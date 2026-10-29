Elon Musk face o nouă previziune despre viitorul banilor: Economisirea pentru viitorul îndepărtat este inutilă odată cu apariția unei abundențe generate de superinteligență

Elon Musk consideră că economisirea banilor pentru viitorul îndepărtat ar putea deveni inutilă, pe măsură ce inteligența artificială și alte tehnologii avansate vor permite o creștere fără precedent a producției și a resurselor disponibile. Miliardarul susține că dezvoltarea inteligenței artificiale, a roboticii și a sectorului energetic ar putea conduce la o economie caracterizată prin abundență, în care banii și economiile pentru pensionare nu vor mai avea aceeași importanță.

Elon Musk, directorul general al Tesla și SpaceX, a transmis joi, într-o postare publicată pe platforma X, că economisirea banilor pentru viitorul îndepărtat nu mai are sens în perspectiva apariției unei economii caracterizate prin abundență, susținută de o inteligență artificială superinteligentă.

Declarația reprezintă o reafirmare a uneia dintre cele mai controversate previziuni ale miliardarului privind viitorul economiei și al finanțelor personale, conform Business Insider.

Mesajul a fost publicat ca răspuns la comentariul unui utilizator al platformei X, care susținea că nu își mai face griji în privința unor decizii financiare discutabile. Utilizatorul considera că, într-un viitor caracterizat prin abundență, majoritatea acestor decizii nu vor mai avea importanță peste câțiva ani.

Musk, considerat cel mai bogat om din lume, cu o avere netă de aproape 1.000 de miliarde de dolari, a exprimat și anterior opinii similare despre economisirea pe termen lung.

Într-un episod de podcast publicat în luna ianuarie, acesta a susținut că oamenii nu ar trebui să își facă griji pentru acumularea unor economii destinate pensionării peste 10 sau 20 de ani.

Potrivit explicațiilor sale, dacă previziunile privind dezvoltarea tehnologică se vor confirma, economisirea pentru pensionare va deveni irelevantă.

„Economisirea banilor pentru viitorul îndepărtat este inutilă odată cu apariția unei abundențe generate de superinteligență”, a declarat Musk joi, într-o postare pe platforma X.

Elon Musk consideră că progresele din domeniul inteligenței artificiale, al energiei și al roboticii vor determina o creștere puternică a productivității economice.

În viziunea sa, aceste transformări vor permite producerea unor cantități foarte mari de bunuri și servicii, astfel încât oamenii să poată avea acces la aproape orice produs își doresc.

Miliardarul a prezentat un scenariu în care resursele vor deveni atât de abundente încât limitările economice actuale își vor pierde treptat importanța.

Într-o asemenea societate, fiecare persoană ar putea beneficia de servicii medicale mai bune decât cele disponibile în prezent, indiferent de nivelul actual al acestora.

De asemenea, Musk anticipează dispariția deficitului de bunuri și servicii, precum și posibilitatea ca oricine să studieze gratuit orice domeniu de interes.

Aceste schimbări ar modifica fundamental modul în care oamenii muncesc, consumă, economisesc și își planifică viitorul financiar.

Previziunile lui Elon Musk nu sunt însă împărtășite fără rezerve de specialiștii în finanțe personale și inteligență artificială.

Business Insider a discutat cu șapte experți din aceste domenii despre declarațiile miliardarului referitoare la inutilitatea economisirii pentru pensionare.

Toți cei șapte specialiști au fost de acord că oamenii ar trebui să continue să economisească pentru perioada pensionării.

Principalul argument invocat este riscul ca previziunile lui Musk să nu se concretizeze.

Astfel, deși dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea transforma economia și nivelul de trai, specialiștii consideră că planificarea financiară pe termen lung rămâne importantă în condițiile incertitudinii privind evoluția tehnologică.

Într-un alt podcast recent, Elon Musk a prezentat o perspectivă și mai amplă asupra viitorului economic.

Acesta a anticipat că dezvoltarea roboticii și progresele în domeniul călătoriilor spațiale vor permite apariția unei economii multiplanetare.

Potrivit previziunilor sale, într-un asemenea sistem economic, banii ar putea deveni irelevanți, iar monedele convenționale nu vor mai avea importanța pe care o au în prezent.

Viziunea miliardarului presupune o transformare profundă a economiei, pe fondul dezvoltării unor tehnologii capabile să extindă semnificativ capacitatea de producție și accesul la resurse.

Elon Musk nu este singurul lider din industria tehnologică care consideră că inteligența artificială și alte tehnologii avansate vor schimba fundamental modul de viață al oamenilor.

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a prezentat într-un episod recent de podcast o perspectivă asemănătoare asupra posibilităților oferite de inteligența artificială.

Gates consideră că această tehnologie va permite apariția unei abundențe reale, în condițiile în care roboții vor putea construi locuințe, produce alimente și efectua intervenții chirurgicale.

În același timp, acesta a avertizat că următoarele două decenii ar putea reprezenta una dintre cele mai agitate perioade din istoria omenirii.

Explicația sa este legată de impactul progresului tehnologic asupra pieței muncii.

Potrivit lui Gates, dezvoltarea inteligenței artificiale și a roboticii ar putea face ca activitățile realizate în prezent de oameni să nu mai fie necesare pentru producerea majorității bunurilor și serviciilor.

Această perspectivă presupune schimbări majore în organizarea economiei și în rolul muncii umane.

Elon Musk a recunoscut, la rândul său, că tranziția către economia bazată pe inteligență artificială și robotică nu va fi lipsită de dificultăți.

Deși anticipează un viitor mai prosper, miliardarul consideră că perioada de transformare va fi marcată de turbulențe.

Una dintre principalele provocări ar urma să fie dispariția locurilor de muncă pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale.

În acest context, Musk a avansat ideea unor plăți guvernamentale acordate tuturor cetățenilor, pe care le consideră cea mai bună soluție pentru gestionarea pierderii locurilor de muncă provocate de automatizare.

Propunerea sa urmărește să ofere populației o sursă de venit într-o economie în care inteligența artificială și roboții ar putea prelua o parte semnificativă a activităților desfășurate în prezent de oameni.