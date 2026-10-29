Ministerele au cerut 60 de miliarde de lei la rectificarea bugetară. Alexandru Nazare: „Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ministerele au solicitat 60 de miliarde de lei la rectificarea bugetară, sumă pe care o consideră exagerată. Mâine, 30 octombrie 2026, acesta va prezenta alocările, stabilite în funcție de nevoile curente și de țintele de deficit, precum și un raport suplimentar privind situația bugetului de stat, solicitat de Sorin Grindeanu.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că ministerele au solicitat 60 de miliarde de lei la rectificarea bugetară, însă a precizat că suma este foarte mare și că România trebuie să dea dovadă de responsabilitate în alocarea fondurilor. Potrivit lui, solicitările ordonatorilor de credite sunt exagerate, iar statul nu își permite să aloce sume de o asemenea amploare.

Nazare a anunțat că mâine, 30 octombrie 2026, va prezenta rectificarea bugetară de urgență. Oficialul român a precizat că autoritățile au planificat două rectificări bugetare până la finalul anului, așa cum stabiliseră încă de la audierea sa.

Întrebat dacă rectificarea va include și cele 11 miliarde de lei solicitate de Ministerul Sănătății, ministrul Finanțelor a explicat că alocările vor fi stabilite în funcție de nevoile curente și de respectarea țintelor de deficit bugetar pentru finalul anului. El a adăugat că operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și sumele necesare vor fi prezentate în documentul oficial, care urmează să fie publicat vineri.

„Noi am planificat și suntem pregătiți și pentru a doua rectificare. Așa am discutat încă de la audiere și am făcut acest anunț. Într-adevăr, ministerele au cerut această sumă de 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili. În adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată. O să avem la rectificare banii pentru acoperirea nevoilor curente din acest moment, cu încadrarea în țintele de deficit pentru finalul anului.Nu putem vorbi despre cât permite o rectificare. Avem un plan stabilit până la finalul anului, care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării, care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine”, a punctat Nazare.

În ceea ce privește solicitarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, privind prezentarea datelor referitoare la situația bugetului de stat, Nazare a precizat că instituția publică periodic informații despre execuția bugetară. Totodată, el a anunțat că ministerul pregătește un raport suplimentar pentru a oferi clarificări privind alte aspecte ale bugetului de stat.

Nazare a explicat că Ministerul Finanțelor a publicat deja raportul privind execuția bugetară din luna septembrie, care cuprinde detalii despre execuția bugetului de tip cash. Instituția publică periodic rapoarte privind arieratele și urmează să prezinte analiza situației economice din primul semestru al anului.

Oficialul român a precizat că informațiile disponibile în raportul privind execuția bugetară, publicat pe site-ul instituției, nu necesită completări în acest moment. Cu toate acestea, el a considerat legitimă solicitarea de clarificări suplimentare privind alte aspecte ale bugetului de stat și a anunțat că raportul în acest sens este în curs de elaborare, în paralel cu pregătirea rectificării bugetare.