Doliu în lumea sportului: A murit la doar 24 de ani. O țară întreagă o plânge

Atleta spaniolă Julietta Gallego a murit la doar 24 de ani în accidentul feroviar din centrul Spaniei, în care și-au pierdut viața 69 de persoane. Vestea a îndoliat comunitatea sportivă din Europa.

Comunitatea atletismului din Spania este în doliu după moartea săritoarei în lungime Julietta Gallego, una dintre cele 69 de persoane care și-au pierdut viața în accidentul feroviar produs în Urda, provincia Toledo, din centrul Spaniei.

Decesul sportivei a fost confirmat, joi, de Federația Regală Spaniolă de Atletism (RFEA). Gallego a murit la doar 24 de ani, Federația a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria sportivei și și-a exprimat solidaritatea cu familia și apropiații acesteia. RFEA a precizat că oferă întregul sprijin familiei, celor dragi și colegelor de club ale tinerei atlete.

„Familia atletismului spaniol este alături de cei îndoliaţi în urma dispariţiei Juliettei Gallego, sportivă legitimată la AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo). Dorim să ne exprimăm condoleanţele şi să oferim întregul nostru sprijin familiei sale, celor dragi şi colegelor de club”, a punctat RFEA.

Clubul Asociación Deportiva Sprint și-a exprimat, la rândul său, regretul profund față de moartea sportivei și a transmis condoleanțe familiei, prietenilor, colegelor de echipă și tuturor celor care au cunoscut-o:

„Suntem devastaţi şi dorim să transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei sale, prietenilor, colegelor de echipă şi tuturor celor care au iubit-o.”

În memoria Juliettei Gallego, clubul a organizat, joi, un minut de reculegere pe pistele de atletism ale școlilor Paracuellos și Santa Ana din Madrid.

Julieta Gallego Gámez a fost o atletă spaniolă de performanță, specializată în proba de săritură în lungime. Avea 24 de ani la momentul decesului și era legitimată la clubul de atletism A.D. Sprint din Madrid, pentru care a participat la competiții regionale și naționale din Spania.

Cea mai bună performanță personală a sportivei la săritura în lungime a fost de 5,90 metri, rezultat obținut în 2023, la Antequera, în cadrul Campionatelor Spaniei în sală pentru categoria sub 23 de ani. În aceeași competiție, Gallego a ocupat locul al patrulea.

În 2021, atleta a participat la Campionatul Regional U23 din Madrid, unde a înregistrat o săritură de 5,49 metri. În iulie 2024, aceasta s-a clasat pe locul al optulea în finala Campionatului Spaniei U23 în aer liber, desfășurat la Burgos, cu un rezultat de 5,62 metri.