Samsung Electronics și-a majorat profitul net cu 514,6% în trimestrul al treilea, pe fondul cererii de cipuri AI

Samsung Electronics a raportat o creștere de 514,6% a profitului net în trimestrul al treilea din 2026. Rezultatul a fost susținut de cererea tot mai mare de cipuri pentru inteligența artificială.

Gigantul sud-coreean Samsung Electronics a anunțat că profitul net din trimestrul al treilea al anului a crescut de peste șase ori față de aceeași perioadă din 2025, pe fondul cererii tot mai mari de semiconductori utilizați în sectorul inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI).

În perioada iulie-septembrie 2026, cel mai mare producător de cipuri de memorie din lume a înregistrat un profit net de 75.130 de miliarde de woni (50,5 miliarde de euro), în creștere cu 514,6% față de anul precedent.

Profitul operațional al companiei a ajuns la 107.400 de miliarde de woni (72,3 miliarde de euro), de aproape nouă ori mai mare decât cel raportat în aceeași perioadă a anului trecut.

Samsung Electronics a precizat că este prima companie de tehnologie din lume care a înregistrat un profit operațional trimestrial de peste 100.000 de miliarde de woni.

Cifra de afaceri a grupului sud-coreean a ajuns la 195.200 de miliarde de woni (131 de miliarde de euro), în creștere cu 127% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Divizia de cipuri de memorie a înregistrat un nou record trimestrial, datorită gestionării eficiente a portofoliului de produse și concentrării asupra componentelor destinate inteligenței artificiale, în pofida constrângerilor de capacitate.

Cipurile de memorie avansate, produse inclusiv de Samsung, beneficiază de creșterea cererii la nivel mondial, fiind esențiale pentru funcționarea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale. Această evoluție favorizează atât grupul sud-coreean, cât și concurenții săi, în ciuda îngrijorărilor privind o posibilă supraevaluare a sectorului.

Cu toate acestea, acțiunile Samsung Electronics au scăzut cu aproape 4% la Bursa de la Seul, în pofida rezultatelor trimestriale record. Reacția investitorilor a fost determinată de faptul că profitul net raportat de companie s-a situat sub estimările analiștilor.