Șampania franțuzească din recolta 2026 poate depăși 13% alcool. Producătorii au primit o derogare specială

Producătorii de șampanie din regiunea Champagne, Franța, vor putea depăși temporar limita de 13% alcool pentru vinurile obținute din recolta anului 2026, după o derogare acordată în luna septembrie. Decizia vine după cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată, începută pe 17 august, pe fondul caniculei și secetei estivale.

Șampania produsă în Franța din recolta de struguri din vara anului 2026 va putea depăși, în mod excepțional, limita obișnuită de 13% alcool, în urma unei derogări acordate producătorilor din cauza condițiilor climatice extreme. Decizia a fost anunțată miercuri de autoritățile franceze și vizează vinurile care vor fi produse în 2027.

Potrivit decretului publicat în Monitorul Oficial al Franței, vinurile obținute în 2027 din amestecuri de vinuri neîmbogățite din recolta anului 2026 și vinuri îmbogățite din recoltele anterioare vor putea depăși, după fermentarea secundară, limita maximă de 13% alcool.

Măsura a fost adoptată în mod excepțional, ca urmare a condițiilor climatice din vara anului 2026, caracterizată prin valuri de căldură și secetă severă. Aceste fenomene au determinat acumularea unor cantități ridicate de zaharuri în struguri, ceea ce poate conduce la un conținut de alcool neobișnuit de mare în vinurile obținute din recolta acestui an.

La începutul lunii septembrie, Comitetul Interprofesional al Vinurilor din Champagne (CIVC), organizația care reprezintă producătorii din regiune, a obținut pentru prima dată o derogare temporară de la caietul de sarcini din partea Institutului Național de Origine și Calitate (INAO).

Derogarea ar urma să le permită viticultorilor ale căror recolte au un potențial alcoolic ridicat să producă vinuri cu o concentrație de până la 15% alcool, inclusiv după amestecarea cu vinuri din anii precedenți. Unele dintre acestea au fost supuse șaptalizării, un procedeu prin care se adaugă zahăr pentru a favoriza creșterea concentrației alcoolice în timpul fermentației.

Cu toate acestea, măsura va avea un impact limitat. Maxime Toubart, copreședintele CIVC, estima la începutul lunii septembrie că derogarea va fi relevantă doar pentru câțiva viticultori.

Recolta de struguri din 2026 a fost cea mai timpurie înregistrată vreodată în regiunea Champagne din Franța, potrivit Comitetului Interprofesional al Vinurilor din Champagne (CIVC). Primii struguri au fost culeși pe 6 august, iar recoltarea la scară largă a început pe 17 august, cu două săptămâni mai devreme decât în 2025, care fusese deja considerat un an timpuriu.

Recolta din acest an a fost marcată de înghețuri timpurii, urmate de valuri de căldură și secetă. Reprezentanții CIVC avertizează că astfel de condiții ar putea deveni noua normalitate pe fondul schimbărilor climatice, ceea ce obligă viticultorii să își adapteze practicile de cultivare.

În fiecare an, aproximativ 310 milioane de sticle de șampanie franțuzească, produsă în condițiile unei indicații geografice strict reglementate, sunt comercializate la nivel mondial. Alte peste un miliard de sticle sunt păstrate în pivnițe, unde sunt lăsate să se matureze până când ajung la momentul potrivit pentru consum.