Bursa de Valori București a închis joi pe creștere. Indicele BET a urcat cu 0,47%, iar tranzacțiile au depășit 75 de milioane de lei
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi, 29 octombrie, cu aprecieri pe aproape toți indicii, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 75,94 milioane de lei, echivalentul a 14,21 milioane de euro. Indicele principal BET a crescut cu 0,47%, până la 34.822,49 puncte, iar cele mai mari rulaje au fost înregistrate de OMV Petrom, Rompetrol Rafinare și Hidroelectrica.
Indicele BET a urcat la 34.822,49 puncte, iar majoritatea indicilor BVB au închis pe plus
Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a încheiat ședința de joi cu un avans de 0,47%, ajungând la 34.822,49 puncte.
Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a crescut cu 0,10%, în timp ce BET-XT, indicele extins al celor mai lichide 25 de titluri, s-a apreciat cu 0,50%.
O evoluție pozitivă a fost înregistrată și de BET-BK, indicele utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, care a avansat cu 0,85%. BET-FI a încheiat ședința cu o creștere de 0,92%.
În schimb, indicele BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, a coborât cu 0,16%, fiind singurul indice dintre cei prezentați care a închis pe minus.
Pe piața AeRO, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative, a înregistrat un avans de 0,68%.
OMV Petrom, Rompetrol Rafinare și Hidroelectrica au dominat tranzacțiile de joi
Valoarea totală a schimburilor realizate la Bursa de Valori București s-a ridicat la 75,94 milioane de lei, respectiv 14,21 milioane de euro.
Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale OMV Petrom, care au generat tranzacții în valoare de 14,67 milioane de lei.
Pe poziția a doua s-au situat acțiunile Rompetrol Rafinare, cu schimburi de 7,35 milioane de lei, urmate de titlurile Hidroelectrica, pentru care valoarea tranzacțiilor a ajuns la 6,04 milioane de lei.
Cele trei companii au cumulat astfel tranzacții de 28,06 milioane de lei.
Oil Terminal și Armătura au avut cele mai mari creșteri, iar Rompetrol Well Services a pierdut aproape 15%
Cele mai importante aprecieri ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile Oil Terminal, care au avansat cu 14,65%.
Pe următoarele poziții s-au situat Armătura, cu o creștere de 14,41%, și Sinteza, ale cărei titluri s-au apreciat cu 10,20%.
La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de Rompetrol Well Services, cu un declin de 14,92%, și Bermas, ale cărei acțiuni au pierdut 14,84%.
Titlurile Condmag au încheiat ședința cu o depreciere de 14,68%.
Bursa începuse ședința pe creștere, cu tranzacții de 29 de milioane de lei în prima oră
BVB a deschis ședința de joi cu evoluții pozitive pentru majoritatea indicilor. După prima oră de tranzacționare, rulajul total ajunsese la aproximativ 29 de milioane de lei, echivalentul a 5,4 milioane de euro.
La acel moment, indicele BET înregistra o creștere de 0,44%, apropiată de avansul de 0,47% consemnat la închiderea ședinței.
BET-Plus se aprecia cu 0,09%, comparativ cu 0,10% la finalul zilei, în timp ce BET-XT avansa cu 0,41%, față de creșterea finală de 0,50%.
Indicele BET-BK înregistra un câștig de 0,56% după prima oră, care s-a extins la 0,85% până la închidere. BET-FI a urcat de la un avans de 0,51% la unul de 0,92%.
Sectorul energetic a rămas în teritoriu negativ pe parcursul ședinței. BET-NG cobora cu 0,17% în prima oră și a închis cu o scădere de 0,16%.
Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a trecut de la o apreciere de 0,57% în prima parte a zilei la un câștig de 0,68% la finalul tranzacționării.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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