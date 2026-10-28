ANAF adună datele despre veniturile reale ale bugetarilor, dar sumele rămân secrete pentru public

Fiscul și Ministerul Muncii vor avea, la finalul acestei luni, o imagine exactă și detaliată asupra fiecărui leu câștigat în sectorul bugetar. Până la data de 30 octombrie 2026, instituțiile și autoritățile publice au obligația legală de a transmite datele privind veniturile salariale ale personalului angajat în luna septembrie.

Măsura aduce în prim-plan o întrebare extrem de dezbătută în spațiul public: vrea cu adevărat statul să facă publice veniturile reale nete ale tuturor bugetarilor sau este vorba doar despre un instrument intern de monitorizare financiară?

Raportarea se realizează prin formularul inteligent L153, disponibil pe portalul ANAF și transmis electronic prin e-guvernare.ro, în conformitate cu art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 și Ordinul ministrului muncii nr. 2.169/2018.

Formularul oferă o radiografie completă a veniturilor din fiecare instituție publică, incluzând:

Venitul de bază: Salariul de bază, solda, salariul funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare;

Sporuri și stimulente: Tipul și baza de calcul pentru sporuri, compensații, adaosuri, prime și premii, cota procentuală, valoarea brută și baza legală;

Beneficii suplimentare: Valoarea anuală a voucherelor de vacanță, a indemnizației de hrană și a altor drepturi în bani sau în natură;

Plafoane și limitări: Eventualele plafonări ale venitului salarial și temeiul lor legal.

Instituțiile publice sunt obligate să raporteze aceste date chiar dacă schema salarială nu a suferit modificări față de raportările anterioare.

Deși obligația vizează marea majoritate a instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, din venituri proprii sau prin subvenții (incluzând funcționari publici, demnitari, magistrați și personal contractual), legea stabilește categorii importante care sunt exceptate:

Instituțiile din sectorul special: Măsura nu se aplică structurilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Autoritățile autonome de reglementare: Banca Națională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și ANCOM nu intră sub incidența Legii-cadru nr. 153/2017.

Raportarea L153 este distinctă de înregistrările din noul registru al salariaților (REGES-ONLINE, reglementat prin HG nr. 295/2025) și nu înlocuiește obligația instituțiilor de a publica de două ori pe an pe paginile proprii de internet listele cu funcțiile și veniturile brute aferente.

Cu toate acestea, formularul L153 colectează date centralizate la nivel de persoană și nivel real de încasare, oferind autorităților o bază de date exhaustivă. Rămâne de văzut dacă aceste date vor fi sintetizate vreodată într-un raport public transparent care să le arate cetățenilor cât câștigă în realitate, „la nivel net”, angajații din sistemul bugetar sau dacă informațiile vor rămâne utilizate exclusiv la nivel interinstituțional între Ministerul Muncii, ANAF și Ministerul Finanțelor.