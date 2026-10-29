Economia SUA a crescut cu 3,4% în trimestrul al treilea, peste estimările analiștilor financiari

Economia SUA a crescut cu 3,4% în trimestrul al treilea din 2026, peste estimările analiștilor, datorită consumului și investițiilor în inteligența artificială. În același timp, inflația a accelerat în septembrie la 3,6%, complicând deciziile Rezervei Federale privind dobânzile și perspectivele economiei americane în lunile următoare.

Ritmul de creștere a economiei SUA s-a accelerat în trimestrul al treilea din 2026, susținut de cheltuielile solide ale consumatorilor și de investițiile companiilor în echipamente asociate inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI). Acești factori au compensat impactul scumpirii petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit unei estimări publicate joi de Biroul pentru Analize Economice din cadrul Departamentului Comerțului, Produsul Intern Brut (PIB) al SUA a crescut cu 3,4% în ritm anual în perioada iulie-septembrie 2026. Rezultatul a depășit așteptările analiștilor, care estimau un avans de 3,2%. În trimestrul al doilea al anului, economia americană înregistrase o creștere de 2,2% în ritm anual.

Cheltuielile de consum, care reprezintă peste două treimi din economia SUA, au crescut cu 3,8% în trimestrul al treilea, menținând același ritm ca în precedentele trei luni. Nivelul redus al concedierilor și ritmul moderat al angajărilor au susținut consumul gospodăriilor, deși creșterea salariilor a rămas, în unele perioade, în urma inflației.

Unii economiști avertizează însă că avansul puternic al PIB-ului ar putea să nu reflecte pe deplin situația economiei americane, în condițiile în care cheltuielile legate de inteligența artificială au o pondere tot mai mare în creșterea economică. Investitorii urmăresc cu atenție majorarea costurilor proiectelor pe termen lung din domeniul AI, ale căror beneficii economice rămân incerte.

În ultimul an, companiile din sectorul tehnologic au contractat împrumuturi de amploare pentru a finanța investițiile în inteligența artificială. Această evoluție ar putea reprezenta un risc pentru cheltuielile viitoare cu echipamentele, în cazul în care firmele își reduc investițiile sau întâmpină dificultăți în obținerea rezultatelor economice așteptate.

Separat, Biroul pentru Analize Economice din cadrul Departamentului Comerțului a anunțat că inflația a accelerat în septembrie, consolidând argumentele celor care anticipează o majorare a dobânzii de politică monetară în decembrie. Indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal (PCE) a crescut cu 3,6% în ritm anual, după un avans de 3,4% în august. De la o lună la alta, indicele a înregistrat o creștere de 0,5% în septembrie, comparativ cu 0,3% în luna precedentă.

Excluzând componentele volatile, precum alimentele și energia, inflația de bază a crescut cu 3,1% în ritm anual în septembrie. Comparativ cu luna august, aceasta a înregistrat un avans de 0,3%.

Indicele PCE este urmărit îndeaproape de Rezerva Federală a SUA (Fed), fiind principalul indicator utilizat de banca centrală pentru evaluarea inflației în raport cu ținta de 2%. Miercuri, Fed a menținut dobânda de referință în intervalul 3,75%-4,00%, deși a recunoscut că inflația se menține la un nivel ridicat.

Președintele Fed, Kevin Warsh, le-a declarat jurnaliștilor că instituția trebuie să se asigure că majorările de prețuri din anumite sectoare nu se extind la nivelul întregii economii și că așteptările privind inflația rămân ancorate.