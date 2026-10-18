Armata Română a înregistrat trei premiere după interceptarea dronelor rusești. Radu Miruță: Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat duminică trei premiere înregistrate de Armata Română după doborârea a două drone care au pătruns sâmbătă seară în spațiul aerian național. Potrivit oficialului, aparatele de zbor aveau o viteză de aproximativ 450 km/h și ar fi fost drone rusești Geran-4, un model diferit de cele interceptate anterior. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că, de la începutul anului 2026, șase drone au fost doborâte deasupra României, iar alte 44 de drone sau fragmente au fost identificate, recuperate ori neutralizate pe teritoriul țării.

Radu Miruță a explicat, într-o conferință de presă susținută duminică la Târgu Jiu, că intervenția piloților militari români de sâmbătă seară a reprezentat o premieră pentru Ministerul Apărării Naționale.

Două drone care au pătruns consecutiv în spațiul aerian românesc au fost doborâte de aceeași formație de avioane de vânătoare, la un interval de aproximativ patru minute și jumătate.

Prima țintă a fost neutralizată la ora 18:01, iar cea de-a doua la ora 18:05.

„Ministerul Apărării Naţionale a înregistrat trei premiere absolute în ceea ce priveşte activitatea de la minister. Una, că au fost doborâte două drone consecutive, la interval de patru minute şi jumătate, una la 18:01, una la 18:05. Au plecat două avioane de vânătoare, care au nişte limitări de încărcătură şi de intervenţie … Faptul că două drone din două intrate consecutiv, în acelaşi echipaj au fost doborâte, este o premieră”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit informării oficiale a MApN, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat la ora 17:43.

Sistemele radar detectaseră anterior un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, care se deplasau în direcția sud-vest.

Cele două drone au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României, în spațiul aerian național.

A doua premieră anunțată de ministrul interimar al Apărării se referă la timpul foarte scurt dintre pătrunderea dronelor în spațiul aerian românesc și neutralizarea lor.

Radu Miruță a precizat că prima dronă a intrat în spațiul aerian național la ora 17:59 și a fost doborâtă la 18:01, după numai două minute.

Potrivit acestuia, avioanele F-16 nu ar fi avut timp să decoleze de la Baza 86 Aeriană și să ajungă în zona de interceptare dacă intervenția ar fi început abia după pătrunderea țintelor în spațiul aerian românesc.

Ministrul a explicat că militarii au folosit modele statistice pentru a anticipa direcția de deplasare a dronelor și punctul în care acestea urmau să treacă frontiera aeriană.

„Am făcut nişte analize care ne-au dus la un model care ne permite să luăm nişte decizii în avans. Modelele acestea statistice pe care le-am folosit aseară şi-au dovedit pe deplin eficienţa; avioanele de vânătoare au fost la întâmpinare, la aşteptare, fix în punctul în care s-a estimat că va exista încălcarea spaţiului aerian românesc, ceea ce este o dovadă a muncii foarte atente făcute până acum”, a afirmat Radu Miruță.

A treia premieră prezentată de ministrul interimar privește caracteristicile tehnice ale dronelor interceptate.

Potrivit lui Radu Miruță, țintele doborâte sâmbătă seară erau mult mai rapide decât modelele întâlnite anterior de militarii români.

Dacă dronele cunoscute până acum zburau cu viteze de aproximativ 150–170 km/h, cele două aparate neutralizate sâmbătă au atins aproximativ 450 km/h.

Ministrul a precizat că aceste caracteristici indică posibilitatea ca dronele să fi fost de tip Geran-4, de proveniență rusească.

„Aţi văzut probabil în spaţiul public discuţii, de două-trei săptămâni, despre drone cu motor turbo-propulsor, acele drone care au o rază de 800-900 kilometri şi care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare, zburau cu 450 km/h cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran 4, de provenienţă rusească, cu turbo-propulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”, a declarat Radu Miruță.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că țintele neutralizate sâmbătă făceau parte din familia Geran și erau drone de atac cu propulsie cu reacție.

Ministerul Apărării Naționale a prezentat duminică și datele privind incidentele înregistrate în apropierea frontierei României de la începutul anului 2026.

Potrivit instituției, în acest interval au fost consemnate 97 de atacuri în apropierea frontierei naționale.

În cadrul misiunilor de supraveghere și intervenție, au fost ridicate de la sol 77 de aeronave.

MApN a raportat 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc.

Dintre dronele care au pătruns pe teritoriul național, șase au fost doborâte.

De asemenea, 44 de drone sau fragmente de drone au fost identificate, recuperate ori neutralizate pe teritoriul României.

Datele ministerului arată că au fost neutralizate și două mine marine aflate în derivă în zona economică exclusivă sau eșuate pe țărm.

Duminică, Ministerul Apărării Naționale a publicat pe Facebook imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate sâmbătă seară de piloții români.

În informarea oficială, instituția a precizat că sistemul de supraveghere radar detectase țintele înainte ca acestea să ajungă în spațiul aerian al României.