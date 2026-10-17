Lumina Park se deschide la Grădina Botanică din București. Peste 200 de instalații luminoase vor putea fi vizitate până în ianuarie 2027

Lumina Park se deschide vineri, 16 octombrie 2026, la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București. Prima ediție a evenimentului organizat în România, intitulată „Ocolul Pământului”, propune un traseu nocturn cu peste 200 de instalații luminoase, muzică și decoruri inspirate din diferite țări. Evenimentul va putea fi vizitat până în ianuarie 2027, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Lumina Park propune vizitatorilor o experiență nocturnă desfășurată pe un traseu de aproximativ 1,5 kilometri, care poate fi parcurs în circa o oră, în funcție de ritmul fiecăruia.

Intitulată „Ocolul Pământului”, prima ediție organizată în România include peste 200 de instalații luminoase și decoruri tematice inspirate din locuri și povești din diferite țări ale lumii.

Traseul prezintă locuri, tradiții, personaje și momente din istoria țărilor reprezentate, prin intermediul instalațiilor luminoase și al decorurilor special amenajate. Muzica completează experiența vizuală, contribuind la atmosfera evenimentului.

Organizatorii au inclus și instalații interactive, astfel încât vizitatorii să poată participa activ la experiență. De asemenea, pe parcursul traseului va fi disponibil un concurs online de întrebări. Cei care îl finalizează pot primi premii, potrivit informațiilor comunicate de organizatori.

Pentru vizitatorii care doresc să facă o pauză în timpul plimbării, pe traseu vor fi amenajate standuri de unde vor putea cumpăra băuturi calde și gustări.

Evenimentul își propune să transforme o seară obișnuită într-o experiență de explorare, prin intermediul personajelor, poveștilor și decorurilor inspirate din diferite părți ale lumii.

Cristian Hossu, CEO al Universum Events, compania implicată în organizarea ediției de la București, a explicat că proiectul urmărește să ofere atât copiilor, cât și adulților o modalitate diferită de a descoperi Grădina Botanică.

Pentru cei mici, traseul reprezintă o oportunitate de a porni într-o aventură printre personaje și povești din întreaga lume. Adulții vor putea descoperi Grădina Botanică într-un cadru diferit de cel obișnuit, prin intermediul instalațiilor luminoase și al decorurilor tematice.

Proiectul este realizat împreună cu echipa Lumina Park și aduce în România un format internațional care combină spectacolul vizual, activitățile interactive și descoperirea unor elemente culturale și istorice din diferite țări.

Lumina Park va fi deschis de marți până duminică, în intervalul orar 18:00-22:00. Vizitatorii trebuie să țină cont că ultima intrare este permisă la ora 21:00, cu o oră înainte de închiderea evenimentului.

Traseul are o lungime de aproximativ 1,5 kilometri și poate fi parcurs în circa 60 de minute, în ritmul fiecărui vizitator. Experiența include instalații luminoase, decoruri tematice, muzică și elemente interactive.

Evenimentul va rămâne deschis până în ianuarie 2027, oferind publicului posibilitatea de a vizita instalațiile pe parcursul sezonului.

Organizatorii au anunțat reduceri de 50% pentru weekendul de deschidere, desfășurat în perioada 16-18 octombrie 2026. În aceste trei zile, biletele vor avea prețuri începând de la 30 de lei. În restul sezonului, tarifele standard pornesc de la 59 de lei.

Ediția din București este realizată în parteneriat cu Universum Events, compania care produce evenimentul din România. Lumina Park este prezent și în alte țări europene, printre care Polonia, Ungaria, Cehia și Lituania. Potrivit datelor comunicate de organizatori, evenimentul a atras peste 2,9 milioane de vizitatori la nivel internațional.

Prima ediție din România, organizată la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București, poartă numele „Ocolul Pământului” și propune publicului o experiență nocturnă construită în jurul a peste 200 de instalații luminoase.