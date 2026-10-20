Bursa de Valori București a închis marți pe verde. BET a urcat cu 0,36%, iar valoarea tranzacțiilor a depășit 157 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de marți, 20 octombrie, în creștere, majoritatea indicilor înregistrând evoluții pozitive. Principalul indice al pieței, BET, a avansat cu 0,36%, iar valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 157 de milioane de lei. Banca Transilvania, OMV Petrom și Romgaz au fost cele mai tranzacționate companii de pe Piața Reglementată.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate marți la Bursa de Valori București a ajuns la 157,15 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 29,5 milioane de euro.

Tranzacțiile cu acțiuni au însumat 121,27 milioane de lei (22,76 milioane de euro), în timp ce operațiunile cu obligațiuni au totalizat 22,03 milioane de lei (4,14 milioane de euro).

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a crescut cu 0,36%, până la 35.234,26 puncte.

Indicele BETPlus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni de pe piața reglementată, a avansat cu 0,51%, iar BET-XT, care include 25 dintre cele mai lichide titluri, a înregistrat o creștere de 0,30%.

BET-BK, indicele de referință pentru fondurile de investiții, a urcat cu 0,32%, în timp ce BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a câștigat 0,11%.

O evoluție pozitivă a avut și indicele BETAeRO, reprezentativ pentru companiile de pe piața AeRO, care a crescut cu 0,89%.

Singurul indice menționat care a încheiat ședința în scădere a fost BET-FI, reprezentativ pentru societățile de investiții financiare, cu un declin de 0,67%.

Cele mai mari valori ale tranzacțiilor de pe Piața Reglementată au fost înregistrate de acțiunile Băncii Transilvania, cu un rulaj de 26,868 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-a situat OMV Petrom, cu tranzacții de 20,9 milioane de lei, urmată de Romgaz, cu 14,357 milioane de lei.

Cele trei companii au cumulat astfel tranzacții de aproximativ 62,13 milioane de lei, reprezentând mai mult de jumătate din valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni realizate în ședința de marți.

Cele mai importante creșteri ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare, care s-au apreciat cu 14,42%.

Acestea au fost urmate de titlurile Societății de Construcții Napoca, în creștere cu 13,97%, și de cele ale Aeta, care au avansat cu 5,26%.

La polul opus, cele mai mari pierderi au fost consemnate de acțiunile Promateris, care au scăzut cu 6,96%.

Titlurile Chimcomplex Borzești s-au depreciat cu 4,14%, iar acțiunile Farmaceutica Remedia au încheiat ședința cu un declin de 3,36%.