

Pe locul al nouălea se află Carry-le-Rouet, o stațiune de pe litoralul Franței. Publicația o compară cu destinații mai cunoscute, precum Saint-Tropez și Cannes, evidențiind peisajele în care coasta și stâncile se întâlnesc cu apele turcoaz, precum și oferta de fructe de mare proaspete, la costuri mai mici decât în stațiunile consacrate.

În afara primelor zece poziții, arhipelagul portughez al Insulelor Azore ocupă locul al 12-lea în clasamentul Time Out. Situat în Atlantic, arhipelagul a atras tot mai multă atenție în ultimii ani și a fost supranumit Hawaii-ul Europei, datorită peisajelor sale naturale.

În același timp, autoritățile și organizațiile implicate în dezvoltarea turismului urmăresc ca această activitate să se dezvolte într-un mod sustenabil, astfel încât să fie protejate resursele naturale și patrimoniul local.

Azorele sunt o destinație certificată de Global Sustainable Tourism Council, iar pe cele nouă insule există numeroase politici menite să protejeze valorile culturale, istorice și naturale ale arhipelagului.

Clasamentul realizat de publicația britanică Time Out include următoarele zece destinații:

Bucovina, România Dakota de Sud, Statele Unite ale Americii Orașele din regiunea Asturia, Spania Peninsula Osa, Costa Rica San Martín, Peru Zambujeira do Mar, Portugalia Bisbee, Arizona, Statele Unite ale Americii Shenzhen, China Carry-le-Rouet, Franța Tioga Pass, California, Statele Unite ale Americii

În total, clasamentul pentru 2027 cuprinde 41 de orașe și regiuni din întreaga lume. Acestea sunt prezentate ca alternative la destinațiile turistice consacrate, oferind posibilitatea unor călătorii mai liniștite și, în unele cazuri, mai accesibile.