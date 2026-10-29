Ce se întâmplă cu banii pentru pensii după rectificarea bugetară. Bugetul asigurărilor sociale a fost diminuat cu peste 16 milioane de lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat va fi modificat prin rectificarea bugetară publicată joi, 29 octombrie, de Ministerul Finanțelor. Proiectul prevede diminuarea veniturilor cu 16,7 milioane de lei și reducerea cheltuielilor cu 14,7 milioane de lei. În același timp, transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale vor fi majorate cu aproximativ 3,47 miliarde de lei, inclusiv pentru finanțarea pensiilor până la sfârșitul anului.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de rectificare bugetară, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt reduse cu 16,7 milioane de lei, în timp ce cheltuielile sunt diminuate cu 14,7 milioane de lei.

În urma acestor modificări, impactul financiar net asupra bugetului asigurărilor sociale de stat este estimat la minus 2 milioane de lei.

Aceste ajustări vizează estimările bugetare și nu înseamnă, prin ele însele, că pensiile aflate deja în plată vor fi reduse. Diminuările trebuie analizate în contextul celorlalte modificări prevăzute în proiectul de rectificare.

Separat de reducerile aplicate anumitor categorii de venituri și cheltuieli, proiectul prevede majorarea cu 3,469 miliarde de lei a transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Suma este prevăzută prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și este inclusă atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare.

Majorarea transferurilor înseamnă că bugetul de stat va asigura o finanțare suplimentară pentru bugetul asigurărilor sociale. Din acest motiv, diminuarea veniturilor cu 16,7 milioane de lei și reducerea cheltuielilor cu 14,7 milioane de lei nu trebuie interpretate separat ca o diminuare generală a fondurilor destinate pensiilor.

Deși unele componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt revizuite în scădere, transferurile de la bugetul de stat sunt majorate cu aproximativ 3,47 miliarde de lei. Suma suplimentară este prevăzută pentru finanțarea acestui buget, inclusiv pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului.

Prin urmare, reducerile menționate în proiectul de rectificare se referă la anumite categorii de venituri și cheltuieli bugetare și nu înseamnă, în sine, că pensiile aflate deja în plată vor fi diminuate.