Samsung pregătește un plan de recompensare a acționarilor de 72 de miliarde de dolari

Samsung Electronics și rivalul său SK Hynix pregătesc măsuri fără precedent pentru investitori, pe fondul boomului generat de inteligența artificială. Samsung ar putea anunța un plan de 72 de miliarde de dolari.

Grupul sud-coreean Samsung Electronics intenționează să anunțe, la sfârșitul acestei luni, un nou plan de recompensare a acționarilor, cu o valoare de peste 100 de trilioane de woni, echivalentul a aproximativ 72 de miliarde de dolari, potrivit presei locale. Anunțul ar urma la o zi după ce rivalul SK Hynix Inc. a prezentat un plan record de răscumpărare de acțiuni.

Publicația MoneyToday, citând surse neidentificate din industria electronică, relatează că Samsung Electronics va organiza, la sfârșitul lunii august, o reuniune a Consiliului de administrație pentru aprobarea planului. Acesta ar urma să includă și acordarea unui dividend special pentru acționari.

Potrivit surselor citate de publicația sud-coreeană, Samsung Electronics intenționează să aloce 50% din fluxul său de numerar disponibil pentru recompensarea acționarilor. Măsurile pregătite de companie s-ar concentra în principal pe acordarea de dividende în numerar.

Miercuri, rivalul SK Hynix a anunțat un plan de răscumpărare și anulare a propriilor acțiuni, în valoare de 40 de trilioane de woni, echivalentul a aproximativ 28,7 miliarde de dolari. Este cel mai mare program de returnare a capitalului către acționari anunțat vreodată de o companie sud-coreeană listată la bursă.

SK Hynix, al doilea cel mai mare producător de cipuri de memorie din lume, după Samsung Electronics, a anunțat totodată că intenționează să aloce peste 50% din fluxul liber de numerar generat în perioada 2025-2027 pentru recompensarea acționarilor.

În replică la informațiile apărute în presă cu privire la planurile Samsung, compania a transmis că nu are niciun comentariu de făcut. Reprezentanții grupului au făcut însă trimitere la declarațiile directorului financiar Park Sooncheol, formulate în cadrul conferinței organizate în luna iulie, după publicarea rezultatelor trimestriale.

La acel moment, directorul financiar al Samsung Electronics a declarat că firma urma să prezinte în curând un plan menit să găsească un echilibru între creșterea valorii pentru acționari și reinvestirea fondurilor pentru dezvoltarea viitoare, astfel încât randamentul oferit investitorilor să fie maximizat.

Programele record de recompensare a acționarilor anunțate de cei doi producători sud-coreeni de cipuri evidențiază încrederea acestora în capacitatea financiară de a susține valoarea propriilor acțiuni, în timp ce continuă să finanțeze investițiile masive necesare pentru a profita de cererea în creștere generată de dezvoltarea Inteligenței Artificiale.