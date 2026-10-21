Bursa de Valori București a închis pe plus. BET a crescut cu 0,14%, iar tranzacțiile au depășit 131 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri, 21 octombrie, cu o creștere de 0,14% a indicelui principal BET, care a ajuns la 35.284,85 puncte. Valoarea totală a tranzacțiilor pe piața spot a fost de 131,96 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 24,76 milioane de euro. Evoluția indicilor a fost mixtă, cu scăderi pentru sectorul energetic și pentru piața AeRO.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai lichide companii de pe piața reglementată a BVB, a crescut miercuri cu 0,14%, până la 35.284,85 puncte. De la începutul anului, indicele a acumulat un avans de 44,38%.

BET-TR, indicele care include și dividendele distribuite de companiile din structura BET, a înregistrat tot o creștere de 0,14%, ajungând la 85.247,28 puncte.

Indicele BETPlus a avansat cu 0,28%, până la 5.137,30 puncte, iar BET-BK, utilizat ca reper de performanță pentru fondurile de investiții, a crescut cu 0,02%.

În schimb, BET-FI, indicele societăților de investiții financiare și al Fondului Proprietatea, a pierdut 0,42%, încheind ședința la 113.288,54 puncte.

Indicele BET-NG, care reflectă evoluția companiilor din sectorul energetic și al utilităților, a scăzut cu 0,05%, la 2.770,98 puncte.

Pe piața AeRO, indicele BETAeRO a înregistrat un declin de 1,23%, până la 1.040,26 puncte.

Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București, valoarea totală a tranzacțiilor spot a ajuns miercuri la 131,96 milioane de lei.

Cea mai mare parte a rulajului a provenit din tranzacțiile cu acțiuni, care au însumat 108,65 milioane de lei. Pe acest segment au fost realizate 9.672 de tranzacții, cu un volum total de peste 25 de milioane de acțiuni.

Tranzacțiile cu obligațiuni au totalizat 14,92 milioane de lei, în timp ce fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au generat operațiuni în valoare de 7,15 milioane de lei.

Pe segmentul certificatelor, valoarea tranzacțiilor s-a situat la aproximativ 1,24 milioane de lei.

Capitalizarea companiilor de pe segmentul principal al bursei a ajuns la 711,79 miliarde de lei, iar cea a pieței AeRO s-a situat la 15,98 miliarde de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania (TLV) au fost cele mai tranzacționate miercuri, cu operațiuni în valoare de 25,76 milioane de lei. Titlurile băncii au închis la 36,60 lei, în creștere cu 0,44%.

Pe locul al doilea s-au situat acțiunile Romgaz (SNG), cu tranzacții de 21,25 milioane de lei. Prețul acestora a scăzut cu 0,42%, până la 19,02 lei.

OMV Petrom (SNP) a ocupat poziția a treia, cu un rulaj de 11,57 milioane de lei. Acțiunile companiei au încheiat ședința la 1,335 lei, în scădere cu 0,52%.

În clasamentul celor mai tranzacționate companii au urmat Digi Communications, cu un rulaj de 6,11 milioane de lei, și Hidroelectrica, cu 5,80 milioane de lei.

Acțiunile Digi au crescut cu 2,01%, până la 61 de lei, iar cele ale Hidroelectrica au avansat cu 0,55%, până la 182 de lei.

Printre creșterile importante ale ședinței s-au numărat cele înregistrate de Rompetrol Rafinare (RRC). Acțiunile companiei au avansat cu 14,29%, până la 0,68 lei, pe fondul unor tranzacții de aproximativ 2,61 milioane de lei.

Titlurile BRD – Groupe Société Générale au crescut cu 2,22%, încheind ședința la 34,60 lei. Valoarea tranzacțiilor cu aceste acțiuni a fost de 3,51 milioane de lei.

În clasamentul procentual al creșterilor de pe piața reglementată s-au remarcat și acțiunile UAMT (UAM), cu un avans de 14,84%, respectiv cele ale Armătura (ARM), care au câștigat 14,50%. Aceste procente nu indică însă și cele mai mari rulaje.

La polul opus, printre cele mai importante scăderi procentuale s-au aflat acțiunile Green Tech International (GREEN), cu un declin de 10,61%, Prebet (PREB), cu o pierdere de 5,94%, și Vrancart (VNC), care au coborât cu 3,76%.

În rândul companiilor cu rulaje mai ridicate, acțiunile Cris-Tim Family Holding au scăzut cu 2,33%, până la 50,30 lei, iar cele ale Premier Energy au pierdut 1,03%, încheind ședința la 57,80 lei.