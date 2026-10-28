AUR anunță că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Petrișor Peiu: Nu putem să nu sancționăm așa ceva

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului dacă Executivul își va angaja din nou răspunderea în Parlament. În cazul în care Guvernul nu va recurge la această procedură, formațiunea va iniția demersul la sfârșitul sesiunii parlamentare, a anunțat miercuri liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Senatorul a explicat că partidul consideră necesară sancționarea angajării răspunderii Guvernului printr-o moțiune de cenzură. În opinia sa, această procedură nu este democratică decât dacă este utilizată cu echilibru.

„Orice angajare de răspundere, ca principiu, este sancționată cu o moțiune de cenzură”, a declarat senatorul AUR, Petrișor Peiu, la Digi24.

Petrișor Peiu a atras atenția că folosirea angajării răspunderii la numai două luni de la preluarea guvernării reprezintă o situație pe care AUR nu o poate trece cu vederea. Din acest motiv, formațiunea intenționează să reacționeze printr-o moțiune de cenzură dacă Executivul va apela din nou la această procedură.

„Dar dacă vin și ai două luni de când ai intrat la guvernare și începi să faci angajarea răspunderii, nu putem să nu sancționăm așa ceva”, a mai spus senatorul AUR.

Întrebat cu ce formațiuni politice ar putea colabora pentru inițierea moțiunii de cenzură, liderul senatorilor AUR a precizat că partidul își va continua activitatea de opoziție indiferent de poziția celorlalte formațiuni.

Petrișor Peiu a subliniat că participarea sau neparticiparea altor partide care se declară oficial în opoziție la un asemenea demers reprezintă alegerea acestora. AUR nu își va modifica însă strategia în funcție de deciziile celorlalți actori politici.

„Noi ne facem treaba noastră de opoziție. Faptul că alte partide care se declară formal în opoziție nu se vor alătura unui astfel de demers este alegerea domniilor lor”, a declarat Peiu.

Senatorul a precizat că formațiunea va depune o moțiune de cenzură dacă Guvernul își va angaja din nou răspunderea în Parlament, în special în privința subiectelor semnalate de Partidul Social Democrat (PSD). Dacă Executivul nu va recurge la această procedură, AUR va iniția moțiunea la sfârșitul sesiunii parlamentare.

„Noi nu renunțăm la acest principiu”, a mai declarat Petrișor Peiu.

Declarațiile liderului senatorilor AUR vin după ce președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, în urmă cu câteva zile, că niciun partid nu poate da jos Guvernul fără sprijinul formațiunii conduse de George Simion.

Kelemen Hunor a susținut că, în lipsa unei susțineri suficiente pentru demiterea Executivului, acesta ar putea rămâne în funcție până în 2028, în pofida criticilor și a moțiunilor de cenzură.

„Dacă nu poate să dea jos nimeni acest guvern, atunci acest guvern, cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, va rămâne până în 2028”, a declarat Kelemen Hunor.

Astfel, inițierea unei moțiuni de cenzură de către AUR ar putea deveni un demers relevant pentru opoziție, însă eventualul rezultat depinde și de sprijinul parlamentar pe care l-ar putea obține.