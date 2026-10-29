Bursa de Valori București a închis joi pe creștere. Indicele BET a urcat cu 0,47%, iar tranzacțiile au depășit 75 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi, 29 octombrie, cu aprecieri pe aproape toți indicii, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 75,94 milioane de lei, echivalentul a 14,21 milioane de euro. Indicele principal BET a crescut cu 0,47%, până la 34.822,49 puncte, iar cele mai mari rulaje au fost înregistrate de OMV Petrom, Rompetrol Rafinare și Hidroelectrica.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a încheiat ședința de joi cu un avans de 0,47%, ajungând la 34.822,49 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a crescut cu 0,10%, în timp ce BET-XT, indicele extins al celor mai lichide 25 de titluri, s-a apreciat cu 0,50%.

O evoluție pozitivă a fost înregistrată și de BET-BK, indicele utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, care a avansat cu 0,85%. BET-FI a încheiat ședința cu o creștere de 0,92%.

În schimb, indicele BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, a coborât cu 0,16%, fiind singurul indice dintre cei prezentați care a închis pe minus.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative, a înregistrat un avans de 0,68%.

Valoarea totală a schimburilor realizate la Bursa de Valori București s-a ridicat la 75,94 milioane de lei, respectiv 14,21 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale OMV Petrom, care au generat tranzacții în valoare de 14,67 milioane de lei.

Pe poziția a doua s-au situat acțiunile Rompetrol Rafinare, cu schimburi de 7,35 milioane de lei, urmate de titlurile Hidroelectrica, pentru care valoarea tranzacțiilor a ajuns la 6,04 milioane de lei.

Cele trei companii au cumulat astfel tranzacții de 28,06 milioane de lei.

Cele mai importante aprecieri ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile Oil Terminal, care au avansat cu 14,65%.

Pe următoarele poziții s-au situat Armătura, cu o creștere de 14,41%, și Sinteza, ale cărei titluri s-au apreciat cu 10,20%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de Rompetrol Well Services, cu un declin de 14,92%, și Bermas, ale cărei acțiuni au pierdut 14,84%.

Titlurile Condmag au încheiat ședința cu o depreciere de 14,68%.

BVB a deschis ședința de joi cu evoluții pozitive pentru majoritatea indicilor. După prima oră de tranzacționare, rulajul total ajunsese la aproximativ 29 de milioane de lei, echivalentul a 5,4 milioane de euro.

La acel moment, indicele BET înregistra o creștere de 0,44%, apropiată de avansul de 0,47% consemnat la închiderea ședinței.

BET-Plus se aprecia cu 0,09%, comparativ cu 0,10% la finalul zilei, în timp ce BET-XT avansa cu 0,41%, față de creșterea finală de 0,50%.

Indicele BET-BK înregistra un câștig de 0,56% după prima oră, care s-a extins la 0,85% până la închidere. BET-FI a urcat de la un avans de 0,51% la unul de 0,92%.

Sectorul energetic a rămas în teritoriu negativ pe parcursul ședinței. BET-NG cobora cu 0,17% în prima oră și a închis cu o scădere de 0,16%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a trecut de la o apreciere de 0,57% în prima parte a zilei la un câștig de 0,68% la finalul tranzacționării.